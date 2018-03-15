愛閱二手書坊石皓文：開這間店，是我這輩子唯一持續在做的好事

文：曹馥年

一件好事——愛閱二手書

明天是石皓文的五十歲生日。

正確來說，他不確定自己的生日。一九六六年十月三十一日的清晨，家裡門鈴響了，一位瘦弱的年輕婦人把滿身是血，臍帶還沒剪的他遞進應門的石火木懷裡。石火木還沒問清前因後果，婦人已經離開，只留下一句「拜託你收養這個可憐的孩子」。

後來講起這段往事，石皓文皺起眉：「竟然和蔣經國出生同一天。」

石火木將他納為石家人。他的女兒石寶鳳離婚，孫子被前女婿帶走，在石皓文之前，家裡已收養一位同樣被留在家門口的女嬰，隔年中旬報戶口，由於怕晚報被罰款，石火木將他的生日訂在六月十日。和人投資旅社的石寶鳳，常得在旅社夜宿，和石皓文最親的，就是這位阿公。

石火木對石皓文百般疼惜，每天牽著他上學，之後在學校附近逛逛，還沒下課，又站到校門口等著接回家，假日旅遊、進香，一定把愛孫帶在身邊。小小年紀的石皓文將阿公的疼愛視作理所當然，也皮得無法無天，一回鬧著要阿公揹他下樓，石火木彎起七十八歲的背脊背他走下老公寓，到了一樓，石皓文又賴著要阿公背他上樓喝水。

十歲小孩的重量壓得石火木喘吁吁，爬到二樓時，他請石皓文下來讓他喘一會，石皓文張開嘴，用力朝阿公的右耳咬下去。

國一的時候，成績優異的石皓文被分到「好班」，混混學長把他抓進巷子勒索，搶走註冊費。他回家被母親一頓好打，悟出最不會被混混欺負的方法，就是成為混混的一員。他加入幫派，跟著抽菸、打架，靠著聰明的腦袋與天不怕地不怕的氣魄，很快就變大尾。

國三時，他被分到放牛班，某天上物理課，他舉手：「報告老師，我要去廁所抽菸。」被訓一頓。他覺得面子掃地，翻牆「落」來一群兄弟，在校門口堵到物理老師，要他當眾下跪。

「要是妳當時認識我，會覺得這個屁孩死好。」他瞇起眼對我說。

十八歲前一天，他帶小弟結夥搶劫，警察做完筆錄，他剛好滿十八歲成年。戒嚴時期的結夥搶劫是唯一死刑，母親到處求情，動用人脈讓他逃過一死。

他退伍那天，母親告訴他養子的身世，「以後的人生，你自己負責」。

隔天，他帶兄弟去討債，朝債主的脖子砍一刀。

他被依強盜殺人未遂罪判處八年有期徒刑，阿公來看他，他很高興，嘴上卻說：「這麼老了黑白走幹嘛？回去啦！」

他在監獄裡繼續大尾，霸凌別的受刑人，過得風風火火。他形容監獄裡人才濟濟，「律師啦，搞金融的啦，什麼都有」。一位懂刺青的受刑人幫他刺「半甲」，一尾魚龍（即鰲龍）從左上臂盤到胸口。沒上麻藥直接刺，我問他痛嗎？他說很爽，「藍墨水第一晚沒染進去，隔天又再刺一次，血一滴滴滲出來，大家都在旁邊看。」

出獄前一個月，母親到監獄面會，告訴他阿公昨天出殯。已經失智的阿公，臨終前留給石皓文一句話：「出來要好好重新做人。」

原來阿公不會像他國小時站在校門口等他一樣，等著金孫出獄回家。講到這段，石皓文沉默很久，把嘴唇抿得很緊很緊，「妳說，這我怎麼受得了。」

他說，現在除了演講，他很少和人提起阿公。「我把他留在回憶裡，對我來說，他是我唯一的親人。」

Photo Credit: 山岳出版 石皓文說，開這間店，大概是他這輩子，唯一一件持續在做的好事。

拜訪石皓文那天，台北氣溫三十五度，室內開了冷氣，依舊濕濕悶悶。他把右手的袖子拉到上臂，左手的袖子始終垂著，蓋住所有的刺青。

出獄後，他脫離幫派，花一年找到水電工程工作，跟著前輩從頭學起，不久就從學徒變師傅。他與一位乖巧貼心的女孩交往，幾年後自己的水電工程行開張，兩人論及婚嫁。

為了成家，他接下更多幫大賣場安裝家電的工作，每天扛著沉重家電爬樓梯，回店裡在沙發上倒頭就睡。二○○四年中旬，他手指發麻，雙腳痠痛，小便解不出來，醫師告訴他， 這是腰椎長骨刺。

吃了幾個月的藥沒好，一回他跌倒在地，站不起來，轉送大醫院檢查，發現是頸椎間盤突出，已壓迫到神經。緊急開刀後，他雙腿再也無法使力，店收了，因工作違約付出高額賠償，原本天天來看他的女朋友受到家人極大壓力，有一天，她的電話再也打不通。

曾經意氣風發的大哥，坐輪椅、背尿袋，沒錢打比較好的止痛針，時時刻刻疼痛。他就此相信因果，撥開長髮露出後頸長長一條開刀疤痕，「我強盜案那件就是砍人脖子，現在報應在同一個地方。」

他決心要好起來，每次復健時把輪椅留在醫院一樓，扶著欄杆一步步走到十七樓，直到完全擺脫輪椅。

在醫院的時候，他認識慈濟的師兄、師姐，跟著一起做資源回收。回收站有很多舊書，有人告訴他二手書與絕版書的價值，他開始收購回收站的書做網拍，師兄師姐也幫他留下一些好書，生意愈做愈好。

「以前的我，就算開店也會開酒店，沒想過自己有一天會賣書。」

這時候，一位年輕女孩跟他買書，兩人一見如故，連聊三天三夜就同居。他教女孩網拍二手書，女孩眼光很準，瞄一眼就能看出書的價值與合理定價，一下子就做得比他還好。女孩很愛美食，兩人最幸福的事，就是一起去吃好料。

女友建議開實體書店，還拿出大部分的資金，租下位在泰順街的公寓三樓。三十坪的店面塞了數萬本書，有翻譯文學、語言學習、旅遊、外文書、醫療保健、生活類⋯⋯還有CD與DVD。一本書的售價是二點五到四折，生意最好的時候，一個月營業額可以做到二十萬。

Photo Credit: 山岳提供 簡單的書櫃上擺滿二手外文書。

問石皓文喜歡看什麼書，他露出到目前為止最大的笑容：「我很少看書的，我都看歷史劇，像是《大清王朝》。」他也喜歡看人，「每個人的心都是一本書。」

他明白身障者工作難找，從網拍時期開始，就透過社福團體媒合聘請身障員工。他的第一批員工，分別是侏儒症、小腦萎縮症，與頸椎受傷，行動不便的身障者，負責繕打書名並將商品上架。石皓文仔細地形容，那位頸椎受傷的員工因神經受損，手指蜷曲，用指關節努力敲打鍵盤的樣子。

他因復健認識更多病友，一個拉一個，成為店裡的員工。石皓文幫忙他們租房子、打點家具，開店七年，聘用十多位身心障礙者。「開這間店，大概是我這輩子，唯一一件持續在做的好事。」

愛閱的全盛時期，店內聘請七位身障者，現在因營業額下滑，只剩一人，店務幾乎靠志工幫忙。「我高職沒畢業，可以指揮台大的學生幫我搬書，這在生病前想都沒想過。」他露出微微的笑容。

石皓文不愛笑，現在脊椎問題導致全身疼痛，笑容更少了。他以生命鬥士的形象受邀到學校、機關單位演講，目前講了五、六百場，也回顧五、六百次年輕時的錯誤。「演講是種享受，但要把過去種種赤裸裸攤在大家面前，需要勇氣」。

一回一位小學生問他是不是天生不愛笑，石皓文在台上想了一分鐘，想的不是自己愛不愛笑，是想什麼叫「天生」。

「很多天生的事，後天都會變。」這是他的回答。

石皓文說話的聲音很輕很小，可能是因為疼痛，也可能是因書店開久了，話聲調到相應的音量。

或許疼痛的因素多些，這兩年，石皓文的脊椎問題愈來愈嚴重，每次如廁，他得吃力地從櫃檯站起，書架成為他的無障礙扶手，撐著他慢慢移動到沒有熱水的廁所。「年輕時覺得自己一定會好起來，復健很積極，現在久病看破，不浪費時間了。」

疼痛不分日夜，讓他很難睡個好覺，有時店裡沒人，他身體往前一傾，靠在櫃檯睡著，睡到流口水。「有些客人不叫我，把書錢放在我旁邊，壓張紙條『我買了一百元的書』。」

櫃台方圓一坪半的空間，有電磁爐、小冰箱、調味料、電腦，電腦桌旁有片紙板，前面有床毛毯，上面放著一個和石皓文風格很不搭的小熊枕頭，每晚睡覺，石皓文把櫃台旁的書搬開，夏天鋪紙板，冬天鋪毛毯，躺下就睡。這是他的主要活動範圍，像是一尾受困淺灘的魚。

「別人說我留長髮很文青，我只是沒辦法出門剪。」為了降低疼痛、減少他人協助的麻煩，他兩年間出門的次數，五根手指頭能數得出來。他數著一天作息：「早上八、九點起床，整理一下書，中午開門，陸陸續續有客人、志工、捐書的人來，一直到晚上十點打烊，去陽台抽根菸，數數樓下的車子，你們覺得無聊的事情我都做了。假如那晚看得到星星，心情就會很好。」

這樣的作息重複一年三百六十三天，愛閱只有除夕與初一休息。石皓文瞇起眼睛，「我現在最大的希望，就是有一張床，軟軟的，旁邊有把電風扇，沒有電話、沒有鬧鐘，可以睡到自然醒，醒了再睡。」

最紓壓的時刻，是用那小小的電磁爐煮東西，專注烹飪的感覺很純粹，讓他忘記身上的疼痛。「有時候用鍋子炸蘿蔔糕，油噴到手上，可是一點痛感也沒有，這就是頸椎受傷的好處」。

他又笑了，「好人不長命，禍害遺千年，我當自己在還債。」

跟著健康急轉直下的還有人生，書店的房租已逐年漲到難以負荷的程度，每月得賣一千八百本書才能打平租金、水電與人事費，房東放出不續租的風聲，有群眾募資網站幫他發起募款活動，希望能籌到一筆錢搬家。

最大的打擊，是女友突然過世。講到女友，石皓文的視線飄到很遠很遠的地方。

「我們在一起四、五年，我還夢過她要幫我生小孩。」他的聲音很慢很小，「可能我不適合吧，不適合擁有一個美好的家庭，所以兩次想建立家庭都沒辦法⋯⋯」

「假如有來生，我想要一個平淡的生活，不必賺很多錢，不必多風光，有另一半，有小孩，正常上下班，養兩隻狗，這樣就很好很好。」

「家人真的很重要，再好的朋友，講心事頂多講九成，只有家人，才會真正掏心掏肺。」

小熊枕頭旁擺著一本心靈成長書《遇見未知的自己》，他前陣子被診斷出胃癌末期，聊起死亡，他提起在某本書裡看到的一段話：「大善之人直接上天堂，大惡之人直接下地獄，不善不惡的人，才有機會在頭七的時候回來。」

他說：「我現在剉咧等，不知道那一天會上去還是下去。」

石皓文的母親在他三十五歲時罹癌過世，沒血緣的大哥久未聯絡，姊姊也已過世。我問他，若能在頭七的時候回來，他想見誰？石皓文想了一會，淡淡地說：「失聯的前女友吧，我一直覺得對不起她，也很想念她。」

他又停頓一會：「她是唯一活著的，曾經和我很親的人了。」

後記：愛閱二手書坊於二○一七年九月完成第一階段募款目標，遷離泰順街的原址，同年十月一日在臨江街開幕，並穩定聘僱一位身心障礙員工。在本書截稿時，第二階段集資目標已達，仍持續往最終階段的五百萬元邁進，盼在穩定雇用更多身心障礙員工之外，還能建置公益空間、身障友善空間，永續經營。

地址：台北市大安區臨江街40巷4號1樓

書籍介紹

本文摘錄自《環島讀冊：心中那間獨立書店，改變街區的閱讀力量》，山岳出版

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作者：曹馥年

走過全世界，曹馥年回到台灣，重新關注我們自己的島嶼。

此次她以獨立書店為主題，探訪全台各地18間獨立書店，並記錄在旅途中遇見的旅人故事。

除了獨立書店以外，馥年更深入社會議題如鄭性澤冤案以及各獨立書店所關注的文化、社會議題，讓讀者看見書店不同的面向與力量。

「《環島讀冊》不是一本旅遊指南，是以與書店老闆聊天為主軸的個人旅行記錄，讀書，讀店，也讀人。希望你們能在闔上書本後起身，走進離你最近的書店，買本書，點杯飲料，和老闆聊聊天，響應這個週末的活動，與其他同好或愛書人相遇。用實際行動，讓書店不只是相機裡的風景，而是日常生活的必經之路。」——曹馥年

Photo Credit: 山岳出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航