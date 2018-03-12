安倍為何麻煩大了？首相夫人醜聞案文件證實遭竄改

（中央社）

日本財務省今天坦承竄改首相安倍晉三裙帶主義醜聞相關文件，對企圖於9月競選連任自由民主黨（LDP）黨魁的安倍晉三構成打擊；這些遭竄改的文件與具有爭議的國土賤賣（森友學園案）疑雲有關。

1. 爭議是什麼？

這樁醜聞涉及將位於西部城市大阪的國土，賤賣給極保守的右翼教育團體「森友學園」（Moritomo Gakuen）。而森友學園是一家開辦幼稚園和託兒所的私立學校法人。

2016年6月森友學園以市價14%的低價，1億3400萬日圓（約新台幣3830萬元）買下一塊9000平方公尺、約2722坪在大阪的國有地，計畫當作新成立小學的用地，遭批是賤賣國土。2017年3月森友學園撤回建立許可的申請。在設立小學的過程中，安倍晉三的夫人安倍昭惠曾任名譽校長，後來辭職。

2. 為何對安倍構成打擊？

森友學園理事長籠池泰典據傳與安倍及首相夫人安倍昭惠有私交，反對派指控籠池泰典因與政府高層關係密切，才能完成這筆以低價購入日本政府國有地的交易。籠池泰典宣稱安倍透過妻子，向森友學園捐款100萬日圓。安倍堅決否認上述說法。

安倍昭惠去年三月也在她個人臉書上發出聲明表示，她並沒給籠池100萬日圓、也沒收下籠池給的演講費。

日本首相安倍晉三在任邁入第6年，他一再否認自己和妻子安倍昭惠曾為學校法人森友學園（Moritomo Gakuen）護航，並曾表示如查證屬實，他將會辭職下台。

不過，共同社引述希望之黨黨魁玉木雄一郎的話說：「安倍夫人捲入的程度更深了，這件事已發展到首相自身責任遭質疑的階段。」

3. 醜聞為何又再次浮出檯面？

這個醜聞似乎一度平息，安倍去年以壓倒性勝利連任首相，儘管反對黨試圖在選戰期間提起相關議題。然而，「朝日新聞」（Asahi Shimbun）本月稍早報導，與這筆土地交易有關的文件在呈交給國會議員前遭到竄改。

日本財務省承認竄改國有土地賤賣爭議的相關重要文件。財務大臣麻生太郎今天被媒體問到財務省竄改文件，自己身為財務大臣是否負有責任，他告訴記者說：「這令人相當遺憾，我對此表達歉意。」

77歲的麻生太郎為財務省竄改國有地出售文件致歉，但表示他無意請辭。他說，文件竄改是由財務省負責國有土地出售的部門官員所為。

日本媒體報導，在最後提交給國會的文件中，包括安倍昭惠和多位政治人物名字在內等細節都被刪除。

自民黨國會對策委員長森山裕告訴記者，政府副內閣官房長官告訴他，財務省竄改官方文件。森山裕說：「我收到一份報告，文件內容看似經過修改。」

「每日新聞」（Mainichi Shimbun）報導，這份文件「可能經過竄改，以符合」國稅廳長佐川宣壽在國會答辯時的說法。佐川宣壽9日為這起醜聞請辭。

捲入醜聞的一位財務省官員上週被人發現身亡，死因似為自殺，不過目前還不清楚兩者是否有直接關聯。

今天在日本東京的安倍官邸前，抗議者舉行標語，譴責安倍晉三涉嫌掩蓋任人唯親的醜聞｜Photo Credit: Reuters/達志影像

4. 對安倍有什麼影響？

這樁醜聞已為安倍的政治生涯帶來傷害，各界也將安倍所屬政黨自民黨在2016年東京都議會選舉慘敗歸咎於此，這也是導致前防衛大臣稻田朋美辭職下台的因素之一。

根據今天公布的民調，安倍支持率較上個月下滑6個百分點，來到48%。這是他去年10月成功連任以來，支持率首度跌破50%。不過儘管聲望下滑，安倍的支持率仍讓英國首相梅伊（Theresa May）和美國總統川普望塵莫及。

反對自民黨領導政府的勢力支離破碎且脆弱，安倍在國會仍享有2/3的過半優勢，為他奠定強而有力的基礎。

東京明治大學（Meiji University）政治學教授西川伸一說：「假如文件證實的確遭到竄改，對安倍政府來說無疑是一大打擊。」西川告訴法新社：「他的支持率可能下滑，但安倍仍可望藉由推卸責任，說『這都是財務省的官僚主義者所為』，來挺過這場風暴。」

日本放送協會（NHK）報導，財務省今天完成售予森友學園國有土地文件遭改寫的初步調查報告，向國會說明確有改寫文件的情況並致歉；但誰指示改寫文件等細節，財務省表示仍在調查中。

安倍晉三下午表示，這是可能動搖民眾對行政體系信賴的事態，深深感受到相關責任，要向國民表達歉意。安倍晉三說，誠摯地接受國民對此事投以嚴厲目光，為釐清此事全貌，將持續進行調查。

他說，希望副首相兼財務大臣麻生太郎負責調查，為了不再發生這樣的事情，須盡全力重整組織挽回民眾信賴。

安倍正尋求於9月競選連任自民黨黨魁，有望成為日本史上任期最長的首相。

此次民調結果還顯示，對於不支持安倍內閣的理由，躍升至首位的是「不能信賴首相」(51%)。

而對於安倍內閣應優先完成的課題，68% 的受訪者認為是「（恢復）經濟景氣和雇傭」問題。認為應該處理森友學園和加計學園問題的人，也比上次民調增加了7個百分點，達到了47%。

智庫特尼歐情報顧問公司（Teneo Intelligence）日本政治專家哈里斯（Tobias Harris）說：「假如安倍的支持率再度開始下滑，安倍的處境可能變得更危險。就此來說，這可能給對手更多空間，主張對醜聞感到厭倦的公眾已準備好要有所改變。」

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核稿編輯：楊之瑜