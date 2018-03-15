袁術稱帝的愚蠢決定：老闆想的跟你不一樣

西元197年，袁術僭號稱天子。

袁術擊破揚州刺史陳溫，一度有機會站穩徐州、揚州，成為三國富豪榜第一人。他對外結交呂布為盟友，同時派孫策掃蕩江東，眼看諸事順遂。然而，當袁術僭號之後，一切都變了樣——當時局勢混亂，第一個跳出來說要當皇帝的笨蛋，自然是人人喊打。

接下來的故事大家都不陌生，呂布、曹操、孫策發兵討伐，袁術在眾叛親離之下狼狽逃難，死前想吃蜂蜜而不可得，最後嘔血身亡。袁術滅亡的原因，在於他認不清時局、認不清自己的實力，但你是否感到疑惑，當袁術做出如此愚蠢的決定，身邊的人怎麼沒有阻止他呢？事實上，有兩個人曾試圖勸阻袁術──

珪中子應時在下邳，術並脅質應，圖必致珪。珪答書曰：「昔秦末世，肆暴恣情，虐流天下，毒被生民，下不堪命，故遂土崩。今雖季世，未有亡秦苛暴之亂也。曹將軍神武應期，興復典刑，將撥平凶慝，清定海內，信有徵矣。以為足下當戮力同心，匡翼漢室，而陰謀不軌，以身試禍，豈不痛哉！若迷而知反，尚可以免。吾備舊知，故陳至情，雖逆於耳，肉骨之惠也。欲吾營私阿附，有犯死不能也。」《三國志‧袁術傳》

袁術和陳珪都是公族子孫，當袁術開始做起皇帝夢時，第一個想到的就是這位滿腹智謀的好友，袁術寫了封信給陳珪道：「秦朝腐敗之際，群雄並起，只有智勇兼具的人才能獲得成功，現在正是英雄挺身而出的時候，我和你是老朋友，如今想要成就大事，你就是我最可靠的心腹了！」

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袁術嘴上說得漂亮，實際上他劫持了陳珪的二兒子，心想陳珪非投靠他不可。不過陳珪義正詞嚴地回信道：「秦朝暴虐，自取滅亡，怎能和漢朝相提並論！何況現今曹將軍英明威武，正興兵平定暴亂、匡扶漢室，我以為你應該同心為國家出力，想不到你竟然圖謀不軌、自尋災禍，這怎能叫人不痛心呢！我身為故友，所以向你直言，若要對我威脅利誘，我絕對寧死不從！」

陳珪這一席話，讓人打從心底為他鼓掌。曹操當時確實是亂世中的一線曙光，至於後來是否黑化成為大魔王，在此暫且不論；陳珪與陳登父子假意依附呂布、暗中聯絡曹操，分化了袁術和呂布的同盟，對於穩定時局有莫大功勞。話說袁術被老朋友陳珪打臉之後，是否就此清醒過來呢？沒有，大老闆的思維不是我們所能猜透的，他找來了下屬，召開員工大會。

術會羣下謂曰：「今劉氏微弱，海內鼎沸。吾家四世公輔，百姓所歸，欲應天順民，於諸君意如何？」眾莫敢對。主簿閻象進曰：「昔周自后稷至于文王，積德累功，參分天下有其二，猶服事殷。明公雖弈世克昌，未若有周之盛，漢室雖微，未若殷紂之暴也。」術嘿然不恱。《三國志‧袁術傳》

「各位都看到了，如今劉氏衰弱、國內混亂，身為袁家四世三公的正統繼承人，我也不能再沉默下去了，現在我想順應民眾、符合天意登上大位，各位覺得如何？」 袁老闆不愧是經營之神，短短幾句話道盡了職場上各種幹話： 第一：我做決定都不是為了自己，我是為了大家好啊！第二：各位聽完都沒有回應，所以大家都贊成，對吧？

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眾人不敢答腔，眼看這個「應天順民做皇帝」研討案即將通過，袁術的主簿閻象忍不住站了出來，他進言道：「從前周朝君王乃至周文王，累積了許多功勳恩德，仍然服從於殷商；袁家雖然興旺，恐怕不如周朝強盛，而漢朝衰弱，卻也並未像紂王那樣殘暴不仁。」 閻象說得合情合理，如果換作一個有氣度、有判斷力的老闆，或許會稱讚他犯險直言的勇氣，選擇罷手。然而，袁大老闆哼了一聲，只當作沒聽見。

三國之中，袁紹與袁術可說是失敗者的典範，常常淪為茶館中的笑柄，但平心而論，將兩人擺在一起，實在是委曲袁紹了。

袁紹能夠破公孫瓚、滅黑山賊，統整北方，既得民心又有忠臣死士擁護，仍有其過人之處；相比之下，袁術論氣度、論見識，恐怕還輸他這位同父異母的哥哥一大截。袁術不聽勸阻，依據編造的符命，堅持做他的皇帝夢，設置公卿百官，奢侈放蕩的程度變本加厲，後宮數百人享用綾羅綢緞、山珍海味，而士兵們飢寒交迫，江淮之間財物耗盡，壯丁紛紛出走，剩下的人們相互殘殺爭食。

這樣的天子當然不可能長久，袁術僭號僅僅兩年便逝世，最後，留下了一個歷史疑問。《三國志》沒有寫明袁術稱帝的國號和年號，《典略》記載說「建號稱仲世」，《後漢書》則說「遂果僭號，自稱仲家」，至於這個「仲家」是不是國號，目前找不到明確的答案。

以漢朝建安元年為例，漢為國號、建安為年號；若袁術的國號為「仲家」，年號不詳，稱帝那年就是「仲家XX元年」，漢朝即漢家，伯仲叔季則是序數，如同「季漢」係指西漢、東漢之後的下一個正統漢朝，袁術以「仲家」為國號或許也說得通。

當然，亦有論者說「仲家」並非國號、而是年號，又或者只是袁術本人的自稱，這點已無從得知，有待更進一步的歷史考據。不過，或許我們也沒有那麼在意袁術就是了……

Photo Credit: 說書人柳豫

本文經大豫言家－說書人柳豫授權轉載，原文發表於此

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