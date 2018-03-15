股市新手第一次開戶，選哪家券商比較好？

新手入門最常見的煩惱

常常有股市新手詢問我：「Emily，請問第一次開戶要開那一家比較好呢？」

所謂比較「好」的券商，應該要符合以下原則：

營業點離自己近 軟體功能好用 手續費便宜 有特殊優點（例如：券源多、借券門檻低等）

只可惜目前沒有一家券商完全包含以上優點。所以我們要先了解自己的需求，才能選擇最適合自己的券商喔。

券商超級比一比

我開過很多券商的帳戶，現在有在使用的也不只一家，因為我可能會根據不同的目的，交叉使用幾間券商，以下是我用過或知道的券商中覺得不錯的。

製表：艾蜜莉 製表：艾蜜莉

一、營業點最多：元大證券

我們最好選擇營業點離自己最近的券商，這樣不只開戶方便，未來在使用上，偶爾有些程序要跑券商臨櫃辦理時（例如：股票抽籤、併購），才不會太麻煩。

如果不知道怎麼選，可以找最常看到的元大證券，這是台灣目前最多營業據點的券商。另外要注意，要開股票戶頭是要去「元大證券」，而不是「元大銀行」或「元大期貨」唷。

二、軟體最好用：凱基證券、日盛證券

我用過的券商軟體中，有2家覺得用起來蠻順手的，一家是日盛證券、一家是凱基證券，由於在所有條件中我最重視軟體，因此目前用這2家下單的頻率最多。

以凱基的超級大三元軟體來舉例，他的預設字體大小和字型都比較清楚，若常常要盯盤的人，看久眼睛比較不會痛。

再來是下單以後，他會用清脆的女聲念出「委託買進成功」、「刪單成功」等，超級清楚的，我覺得這一點很好。

最後就是他有一個「鷹眼通」的功能，可以雲端下「條件單」。通常我們要上班的人，無法一直盯盤，這時候條件單功能就十分重要。比如說，我們可以設定當特定的價位來到時，自動「買」或「賣」股票，時效還能長達1個月，買到為止。這樣非常方便，就不用天天重新掛單啦。

資料來源：凱基證券 凱基超級大三元軟體→交易回報→[0541]雲端鷹眼通，可以設定長達1個月的條件單喔！（資料來源：凱基證券）

資料來源：網友提供 凱基雲端鷹眼通功能，手機上也可以用。（資料來源：網友提供）

資料來源：凱基證券 凱基超級大三元軟體裡「盤後」功能鈕，按下去會有個股的基本資料，包括財報等都可以在裡面找到喔！（資料來源：凱基證券）

日盛HTS快一點軟體有3大我覺得好用的點：

和凱基一樣，有著1個月長效條件單的功能（日盛智慧單）。 看盤軟體還可以直接點個股研究報告出來看。 而且對於進階的操作者來說，還可以利用HTS自己寫程式交易唷。

資料來源：日盛證券 日盛HTS快一點軟體（資料來源：日盛證券）

三、手續費最便宜：新百王

手續費便宜與否應該是很多人最重視的點之一。

我們買或賣股票的時候，券商都會收取總價0.1425%的手續費，但大多數的券商會打折，尤其「電子下單」（就是不是透過營業員下單）折扣數更高。

假如我們一買一賣1張10萬元的股票好了，買賣之間會產生285元的手續費，表面上看起來不多，但如果買賣次數頻繁一點、或張數多一點，這筆數字就會很可觀，所以選擇有打折的券商，就可以幫自己省下一些錢。

不過實務上，我並不會選手續費最便宜的券商，也就是新百王、犇亞、鑫豐證券這一組2折以下的。為什麼呢？

有些小券商手續費雖然便宜，但營業據點很少（有些甚至只有1個營業點），而且軟體界面用起來頗不順手，有些甚至還要事先入金才能交易股票（一般證券公司都可以先買股票，隔2日早上9：00之前匯款進去即可）。

總之，一分錢、一分貨，太便宜的可能會造成使用上的不方便。如果手續費便宜對您來說，是考量的第一要素（超過位置近、軟體好用等），我的建議是至少選擇下圖中粉橘色區塊，也就是手續費2折～4折的這些券商，例如：新光證券（2.8折）會比較適當。

2016年各券商電子下單手續費如下。其餘沒列出的券商電子下單手續費折扣，都在6折～6.5折之間。（最新快訊：犇亞手續費已改成3折）

四、券源最多：元大

如果未來想要「放空」股票的人，融券的券源數量充足就十分重要，這時選擇最大間的元大證券會比較適當。當然，如果打定主意沒有要融資融券的人，就可以不以這項為考量。

五、最小資：國泰證券、元富證券

元富證券針對小資族群，提供了買零股超低手續費定期定額的方案，不過專案內容有加註一些特殊的條款或綁約，所以小資族在開戶前要先詢問清楚，並想一想適不適合自己。

而國泰在明年（2017年）也會推出零股交易平台，期待它帶給小資族更多的選擇與服務。

結論

想開戶的大大，可以先想想心中覺得最重要的點是什麼？是手續費便宜？還是軟體好用？亦或分點多？然後參考上面的推薦選擇最適合自己的券商。

而如果剛開始不太明白自己需要什麼的人，可以參考我最常用的券商，也就是先開凱基證券或日盛證券的戶頭。

其實若不嫌麻煩，也可以多開幾家，多比較、多看看，反正開戶是不用錢的啊！

本文經艾蜜莉-自由之路授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航