一群警察正屏氣凝神地潛伏在某一棟建築物外，他們查看時間，發現預測犯下罪刑的時間即將到來，於是旋即當機立斷衝進建築物內，將準備犯案的嫌疑犯即時就地伏法。上一秒還充滿殺機、就要犯下罪刑的嫌疑犯，被門外守株待兔的警察逮捕後，只剩下一臉茫然無措。

這是2002年湯姆克魯斯主演的《關鍵報告》（Minority Report）電影場景。電影中，未來世界的警察可透過大數據分析的建立犯罪預示系統，提前預測犯罪者意圖，事先埋伏、逮捕嫌犯，以預防犯罪。

先姑且不論這樣的場景是否有道德性的問題，但十六年過去，類似場景不再僅存於科幻電影的想像，而且用途更貼近我們的生活，為世界與商業應用帶來更多「好」的改變。事實上，大數據分析已成為今日多種產業落實商業模式的分析工具，而電影中的各種新科技也先後問世，應用大數據、物聯網等新興科技的企業，亦早已陸續進行數位化和品牌轉型，並在日益競爭的市場中搶得先機。

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全球數位化趨勢 ICT整合與新科技應用成企業致勝關鍵

根據市調機構IDC發布報告，預估到2018年，將有超過60%的亞太區企業IT組織致力佈局多雲架構，期望有效提升IT效率和數位轉型；而預估到2021年，全球GDP中有50%、亞太地區有60%的貢獻將來自於「數位化」。以台灣市場為例，到2021年，將有超過55%的GDP貢獻來自數位服務產品與技術。

美國電子商務巨擘亞馬遜（Amazon），一向在零售業新興科技應用扮演先驅。2016年底，亞馬遜首次在英國嘗試以無人機成功送貨；爾後，其智慧語音助理Alexa也開始加快應用佈局腳步，除了導入亞馬遜原本的智慧音箱Echo及機上盒，也從今年起開始導入智慧手錶、智慧眼鏡等穿戴式設備，期望應用物聯網科技，打造亞馬遜的語音助理生態系統，以穩固其在智慧零售場域的角色。

同樣地，與亞馬遜較勁多年的阿里巴巴，也在創辦人馬雲於2016年喊出「新零售」一詞後，加速集團整體數位化腳步。阿里巴巴除了推出智慧語音助理「天貓精靈」，更早亞馬遜一步，搶先推出無人商店示範店，極力運用各種新興科技，包括：大數據分析、雲端服務、物聯網，以及AI人工智慧等，將傳統零售場域改造成打通線上線下、一切數位化的「新零售」。

IDC也對2018年全球製造業產品與服務創新提出預測，表示企業能否善用雲端、大數據分析、社群企業、行動和其它第三平台技術革新商業流程將是致勝關鍵。IDC也預測，至2021年底，全球將有25%的製造業者在產品開發、供應鏈、製造和服務方面導入機器學習技術，以加快決策速度、提升質量、達到產品差異化以及改革商業模式。

顯而易見的是，數位科技應用將成為未來企業制勝的關鍵，即便是既有的產業龍頭，也不斷加速ICT應用，透過導入創新科技和解決方案，鞏固企業在市場的領先地位。

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IT人員不再只是技術層次 更與企業整體營運與發展息息相關

過去，雖然也有不少企業認知到數位轉型的重要性，並投入高昂管理和人事成本自建IT，但隨著企業擴張，投資報酬率卻往往愈來愈低。自建模式或許可行，但可能僅限於企業初期發展階段；隨著企業規模與業務版圖擴張，若仍採用自建IT模式，當進入不熟悉的市場時，為了瞭解當地市場和管理模式，往往付出高額人力與時間成本，回收的效益卻有限，也讓企業主疑惑：「我的產品不比他人差，也花錢做IT，但為何成效不比別人佳？」

其實，只要扭轉思維，即可扭轉結果。企業決策者應扭轉對IT部門的既有觀念，明白IT不再只是停留在技術層次，而是上升至「整體企業商業發展與營運管理」層次。企業應讓內部IT人員的價值展現在支持公司的營運與發展目標上，並與提供全面性整合規劃服務與產品的夥伴合作，將繁瑣的資通訊管理與維運交給專業的ICT提供者，讓自身專注於核心業務、創造獨一無二的商業價值。

釐清挑戰與危機 運用托管式及客製化解決方案創造企業新價值

近年來，積極布局中國大陸市場的中華汽車，即透過採用SmartCLOUD™雲端運算方案，將ERP系統成功導入大中華區的40個門市，搭配TrueCONNECT™專用網絡服務連結兩岸三地，進行新市場營運管理。而提供租賃業務的裕融企業，在成本管理的評估後，捨棄自建機房方式，透過SmartCLOUD™雲端服務，迅速在二個月內佈署「全國雲端進件系統」，成功進軍中國大陸汽車金融服務市場。此外，以企業公有雲為未來核心業務的震旦集團，也在眾IaaS雲端服務中選擇SmartCLOUD™雲端服務，看準的就是其在地化支援和資安專業，讓震旦辦公雲以高穩定的營運效能，成功站穩公有雲市場。

以「創新‧不斷」為企業服務宗旨的中信國際電訊CPC台灣區總經理朱哲生說：「在企業跨境發展趨勢下，『一次整合，全球服務』的概念至關重要。」

一個好的ICT解決方案，不僅能夠提高企業運作效率，更可協助企業發展跨境商業模式，將產品與服務拓展到全球市場。換言之，在未來企業跨境經營趨勢下，資通訊建設的穩固與否，將成為企業能否在市場競爭中存活的致勝關鍵。

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