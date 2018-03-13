《單車失竊記》入圍國際布克獎，吳明益：很榮幸國籍寫「Taiwan」

（中央社）

國際文學大獎「國際布克獎」（Man Booker International Prize）12日公布2018入圍初選名單，台灣小說家吳明益《單車失竊記》入選，成為第一位入圍這個獎項的台灣作家。

《單車失竊記》2015年獲「台灣文學金典獎」圖書類長篇小說金典獎。任教東華大學的吳明益是第3屆聯合報文學大獎得主。

吳明益指出，這個獎項是英文世界聲譽最高的布克獎（Man Booker Prize，1968至今），於2006年設置頒給大英國協以外，使用英文寫作或翻譯成英文的作品。

國際布克獎自2016年起，每年頒獎給在英國出版的翻譯小說作品。為凸顯翻譯的重要性，獎金5萬英鎊由作者和譯者均分。對於入圍，吳明益以電子信回覆表示，得知入圍覺得很感謝，他說，這是譯者、出版社、版權公司通力合作才能達到。

《單車失竊記》以人們熟悉的腳踏車為主軸，藉由尋找失蹤父親及腳踏車，透過島嶼的地景，交錯拉出一個個現實與回憶的故事。故事人物涉及台灣不同族群的戰爭經驗和歷史傷痕。

吳明益表示，他到國外演講，會搭配影像說明台灣的歷史、族群、語言，並且以說故事的方式帶動情緒，通常國外的文學讀者都會因此對台灣產生興趣。

單車失竊記外文版權目前已售出英文和日文、韓文。英文版譯者為石岱崙（Darryl Sterk），他同時是吳明益《複眼人》的英文譯者。

吳明益說，希望政府日後能投注更多心力支援譯介，翻譯不是廉價生產，文學譯者往往得花費等同於作者創作的時間，去揣摩意境及背後的隱喻、複雜的材料，付出巨大心力。

國際布克獎預計4月12日發布決選名單，5月22日公布今年得獎作品。

今年13本入圍著作來自法國、匈牙利、西班牙、德國、阿根廷、伊拉克和波蘭等國。韓國作家韓江以《少年來了》再度入圍，與吳明益成為本次唯2入選的亞洲作家。

韓江2016年以《素食者》奪下國際布克獎，成為史上第一位亞洲得獎人。2017年國際布克獎頒給以色列作家大衛格羅斯曼《一匹馬走進酒吧》，這兩本作品目前都有中譯本。

今年的入圍名單：

法國作家洛朗．比奈（在台灣他以《HHhH 希姆萊的大腦叫做海德里希》聞名）

西班牙作家哈維爾．塞爾加斯（曾獲都柏林文學獎）

安東尼奥．穆尼奥斯．莫利納（兩度獲得西班牙國家文學獎）

德國作家燕妮．埃彭貝克（曾獲歐洲文化獎）

韓國作家韓江（曾獲布克國際獎）

匈牙利作家拉斯洛．卡撒茲納霍凱（《都靈之馬》作者），

幾乎可以說是啟發他寫作老師之一的波蘭作家奧爾嘉‧朵卡萩（Olga Tokarczuk）

吳明益指出，雖然只是入圍了第一階段的長名單，我萬分榮幸名列其中，並且後面的國籍寫的是「Taiwan」。他也感謝譯者石岱崙，然後說「謝謝我的讀者，我會繼續寫故事給你們。」

吳明益2016年獲聯合報文學大獎時，評審之一、文學評論學者王德威說明得獎理由指出，早期吳明益創作略帶鄉土風格的小說，但他真正的突破始於自然書寫。《迷蝶誌》、《蝶道》、《家離水邊那麼近》、《浮光》等散文集非但呼應當代的環境意識，作品所透露的強烈知性特色及實證精神，的確令讀者眼界一開。

王德威指出，當他（吳明益）將這一特色帶向小說創作，並雜糅魔幻色彩，於是開拓了屬於自己的風格。《睡眠的航線》、《複眼人》、《天橋上的魔術師》等作品，都是很好的例子。

其中，天橋上的魔術師已確定將改編成十集影集，公共電視將1億5000萬的預算投入製作。而《複眼人》由光磊國際版權公司至今對外售出包括英、法、捷克、匈牙利、波蘭、義大利、日本、印尼等10多國外文版權。

文化部長鄭麗君12日晚聞訊也很快在臉書寫說：「單車失竊記能入圍國際布克獎，是台灣文化的榮耀。」

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜