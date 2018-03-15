職場變現力：從受雇者到自雇者，必備的三種關鍵生存技能

上週六（3月3日）參加了一場由好友Snow主講的「自雇思維工作坊」，她在現場說了很重要的一句話：「一個好的自雇者，必定在職場也是個好的受雇者。」想要從今天的受雇者，變成明天的自雇者，你需要哪些條件？在我看來，你需要的是「職場變現力」。

「好好的工作不做，為什麼要去做收入不穩定、可能朝不保夕的自雇者呢？」假如你還是這樣想，你可能對當下的就業環境變化敏感度不夠高。不只在台灣有台大醫生辭職轉為全職部落客，其實以英國來說，也已經有高達15％的勞動人口是自雇者。你或許不見得會成為一個自雇者，但你確定自己不需要了解何謂自雇者嗎？

到底為什麼有人會想成為自雇者？兼職的暫且不計，全職自雇者又分成兩種：

公司不需要你→被動成為自雇者 你不再需要／喜歡公司→主動成為自雇者

就第1點來說，（1）公司大量業務外包，以及（2）公司為了成本而更快且更頻繁的進行汰換資深員工，這兩項原因導致現代人的所謂「正職」工作愈來愈沒有保障。

至於第2點，一定要特別聲明，你不該只因為不喜歡「現在」服務的這家公司就想要成為自雇者，而是應該基於你不滿意目前上班工作的型態、不想再接受別人的發號施令、又或者只是單純厭倦了辦公室政治，而你真心認為這些狀況不會因為自己換到另一家公司就會解除，那你就可以考慮自雇者這條路。

以我自己來說，我前後的五家公司已經橫跨五個不同產業，而且其中幾家都是業界著名的好公司，假如我對那樣的上班生活都還不滿意，況且是我在個人績效表現良好時、我都覺得有志難伸，那我再換第六家公司顯然也很難產生很大的差別，於是我選擇走上講師這條路，加入自雇者的行列。

當然，自雇者的生活並非一切美好，有許多的壓力及風險需要承受，詳情可參考我之前寫的另一篇＜為自己的人生創造更多可能選項的自雇者生涯＞（連結點此）。

另外一點在自雇者風潮之下可能更有發揮的人，是那些已經超過退休年齡的朋友。

在以往，這些朋友可能只能選擇去當義工，又或者幫自己的小孩帶下一代。但我從自己的親人身上親眼看到，在少了一個過去幾十年讓他每天工作的目標後，這些退休人士並非幸福的安養天年，而是更加快速的衰老。反觀歐美，我常見到許多銀髮族還是能為自己找份工作，不管是兼職或成為自雇者都無所謂，並不是為了求溫飽，但有份可以讓他們更為安心的收入進帳，讓他們對自己更有了一份自信。事實上，前一份在英國的統計指出，65歲以上的自雇者比5年前成長了超過一倍而來到近50萬人。所以誰說老人就不再能提供有價值的生產力？形式不同，但他們依然能夠盡可能的不吃老本就能自給自足。

在Snow的那場工作坊中，其實有超過三分之二的參加目前並非自雇者，他們可能也不確定自己未來有沒有想要成為一個自雇者的願望，但他們還是對這個主題很有興趣。

在那場工作坊中，Snow提到，要把自己目前在當一個受雇者的能力加以拆解後，設法讓自己轉彎成為一個有人願意付錢來請你完成一項任務的自雇者。

說來簡單，但一個根本的命題是，為什麼有人會願意為了你的能力來買單？更進一步說，什麼樣的能力會讓人需要借重你？我把這樣的能力稱為「職場變現力」，包含以下三大項的能力：

一、讓客戶想要指名找你的能力

第一種能力，可能屬於實質上的專業技能。舉例來說，我認識很多之前在雜誌業從事美術編輯的人，他們現在都變成自行接案的設計者。一方面可以擺脫公司無限制壓榨的束縛，二來自己的實質收入會隨著願意付出時間和心力的多寡而上升，而不再是熬夜多做也只是領到一份死薪水外加加班費而已。然而雖然前面說能擺脫公司的壓榨，但假如自己管理不好，就會淪為壓力來源不同而已，因為按件計酬的客戶依然會壓迫你準時交件，差別只在於你接或不接而已。

除了平面的美術設計之外，舉凡攝影、網頁設計、文案寫手、甚至像我這樣的講師或顧問，大概也都是很常見這類型的自雇者。

要讓這種能力可以變現，尤其當你是從一個原先的受雇者轉為自雇者時，你就能善用自己在職場上的練習機會，讓自己好好得到磨練。當你把上班時間花在茶水間閒聊或八卦時，10年過去之後，你可能還是在茶水間閒聊或八卦，只是換了一間不同公司的茶水間而已；相對來說，當可憐的你在被老闆凹的每天熬夜加班時，如果你除了使命必達之外，還用那些深夜的額外工時讓自己能變現的專業能力更加提升，你才算是真正不辜負自己當初那段賣肝的歲月。

你若當個受雇者，你或許可以在一份提案上犯了十幾次錯誤，只要每次都死豬不怕滾水燙的等著挨罵，接下來應該就能好歹撐到公司放棄你為止。但你若要當個別人按件或論時計酬來買你作品的自雇者，你交出來的結果若稍有瑕疵，你以為對方還會找你嗎？搞不好現場就叫你先打個八折再說，否則他們就是不肯驗收付款。

當然，除了專業能力要到一個水準之外，要讓客戶指名找你，或者只是單純的希望接到足以維生的案子，你還需要什麼能力？你必須要有建立口碑、或甚至進一步建立個人品牌的能力。

也就是說，你要懂得行銷自己，也要知道該怎麼進行客戶關係管理。假如你只單面向的認為自己專業能力夠好、客戶想找第一流的肯定就會來找你，光是這個想法就馬上會面臨到三個問題：（1）客戶怎麼知道你是最好？（2）每個客戶需要的都是第一流的曠世傑作嗎？（3）你知道如何為客戶創造出更好的購買體驗嗎？因為不管是受雇者或是自雇者的世界，客戶買的從來都不只是一項產品本身而已。

從很久以前就有人說，每個人都是個銷售人。這句話在現在自雇者愈來愈普及的商業世界中愈顯真切。想想看，若是你的專業能力一把罩，但是你不懂得提案、也不懂得定價、更不懂得基本的預算損益或市場區隔，你該怎麼在多如過江之鯽的同行競爭者中生存呢？更不要說，有些人連基本的待人接物都有問題，就算專業能力一把罩，你以為有多少客戶會花錢來給你折騰？

二、懂得讓自己找出問題的能力

就拿據說是現在小學生將來想從事的最夯職業Youtuber來說，這些新興網紅和部落客一樣，點閱數和流量就會決定他們業配乃至發展其他副業的實力。前一點提到的個人品牌，這些Youtuber和部落格就是箇中翹楚，透過網路的病毒式傳播讓話題延燒，他們本人或自己的團隊就能成為一個有知名度且有指名度的品牌。

但即使再有名，拍出的每支影片、或寫出的每篇文章都會有同樣多人看嗎？即使當你已經成為第一線的個人品牌，你都未必支支叫好、片片當紅；對於那些半紅不紫或正在起步的人來說，必須要有一個很重要的基礎能力，就是能夠分析自己的作品為何好及為何不好，如何改進才能抓住網友的心；不只針對自己的作品，風向變化的速度太快，能夠嗅出下一個機會點而快速產出，更是能否走紅的關鍵。

同樣的道理，不只能應用在Youtuber或部落客身上。舉例來說，假如你是個教鋼琴的老師，你自己本身的琴藝超群，又有許多大型比賽的得名紀錄加持，那你應該身價比同行高出數倍且永遠不缺學生吧？

原則上如此，但實際上會發生什麼狀況呢？這會取決於市場上到底有什麼樣的競爭者而定。

若是市場上有另外一個鋼琴老師，他沒有你有名、琴也彈得沒你好，但他只有一個特色，就是他一聽就知道一個學生的問題點在什麼地方，接下來會為那位學生專門打造出一套修正計畫，而且三個月內馬上見效。請問最後學生會選一個教得好的鋼琴老師，還是一個琴彈得好的鋼琴老師？

同樣的道理，其實放在許多自雇者身上都適用。

很多人以為自己的專業能力絕對經得起考驗，自己還有許多執照證書加身，肯定是多數同行難及。但他接下來就會接案接到手軟嗎？關鍵取決於他是否能幫客戶找出問題，因為先要能找得出問題，才能去談如何解決問題。

以我自己來說好了，我的經驗也許看起來相當豐富，我的談判和銷售也理所當然地有許多豐功偉業可以用來在客戶面前驗證，可是你假如真的想問我，到底我在過去的受雇者生涯靠著什麼行走江湖？我其實會的並不多，我只是比別人都更能找出問題的核心而已；假如想在自己的專長項目上勉強再加一項，也許就是我擅長用極少的資源來克服這些問題吧！但也就光靠這大概算起來只有一項半的技能，我不但縱橫業界多年，後來也能率性就來當個自雇者，即使刻意的不討好別人，也總還能混口飯吃，而且顯然還混得不錯，由此可知找出問題能力的重要性。

為自己找出問題，也能為客戶找出問題，也是重要的職場變現力之一。

三、隨時都能跟老闆翻臉的能力

據說有些去參加那場工作坊的人，會很擔心老闆發現自己來參加一個探討自雇工作的活動，深怕老闆以為自己很快就會待不住，不如先下手為強。

無獨有偶，「一談就贏」已經是目前最知名的談判課程了，但我不時還是會聽到有學員跟我說，他們不希望讓老闆或同事知道自己去上一個談判課程，因為這樣「會讓人感覺怪怪的」；怪在哪裡呢？因為別人對真正的談判毫不瞭解，所以就會認為你從此之後很有心機而刻意提防；又或者是覺得你這個人可能很想佔別人便宜；再不然就是從買房都買車乃至像難纏的老闆提案都推你出去，沒事還酸一句：「你不是很會談判嗎？」

從這兩個例子我恍然大悟，原來有許多人沒有隨時跟老闆翻臉的能力啊。更具體的說，他不能隨時都做出一個屬於自己的選擇，而只能說服自己為了生計忍一忍。

我自己也是從基層一路熬起來的，也度過一段入不敷出、只求能夠溫飽的日子，所以當我說絕大多數人都能逐漸建立自己有選擇權的能力時，我絕不是站著說話不腰疼，因為我的的確確花了不少時間來改善自己的生活處境，而我周遭也有許多遠比我成功的例子。

到底什麼是隨時都能跟老闆翻臉的能力？共有三項：（1）財務上能承受風險的能力、（2）工作上能讓公司不可或缺的地位、（3）自己身上自然散發的信心。

財務上承受風險的能力很簡單就能理解，因為一毛錢逼死英雄好漢，沒錢萬萬不行的道理，不是光靠理想就能彌補的。所以萬一你工作了好幾年都還是只能保持寅吃卯糧的狀態，通常不是因為你賺的不夠多，而是你根本搞不清楚自己該怎麼樣增加資產；你不用成為投資專家，但你總該為自己設定一定的財務計畫，接下來訂出明確的計劃來具體執行才行。老實說，若是少了要完成這一點的規劃及自律，先不管你究竟能累積多少資產，你可能已經無法成為一個夠格的自雇者了，因為在沒有企業的大傘庇佑下，自雇者的規劃和自律能力只能更高而無法更低。

當你現在是一家公司的受雇者，你的角色的不可取代性有多高？跟職階高低並不全然直接相關，但你的核心職能究竟為公司扮演了多重要的角色？

或許你不過是個業務經理，但當你一離開那家公司，那家公司就接連掉單而持續虧損，沒兩年總經理就下台走路了；萬一你有這樣的能耐，你覺得是老闆或總經理敢跟你翻臉，還是你敢跟他們翻臉？

最後一點乍聽起來最簡單，但對很多人來說卻是最難做到的一點，因為我總聽到有人對我說，「可是我就不是這種個性……」。

我不知道該體諒他們並寄予無限同情，還是把他們大罵一頓。我並不企圖要改變一個人的個性或人格特質，而且我也覺得個性其實是很難被改變的，但當你會因為沒有自信而持續被凹、或有苦難言，你也許也不適合當個自雇者，因為自雇者需要更強大而堅毅的自信。我唯一能夠奉勸你的是：性格也許不能改變，但作風是可以被培養的。

不過，大家可以鬆一口氣，針對第三種的隨時都能跟老闆翻臉的能力來說，沒有人是在一開始進職場時就有的。當你踏進職場時，也許還懵懵懂懂；但當你熟悉並進入狀況之後，我建議大家都要及早讓自己開始累積這三項將來足以隨時跟老闆翻臉的能力。到了那一天，你要不要選擇跟老闆用翻臉的方式說拜拜，那是你自己的選擇；但是，萬一你不幸遇到一個老闆翻臉如翻書的時候，你這時候就會開始慶幸自己早開始累積出這種反制的能力。不管最後你要選擇翻臉或是善了，起碼選擇權都還會在你手上。

這種翻臉能力的挑戰，其實在於時間的累積，所以你愈早看到這篇文章愈好，因為你還可以趁現在就開始累積自己的實力。

其實，重點並不在於你此時此刻想不想開始自雇生涯，而是在於你有沒有這三種足以讓你能把自己的能力變現的職場變現力。別把目標只放在拿到到這個月的薪水，開始讓自己培養更強的職場變現力吧！

本文經鄭志豪授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航