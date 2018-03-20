老公在家只會滑手機？這招讓他接手家事及育兒工作

文：吳娟瑜

小莎：談起妳的老公，妳是既無奈又生氣。無奈的是，他為什麼手機滑呀滑地？人都下班到家，也吃飽了，理當關照老婆的感覺，明白老婆忙了一天的工作，是需要休息的人。

結果他認為碗筷有老媽收拾，小孩有妳照料，因此一動也不動，窩在床邊，看到什麼貼圖，還是朋友留言，一勁兒地傻笑，讓妳越看越生氣。

妳曾經出聲抗議：「幫個忙，請把小寶的衣褲拿給我，那有人整天在滑手機？」不料，老公竟事不關己地說：「我在忙，別吵！」

「忙？」「吵？」聽到這兩個字，妳忍不住大叫：「你再說，我們倆就ㄘㄟˋ了。」

不知道那裡來的怒氣，妳噴口而出。

老公大概被嚇到了，他跳出床，眼睛還盯著丟在床沿的手機螢幕。

妳頭也不回地抱著baby去浴室了。

老公這種賴定的生活方式早已讓妳不滿，他賴定有爸爸、媽媽撐腰，賴定他的薪水比妳高，賴定他已為家族生出金孫，他完全不理解妳的心思。

這樣說好了，妳正逐步走向夫妻各行其事的生活，再這樣下去，成為怨偶已不可避免，建議妳及早向老公發出警訊。

警訊不是老人家那一套，哭哭啼啼地一哭二鬧三上吊；新時代的妳，要用智慧、策略讓老公回到自己的責任上。

比如：當他在房間滑手機，妳帶著baby也留在房間內，唸故事給baby聽，或躺在床沿聽音樂、看書，當妳在他視線範圍內，伴著baby，過了10分鐘、20分鐘、40分鐘……保證他會抬起頭說話：「咦？妳不帶小寶洗澡？」「咦？你們在聽什麼？」

這時候，妳心平氣和地說：「小寶正在等爸爸幫他洗澡。」或是說：「小寶，讓爸爸陪你一會兒，好嗎？」

順勢而行，妳讓老公在不著痕跡的策略下自然接手。

試試看，保證有效。妳千萬不要忙個不停又怪他啥事都不做。因為妳越忙越急，越做越多，他知道反正妳會全部做完，就會繼續做一個賴皮老公了。

總之，照顧家人、做好家事，這是夫妻的共同責任，讓他好好回到軌道，做個像樣的老公吧！

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺