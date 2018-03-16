廖鴻基《黑潮漂流》：海上遭遇一些狀況，隱隱約約都有「祂」的影子

文：廖鴻基

徵兆

方筏拉到大武外海開始漂流那天天亮，登方筏裝置玻璃浮球等配備前，我一直看著方筏上有塊多出來的明顯白斑。

上方筏後，證實那塊白斑是一隻已經發臭的死雞。

牠一隻腳被夾在方磚縫隙，拉不起來。費了好大勁，才將雞爪拔出。

味道很重，跟我上筏工作的兩位年輕伙伴，「快吐了，快吐了」，喊了好幾次。後來又提了好幾桶海水洗刷，才終於除去筏上的惡臭。

合理猜想，從富岡港漏夜拖方筏到這兒，途中不巧遇到這隻發臭的漂流雞屍，又剛好被一股不恰當的浪給沖上方筏，又方筏方磚間螺栓螺紋磨損，雞腳又那麼不剛好地掉入縫隙間，方筏拖動時，方磚鬆鬆緊緊，雞腳就這樣不剛好地一寸寸深深伸入夾入方筏縫隙裡。

遇到就遇到了，盡快處理掉就好，漂流途中沒跟任何伙伴談論這件事。

這樣的敘述，你聽見什麼了？

一連串不好的巧合湊在一起。

我聽見的是，有個力量，透過這件事告訴我：行事要小心。

說我迷信、過敏或神經質，我都接受。但我仍然要說，這死雞事件是在提醒我，岸上籌備整整一年的漂流計畫開始了，在漂流第一天就提醒我，接著面對的事要特別特別小心。

我生肖屬雞，名字裡也有「基」，小時候姑媽家的鄰居用河洛話叫我「紅雞」，漂流計畫的規劃中，很多時間我會待在方筏上。

真的假的其次，重點是，這些巧合讓我在漂流開始這一刻警醒自己，凡事不可輕忽。

一直覺得，天地山海，整個大自然，不論被稱為神祗、鬼魅、靈界、異界或其他，不斷透過各種現象，告訴我們各種訊息。

聽見了，看見了，並學會對這現象做解釋，便是徵兆。

百合花開，下海抓飛魚；山頭有雲，出門帶雨具；日曬偏東，北方的冷空氣快來了。

我們用經驗來歸納現象，再從這些訊息得出遵循的規則，其實是科學方法。但是因為現代生活不再迫切需要這樣的訊息，因此，人們去聽見、去看見、去感知的能力漸漸變得遲鈍。

過去農人看天空來判斷氣象，漁人聽海流來了解海況。如今，氣象訊息是看電視，了解海況，現在是看加魚探加海圖，三機一體，這每艘漁船都有的三合一儀器，螢幕大小跟小型平板電腦差不多。

以前看天看海，如今看螢幕，農人漸漸失去了對天空的敏感知覺，漁人也失去了對海的感知能力。

現代人若失去生活依賴的種種「電子工具」，寸步難行，如同失去了在這現代世界的存活機能。

人的世界在濃縮，被虛擬，同時也在絕緣。

濃縮在城市裡，虛擬在工具情境中，與大自然絕緣，或說與大自然源源不絕釋出的種種徵兆絕緣。

我始終相信，我們生活的大環境中，有更大、更重要的現象等著我們去感知、解讀。這些訊息，我們永遠無法簡單整理成方便使用的一致性工具，如同今天我們所依賴的種種電子儀器。但我們的確已經因為依賴這些現代化工具，逐漸流失解讀、判斷這些訊息的原始能力。

也許有那麼一天，我們真的就錯失了某些重要徵兆而走錯了關鍵的一步。

也聽過有人說，早就走錯了，人類早就錯過了重要的十字路口，走向自我滅絕這條路上。

所以漂流計畫說明階段，有人建議，若是要了解黑潮，放幾個儀器下去漂不就好了，何必冒不測風險親自下海漂流。

我是以為，儀器可收集到的數據，依我個人或所有伙伴們加起來的所有能力，也沒辦法做到如儀器收集到的這些資料。但我相信，漂一趟後，單單我個人的感官所得，也絕對不是任何儀器讀得到的感受。

漂流第二天，我上方筏時，發現筏上有一條死去的魷魚。

大約十五公分長，粉紅色，一點都沒有臭味。我捏著牠，輕輕放回海裡。

漂流途中，我也沒跟任何伙伴講這件事，或述說我對筏上出現魷魚這件事的感受或想法。

我覺得「祂」同意了，透過方筏上一條沒有臭味的魷魚告訴我，漂流行動被允許了。

我想，也許因為我懷著尊重的心，面對祂給的第一個徵兆，因此「祂」同意我們繼續漂流。（為了方便，我暫時用代名詞，用神字邊的「祂」，來稱呼在這趟黑潮漂流中感受到的神祕力量。）

我是感覺到，有時，有一對眼睛在上方，看著計畫進行。往往是獨坐方筏時，這種感覺特別強烈。

漂流這些天來，對於祂，只是認知和尊重，我不曾祈求於祂。不覺得祂會回應祈求，也明白祂只是看著我們漂流。

海上遭遇的一些狀況，隱隱約約，都有祂的影子。

也許，這不過只是執行計畫壓力過大的心理投射。

但我們真的不懂，這麼寬這麼深且能量如此豐沛的黑潮海上，是否有一股掌理的力量，在我們之上，默默且持續進行著。

祂會提醒、暗示或明示、偶爾也會插手介入。

我感覺的祂，沒有形體，當然也沒有眼睛，但感覺祂一直看著。

Photo Credit: 陳冠任攝影 大自然的儀式，每天都在這方筏祭台上默默進行著。

也許把一個人丟進一個原始的環境裡去，當所有習慣的依賴，工具的、人與人之間的、社會力的，所有習常的一切，都在一段距離以外，當這世界只剩自己時，空虛感讓我們想去抓住什麼，像落海者，想去攀抓一根浮木。也許我在海上感覺的祂，只是浮木般，是我依賴的慣性延伸。

討海人傳說，海上到處都是好兄弟，因此當海上遇到緊急狀況時，我所了解，討海人撒銀紙求好兄弟的機會比求神的時候多。

過去登山經驗，曾有一次，我請求「山」放過狀況很虛弱的登山伙伴。那次，我看見雲瀑翻過我祈求的山頭，感覺到「山」同意了我的請求。

有次遠航，好幾次看見海上綠光，心頭感到欣喜，知道是好徵兆，但一直到今天還不確定這些綠光現象的徵兆是什麼。

我試著辨識，海洋透過這一段黑潮漂流，透過祂，想告訴我什麼。

漂流第三天午後，方筏拖進花蓮港。趁進港休息時間，方筏拉上造船廠斜坡維護加固，這時，我又看見方筏上一塊豬肉。

小小一塊，水燙過的哪種。

一樣，我沒跟任何人提這件事。

後來我逐漸明白，不是刻意的，但漂流隊伍中，方筏恐怕不小心成為海天之間，成為黑潮海流上的一方祭台。

那串九十九顆玻璃浮球，那三串棋盤腳，那二十四隻後來剩下二十隻的球背象鼻蟲幼蟲，三十六顆方磚，筏下發出的黑潮樂音，都不小心恰好成為祭台的祭儀和祭品。

漂流幾天來，感覺到，但看不到的許多儀式，每天在這方筏祭台上默默進行著。

書籍介紹

本文摘錄自《黑潮漂流》，有鹿文化出版

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作者：廖鴻基

34篇動人文字，台灣第一部無動力黑潮漂流文字全紀錄

攝影師張皓然＋黑潮海洋文教基金會，攝影躍然海上

紀錄片《漂島》以影像述說漂流故事，2018年秋天上映

他用全身的海味，來說大海的奇幻，離岸12浬的漂流，無可比擬的落拓！

二○一六年八月，海洋文學作家廖鴻基，帶著信念以及一艘簡單的方筏，航行到島嶼以東，大洋以西，執行「黑潮一○一漂流計畫」，開啟一段海上壯遊，投進黑潮懷抱裡，以微渺心性，臨摹浩瀚黑潮。廖鴻基深深期盼，黑潮的大洋氣魄，能讓島嶼長出志氣，不再狹隘；一旦讀懂黑潮，我們的心將重新浮現一座島嶼，和不再迷航的自己。當島嶼轉過頭來面對開朗展放的海闊天空，島嶼的氣度、格局必將有所不同。

「浪漫不過是不切實際的代名詞，漂泊根本是失敗、失意者的行為，流浪，一定是魯蛇，而漂流呢？漂流就是集所有不切實際、失敗、失意、魯蛇之大成。但是我覺得，自己這輩子最值得拿出來談的，就是這些浪漫、漂泊、流浪和漂流的故事。」——廖鴻基

Photo Credit: 有鹿文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航