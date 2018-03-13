「陸企」起薪和福利都比台商差，為何還是搶破頭？

作者：吳順圓

「陸企」顧名思義就是由中國大陸的在地人所成立的公司，而內部的員工也大都是當地人，因此台灣人對於這部分的求職案例、經驗和機會都比較少，陸企求職確實是一件不大容易的事，但陸企又有特別性質和非一般的職涯代表性，也需要台灣的人才。今天就從薪資福利、工作環境、優勢劣勢、職缺尋求，跟大家討論。

首先是薪資福利的部分。其實，新鮮人在陸企一開始就想拿到台商等級的薪水有些困難，除了沒有相關工作經驗以外，陸企更重視的是你有多少價值，值多少價碼，唯有先展現自己，才能談薪水（表現好的話，其實很好談），所以一開始的生活成本確實會很高。

陸企起薪福利低，但未來發展機會更大

曾經遇過一個案例，一位在陸企的台灣新鮮人，前兩個月薪水只有4,000塊人民幣，加上他必須自行負擔的食宿成本，幾乎是入不敷出。但試用期兩個月期滿後，最後談妥的薪資是10,000人民幣，以及每半年一張的台灣來回機票。

所以就薪資水平來說，陸企很大部分是看重價值！只要你是人才，就很容易談到相當滿意的薪資，後續漲薪水的速度相當快，三年後月薪三萬人民幣的比比皆是，但就是得撐過前面很辛苦的一段時間。

但在福利的部分，大家得特別注意了，雖然有了惠台措施的提出，但台灣人目前工作仍然是屬於外籍身分，所以相關的基本保險機制有別於本地人，很多陸企的人資沒有遇過台灣人入職的狀況，也不知道該如何處理，這是要特別要注意的地方！另外就是稅金的部分，因為薪資通常都是直接匯到大陸帳戶，所得稅部分也要遵守大陸稅法，需要特別留意。

台灣年輕人在陸企，謙虛也要有「狼性」

接著就是大家很好奇，也比較擔心的工作環境。

人的部分，其實我認為台灣人在陸企，算是特別，畢竟對他們來說，有可能是第一次見到台灣人，對我們會有滿滿的好奇心，但人跟人之間的相處其實不外乎就是以禮相待，以不抱持任何成見去與對方相處，自然會交到很好的同事。

其他主要就是各公司的性質而定，不同產業，業務內容，而有所差異，所以別太擔心，新創就會有新創的樣子，大公司就會有大公司的樣子。

在陸企上班也有特殊的優勢和劣勢，因為台灣人的特長其實很多，其中最顯著的就是我們的服務意識，總是能在客戶以及同事之間的關係處得很好；而劣勢的部分，可能就是我們太過謙遜了，中國的職場，很多時候都是個需要積極展現自我的舞台，如果沒有大家所說的「狼性特質」，很多時候會被這個職場吃得死死的，所以年輕人一方面要具備台灣人的禮貌謙遜特質，另一方面，在該表現的時候也千萬別放過。

那麼，要到哪裡找陸企職缺呢？如果人在台灣，要找陸企真的很困難，因為他們大多會希望在自己的城市相談，不太接受視訊面試，我建議——和台商企業一樣——實習轉正是最好的管道。台灣相當多的對岸實習機會，其中也都有包括陸企，甚至相當知名的京東網、國美在線都有，儘管最後不是到自己想要的公司實習，到時人在當地，再去找招聘網站投履歷面試也比較有機會。

Photo Credit: AP/達志影像

最後大家一定會很好奇，如果剛開始的薪水又沒有比較高，而且相較於台商福利又沒有比較好，好像是讓自己找罪受，為何要去陸企上班呢？

之前跟一位在陸企上班的學姊聊天，我對她的選擇也充滿好奇，但她卻給了我驚人的回覆。「因為我不想去台商，我到大陸來求職本來就是為了挑戰自我，如果進了台商，代表了我依然還在舒適圈，這並不是我要的」，選擇不一樣，端看自己想要什麼。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航