台灣觀光發展缺乏的不是陸客，而是勇氣

文：高洺塗（義守大學觀光系講師）

這幾年媒體瘋狂式的報導陸客不來所以台灣觀光雪崩，2月6日花蓮強震造成觀光產業重大影響，2月下旬傳出中國各省向各組團業者表示，3月赴台旅遊團簽全部停止，4到9月來台陸客人數可能砍半，如今又傳出今年1月起不換發帶團赴台的領隊證，沒有領隊就沒人帶團，陸客團恐在一年歸零等消息。

但事實真是這樣嗎？

從移民署資料顯示，3月1日到3月8日每天仍有一般團簽2,500到2,700送件數；自由行送簽也每天3,500到4,000送件數，至少2月底傳聞中國3月赴台旅遊團簽全都停止，4到9月來台陸客人數還要砍半的消息，還尚待觀察，但姑且不談數字，這現象顯出3點意義，可看出台灣觀光旅遊產業底氣不足：

首先，中國堅持一中原則與種種惠台措施，繞過台灣官方管道，向台灣產業與青年學子喊話，顯見兩岸政治因素導致觀光旅遊產業一有風吹草動就風聲鶴立，足見政治議題影響我觀光旅遊產業之深遠程度。

再者，去年交通部所提《因應陸客縮減及新南向政策推動，我國觀光發展轉型之檢討，未來如何有效提升觀光競爭力報告》中，點出因應陸客縮減，除持續關注陸方行為及陸客來台情形外，針對中國市場後續以「開發多元特色產品、擴大爭取自由行旅客來台、補助地方政府及民間公協會赴陸推廣、加強產業轉型與輔導」等四大方向努力。這一連串風波過後，足見官方在落實執行成效上顯然有待商榷，否則Inbound（專做外國觀光客來台的）旅遊產業不會如此緊張憂慮。

最重要的是，交通部在新南向觀光潛力領域工作計畫中提及，為順應全球化、數位化、在地化及永續化之國際觀光趨勢，依據台灣永續觀光發展綱領，研提「迎客、 導客、留客、常客」的四大推動策略，期望到2020年來臺旅客仍能維持千萬人次。其中新南向市場就占比達 25%，250萬人次目標。但是以這2年成效來看，接待新南向旅客應有的準備，包括對新南向各國文化、歷史、風俗習慣的認識，仍極待加強。看的出官方部會仍停留在數字迷思，未能踏踏實實來改進「一次性旅遊盲點」，積極辦理「多元語言能力導遊人才培育」，務實解決「南北、東西部觀光資源、遊客平衡」問題。

即便是陸客，也不是為了觀光條件來台

這幾年媒體瘋狂報導陸客不來導致台灣觀光雪崩，不得不說，台灣的媒體生態缺少了深度報導和曝光真相的勇氣，究其因應是在商言商，媒體需要生存，這一切的循環，當然也跟視聽者的素質與喜好有密切關係。

回想陸客赴台，是因為開放來台的政策刺激，兩岸開放交流以後，一來中國遊客想看看耳熟能詳的日月潭、阿里山，再加上歷史源由的台灣情懷，兩大因素成為來台旅遊的最大原因所在。持平而論，中國觀光團體來台動力，絕大部分不是受台灣本身的觀光條件所吸引，我們的觀光旅遊產業應該要認清這個事實，如此來論，才能真正開始做好陸客赴台觀光旅遊事業。

Photo Credit: othree @Flickr CC BY 2.0

台灣的明信片，應該長什麼樣子？

1912年營運的阿里山森林小火車，營運106年了。Google於3月10日在台灣、日本、香港、中國的首頁放上阿里山森鐵及櫻花塗鴉，許多民眾點開搜尋又驚又喜，可惜這個經典的觀光名勝，今年就已經脫軌四次，88風災後至今仍無法直達阿里山。

就觀光本質而言，觀光旅遊是參觀旅遊目的地當地風土民情與人文特色，且看如法國、日本、泰國等長久以來皆受歡迎的觀光勝地，其賣點就是專屬自身的鮮明特色品味，這三個國家的風格與圖騰色彩，即便以一張名信片、一封便籤的方式呈現，世界各國旅客亦認得出來。

然而，我們台灣專屬特色是什麼？是台北車站？還是模仿流行日韓流行品味？或是一張九份豎崎路、輕便路的經典照片？仰或懇丁南灣、懇丁夜市街景？試想，把這些圖像拿給未曾來過台灣的外國人看，他們能否辨識出台灣？延伸來談，上海、東京、香港、曼谷所呈現的圖騰，又是什麼？

台灣的觀光產業，缺的只是勇氣

事到如今，如果台灣觀光發展的停滯，還以缺乏資源或歷史因素來脫口，實在令人無言以對。

停滯的真正因素，向來都是台灣自己的退步，新加坡同樣沒有資源或長久的歷史背景，但新加坡就是新加坡，新加坡人的識別性也很鮮明，從性格和做事態度，新加坡都具有自信的存在感，反觀台灣，每有不同的想法出現就常容易遭受打壓，長久下來，找出事實真象的探討與學習包容的機會正逐漸流失，沉默有如成了台灣的生存之道，這樣的狹隘態度導向，如何能追求進步與發展？

台灣該保留些什麼？該捨棄什麼？筆者以為，台灣需要的是台灣人民的初心，以及觀光旅遊產業的勇氣、膽識，還有政治人物的智慧與謀略。台灣就是台灣，不必總是臨摹他人，甚至畫虎不成反類犬。當我們自身的文化素養、旅遊環境的軟硬實力建全。還怕陸客、新南向客、歐美遊客不來？官方更不必汲汲營營的朔造每年千萬來台旅遊假象數字。

花若盛開，蝴蝶自來，台灣加油。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航