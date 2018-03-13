北農總經理是酬庸嗎？從農業議題看「白色力量」如何「超越黨派」

近日台北農產運銷公司（以下簡稱北農）風波不斷，由於幾次連續的休市，引發部份地區農民不滿休市太密集，而所有人都將砲火對準北農總經理吳音寧。台北市長柯文哲日前講說，希望中央讓出北農總座人事權，由他完全執政完全負責。表面看起來很有擔當，但事實上卻是拿來唬不懂農業議題的人而已。 先說結論，現在那些批判吳音寧當北農總經理是「酬庸」的人，要不就是傻傻被帶風向，要不就是故意帶風向。

北農的地位和人事決定權

2016年北農人事第一戰

2016年民進黨上台之後，想要打破地方派系壟斷全國農會勢力的狀況，首要戰場之一當然就是北農人事案。柯文哲為尋求民進黨支持，早跟民進黨談好了，總經理由農委會決定，董事長則由柯文哲去推派出一位張派也會同意的人。然而，在2016年九月，北農即將召開董事會前夕，柯文哲忽然換掉自己指派的董事長許長仁，代理董事長順理成章是由原本的結構來決定，也就是說張派的人馬理所當然接管了接下來的事情。接著，從董事會的召開和人事案的決定，農委會和北市府當然就是一路輸到底。其中包括，柯文哲重新去協商出市府的董事代表林秋慧是新任董事長人選，但是在董事會召開的時候，林代表非但沒有成為董事長，反而還跑出來支持原本的總經理韓國瑜（張派人馬）留任。

柯文哲的政治力在這邊表露無遺，自己輸就算了，官股方面也是整盤皆輸。接下來他跑出來稱讚韓國瑜能力很強，北農盈餘創新高之類的，跟張派站在一起，倒打了民進黨一把。

2017年北農人事第二戰

時間來到2017年，六月份的股東大會可以說是人事案的第二戰。此時全國農會代表改選（二月）和理監事選舉（四月）都已完成，民進黨自然是被傳統派系打趴。既然全國農會選完了，張派並沒有強力主導北農人事的意思，所以接下來「民進黨 vs. 柯文哲」就正式「對槓」起來。因為農委會和北市府官股加起來的董事席次可以過半，將有權決定人事權，所以問題來了，該由誰決定呢？

柯文哲想推出的董事長人選都被民進黨否決，包括先前跟張派輸誠的林秋慧，被視為張派人馬的許銘文，後來才又跟張派協商出了大家都能接受的人選，也就是副市長陳景峻。從這邊就可以看出他有各種不爽民進黨的理由。那總經理怎麼辦呢？這又更麻煩，雙方都提了人選，但卻一直沒有辦法找到交集。根據《財訊》531期的報導，柯文哲其實也沒什麼人選可以推。 後來農委會找來了在彰化溪洲鄉公所擔任主任祕書的吳音寧。

柯文哲對她的評價是說「吳音寧的形象、資歷都沒有問題，不過市場是黑白兩道，吳有沒有辦法應付，要討論一下」。他主要不滿意的點是，農委會給他的討論時間太少，覺得在最後關頭塞一個人過來他沒有拒絕的空間。但最終還是在各種紛擾之下，人事案總算落幕了，新任的董事長和總經理走馬上任。

小結

簡單來說，整件事情是這樣的：2016年民進黨上台後，找柯文哲一起要拉下雲林張派在北農長久以來的力量，結果柯文哲很顯然是政治力不足（又或者是故意，這就不得而知），讓執政黨在北農人事案當中被打趴，更無法撼動張派以及傳統派系們在全國農會當中的勢力。之後張派不再主導北農人事，執政黨和柯P兩邊又對北農人事爭執很久，最後協調出北市副市長陳景峻當董事長，農委會派出吳音寧來當總經理。

還有人會相信這個總經理的位子是「酬庸」嗎？從北農在全台蔬果市場交易的領頭角色來看，這好幾波的人事案權力拉扯，還有以地方派系長期掌握這個職位的脈絡來看，它都不可能是酬庸的。