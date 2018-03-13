北農總經理是酬庸嗎？從農業議題看「白色力量」如何「超越黨派」

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誰知盤中飧，處處皆政治！北農休市風波演變成對總經理吳音寧的猛烈批判。本文帶大家看看白色力量柯文哲，在農業議題上是怎麼樣子的「超越黨派」，在這一波波北農人事鬥爭當中砲打農委會。
近日台北農產運銷公司（以下簡稱北農）風波不斷，由於幾次連續的休市，引發部份地區農民不滿休市太密集，而所有人都將砲火對準北農總經理吳音寧。台北市長柯文哲日前講說，希望中央讓出北農總座人事權，由他完全執政完全負責。表面看起來很有擔當，但事實上卻是拿來唬不懂農業議題的人而已。
先說結論，現在那些批判吳音寧當北農總經理是「酬庸」的人，要不就是傻傻被帶風向，要不就是故意帶風向。
北農的地位和人事決定權
北農為何這麼重要？因為北農的交易市場是全台蔬果價格的參考基準，是最有公信力也最關鍵的農產運銷秩序維持的平台。所以說，沒有什麼人會去關心新北市桃園市台中市的果菜市場價格怎麼樣，只會關心台北的交易市場。北農雖名為「公司」，但並非由《公司法》規定的「公司」，它的存在是由《農產品市場交易法》所規定的，主要的目的是「為確立農產品運銷秩序，調節供需，促進公平交易」。過去政府曾試著在各地都成立運銷公司來調節供需，但因為各種因素，最後只有北農最成功，其他的嘗試都沒有預期的效果，所以北農現在是全台蔬果交易的指標角色。
對政治人物來說，掌握了產銷平台，等於是掌握全台農會的人脈和資源之關鍵。那麼，誰主導北農的人事？從股權結構來看，農委會（中央）與台北市政府（地方）各持22.76%、各級農會24.81%，農產品運販商與其他持20.19%，青果運銷合作社則佔9.48%。那實際上的頭頭是誰？就是雲林的大派系，以張榮味為首的張派，因為他們在農會和農販商的影響力非常大，除了官股之外幾乎掌握了三成的股份。根據《財訊》515期報導，先前16年國民黨執政時，市府和張派關係很麻吉，北農董事長都由北市府推舉，總經理都由張派推舉，掌握實權的人當然是總經理。前一任總經理韓國瑜就是雲林張派的人馬。
2016年北農人事第一戰
2016年民進黨上台之後，想要打破地方派系壟斷全國農會勢力的狀況，首要戰場之一當然就是北農人事案。柯文哲為尋求民進黨支持，早跟民進黨談好了，總經理由農委會決定，董事長則由柯文哲去推派出一位張派也會同意的人。然而，在2016年九月，北農即將召開董事會前夕，柯文哲忽然換掉自己指派的董事長許長仁，代理董事長順理成章是由原本的結構來決定，也就是說張派的人馬理所當然接管了接下來的事情。接著，從董事會的召開和人事案的決定，農委會和北市府當然就是一路輸到底。其中包括，柯文哲重新去協商出市府的董事代表林秋慧是新任董事長人選，但是在董事會召開的時候，林代表非但沒有成為董事長，反而還跑出來支持原本的總經理韓國瑜（張派人馬）留任。
柯文哲的政治力在這邊表露無遺，自己輸就算了，官股方面也是整盤皆輸。接下來他跑出來稱讚韓國瑜能力很強，北農盈餘創新高之類的，跟張派站在一起，倒打了民進黨一把。
2017年北農人事第二戰
時間來到2017年，六月份的股東大會可以說是人事案的第二戰。此時全國農會代表改選（二月）和理監事選舉（四月）都已完成，民進黨自然是被傳統派系打趴。既然全國農會選完了，張派並沒有強力主導北農人事的意思，所以接下來「民進黨 vs. 柯文哲」就正式「對槓」起來。因為農委會和北市府官股加起來的董事席次可以過半，將有權決定人事權，所以問題來了，該由誰決定呢？
柯文哲想推出的董事長人選都被民進黨否決，包括先前跟張派輸誠的林秋慧，被視為張派人馬的許銘文，後來才又跟張派協商出了大家都能接受的人選，也就是副市長陳景峻。從這邊就可以看出他有各種不爽民進黨的理由。那總經理怎麼辦呢？這又更麻煩，雙方都提了人選，但卻一直沒有辦法找到交集。根據《財訊》531期的報導，柯文哲其實也沒什麼人選可以推。
後來農委會找來了在彰化溪洲鄉公所擔任主任祕書的吳音寧。
柯文哲對她的評價是說「吳音寧的形象、資歷都沒有問題，不過市場是黑白兩道，吳有沒有辦法應付，要討論一下」。他主要不滿意的點是，農委會給他的討論時間太少，覺得在最後關頭塞一個人過來他沒有拒絕的空間。但最終還是在各種紛擾之下，人事案總算落幕了，新任的董事長和總經理走馬上任。
小結
簡單來說，整件事情是這樣的：2016年民進黨上台後，找柯文哲一起要拉下雲林張派在北農長久以來的力量，結果柯文哲很顯然是政治力不足（又或者是故意，這就不得而知），讓執政黨在北農人事案當中被打趴，更無法撼動張派以及傳統派系們在全國農會當中的勢力。之後張派不再主導北農人事，執政黨和柯P兩邊又對北農人事爭執很久，最後協調出北市副市長陳景峻當董事長，農委會派出吳音寧來當總經理。
還有人會相信這個總經理的位子是「酬庸」嗎？從北農在全台蔬果市場交易的領頭角色來看，這好幾波的人事案權力拉扯，還有以地方派系長期掌握這個職位的脈絡來看，它都不可能是酬庸的。
到底為什麼這次的事件會引發這麼大的風波呢？不知道鄉民們有沒有想過，媒體報導說菜價崩盤，到底是崩盤在哪？就算真的有幾樣農產品價格跌了，跟北農休市的關聯又在哪裡？（農產一下子太多是因為氣溫回暖，以及農民搶種。而這一波的菜價下跌其實在去年九月農糧署就已經有示警了）。又，最重要的一點是，台北市政府跟中央政府（農委會）之間的恩怨和口水戰，最後為什麼砲火都集中在吳音寧一個人的身上呢？
最後，大家可以想想看的是，現在是哪些媒體、意見領袖、政治人物在批判吳音寧與農委會，然後在支持柯文哲？（看一下妙天的民國黨，國民黨，中時，聯合，成衣業者。）不知道鄉民們有沒有想過號稱白色力量、超越黨派的市長是怎麼個超越法，例如在農業議題上面跟雲林張派（柯文哲強力站台的韓國瑜後來還去選國民黨黨主席，現在是高雄黨部主委）站在一起砲打農委會，現在縣市長選舉到了，跑去幫妙天黨黨主席站台，當然還有先前請來宋楚瑜當顧問。真的是超越黨派了，但這真的是鄉民們希望看到的超越法？
年底投票的時候，大家真的可以再多想一下。