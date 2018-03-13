最賺和最賠錢的醫院都是長庚，一張圖看誰「護病比」最高？

（中央社）

健保署今（13）日公布民國105年醫院財務報告，整體盈餘由林口長庚醫院年賺超過新台幣43億元奪冠；若單看醫務收入，則由中國醫藥大學附設醫院賺17.29億元居冠。

根據二代健保資訊透明公開原則，衛生福利部中央健康保險署今天上午公布民國105年領取健保費用逾新台幣4億元醫院財報，共有148家醫院上榜（較去年公布家數增加36家，約占105年醫院家數477家之30%），其中醫學中心占19家、區域醫院80家、地區醫院49家。

財報顯示，105年整體盈餘最高的前5名醫院中，長庚醫院就占了3個名次，第一名為林口長庚醫院，整體盈餘達43億元，擠下去年冠軍台大醫院，重回最賺錢醫院寶座；其次依序為高雄長庚醫院32.72億元、台大醫院25.26億元、中國醫藥大學附設醫院21.43億元、基隆長庚醫院12.33億元。

其中，林口長庚非醫務收入，39.01億元中，有7.39億是來自「其他收入」，也變相顯現美食街、停車場等，成為醫院另類的「金雞母」。

若扣除美食街、停車場等收入，僅看醫務收入則由中國醫藥大學附設醫院奪冠、盈餘達17.29億元，其次依序為台大醫院14.3億元、高雄醫學大學附設中和紀念醫院6.69億元、台北市立聯合醫院6.19億元、台北醫學大學附設醫院5.5億元。

105年醫務收支結餘前前十名如下：（醫務利益率=醫務利益／醫務收入）

醫院名稱 醫務結餘金額 醫務利益率 整體結餘金額 中國醫藥大學附設醫院 17.29億 10% 21.43億 國立台灣大學醫學院附設醫院 14.30億 6% 25.26億 財團法人私立高雄醫學大學附設中和醫院 6.69億 6% 5.93億 台北市立聯合醫院 6.19億 5% 5.00億 台北醫學大學附設醫院 5.50億 8% 7.64億 義大醫療財團法人義大醫院 4.60億 7% 8.42億 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 4.57億 2% 43.58億 高雄市立大同醫院 3.89億 14% 3.31億 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 3.66億 3% 8.81億 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 3.60億 2% 32.72億

健保署醫務管理組組長李純馥表示，若從整體收入來看，134家賺錢的醫院中，由林口長庚醫院賺43.58億元居冠，前十名長庚體系就佔了四名。

105年整體收支結餘前十名如下：

醫院名稱 整體結餘金額 非醫務結餘金額 病床數（規模） 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 43.58億 39.01億 3,632 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 32.72億 29.12億 2,550 國立台灣大學醫學院附設醫院 25.26億 10.96億 2,557 中國醫藥大學附設醫院 21.43億 4.14億 2,043 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 12.33億 15.41億 1,080 台北榮民總醫院 11.42億 10.22億 2,984 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 10.67億 7.94億 682 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 8.81億 6.55億 1,635 義大醫療財團法人義大醫院 8.42億 4.22億 1,216 國立成功大學醫學院附設醫院 7.99億 9.45億 1,330

（病床數為105年12月最新一筆有效資料，為所有病床數，包含急診處暫留床、洗腎治療床、嬰兒 床、產科病房、其他觀察床、腹膜透析床等床。）

李純馥說，長庚醫院體系收入以股利所得、研究收入為主，林口長庚醫院光是股利所得就多達44.7億元、高雄長庚醫院30.6億元，另像是基隆長庚醫院醫務收入虧損3.08億元，但股利收入就多達17.7億元，一舉躍升最賺醫院前5名。

105年虧損的14家醫院當中，最虧錢醫院由嘉義長庚居冠、虧損達5.61億元，其次是義大癌症醫院虧2.89億元、台南新樓醫院虧1.06億元、敏盛醫院虧0.78億元、衛生福利部金門醫院虧0.48億元、怡仁醫院0.37億元。

至於長庚醫院為何賺最多也賠最多，長庚醫院行政中心副主任蘇輝成受訪時解釋，醫院盈餘主要來自創辦人王永慶捐贈的股息收入，「這已經是老話題了」，另因股票早期就已分配給林口、高雄、基隆長庚醫院，嘉義長庚醫院並無配股而缺乏股息收入支持，才會年年虧損。

也因此原本賠錢榜第2名的基隆長庚，105年的醫務結餘雖然仍虧損了3.08億，卻受惠於股利翻了2倍，讓整體排行躍升到第5名。

另外，李純馥說，從財報觀察，醫院人事費用占醫務成本的比率，已從102年的45.86%增加到47.82%；值得注意的是，最賺錢的林口長庚醫院的人事成本占比也從前一年的46%增加到48%，相較其他醫院僅約40%，算是相當高。

醫改會質疑「做半套」，護病比誰比較高？

台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光今天受訪時表示，健保署近年陸續公布醫院財報，但質疑僅「做半套」。他解釋，健保署只公布各大醫院賺了多少錢，卻沒分析醫院為何有這麼多盈餘，是否透過剝削血汗醫護得來，以及盈餘未來將用到哪裡去。

朱顯光認為，健保署在公布盈餘的同時，也應一併分析醫院的人事費用、護病比改善情形，才能知道醫院賺了錢究竟有沒有改善醫療品質，作為每年總額協商依據和醫界談判基礎。

醫院財報中，人事費用占率是各界最關心的議題，他強調，健保署發布的新聞稿中將102年和105年的人事費用進行比較，占比也從45%成長到47%，但若拿104年和105年相比，則僅增加不到1%，顯示醫院即便賺了錢，對血汗醫護改善仍非常有限。

有鑑於此，關鍵評論網進一步查證105年整體收支結餘前十名的醫院，比較105年和106年同期的護病比如下：

醫院名稱 整體結餘金額 105年12月護病比 106年12月護病比 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院* 43.58億 7.6 7.5 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院* 32.72億 7.9 7.6 國立台灣大學醫學院附設醫院* 25.26億 7.9 7.5 中國醫藥大學附設醫院* 21.43億 8 8.2 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 12.33億 9.8 9.8 台北榮民總醫院* 11.42億 8.3 7.7 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 10.67億 9.1 9.5 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院* 8.81億 7.5 7.5 義大醫療財團法人義大醫院 8.42億 8.8 8.8 國立成功大學醫學院附設醫院* 7.99億 7.3 7

全日平均護病比公式：醫院（急性一般病床床位數＊佔床率＊3）＋全日平均三班護理人員數，計算至小數位第一位。

現行醫院評鑑基準，醫學中心護病比標準為1：9（白班為1：7），區域醫院護病比不得超過1：12，地區醫院則不可超過1：15。其中只有基隆長庚、義大醫院屬於「區域醫院」，桃園長庚為「地區醫院」，其他七間都屬「醫學中心」（加＊）。

再用105年醫務收支結餘前前十名來看護病比如下：

醫院名稱 醫務結餘金額 105年12月護病比 106年12月護病比 中國醫藥大學附設醫院＊ 17.29億 8 8.2 國立台灣大學醫學院附設醫院＊ 14.30億 7.9 7.5 財團法人私立高雄醫學大學附設中和醫院＊ 6.69億 7.7 7.3 台北市立聯合醫院 6.19億 - - 台北醫學大學附設醫院 5.50億 9 8.9 義大醫療財團法人義大醫院 4.60億 8.8 8.8 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院＊ 4.57億 7.6 7.5 高雄市立大同醫院 3.89億 8.7 9.8 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院＊ 3.66億 7.5 7.5 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院＊ 3.60億 7.9 7.6

其中台北市立聯合醫院因為有多個院區無法平均比較，而高雄市立大同醫院和台北醫學大學附設醫院都屬於「區域醫院」。

再查詢最虧錢的嘉義長庚（屬於區域醫院）在105年12月的護病比為8.6，106年12月則是8.9。

另外，朱顯光也呼籲，政府應加速《醫療法》修法進度，要求醫院將停車場、美食街等所有盈餘都需提撥一定經費，符合加薪條款的需求，才能解決醫師及護理師等血汗問題。

朱顯光指出，目前《醫療法》規定，只有醫療結餘金額才需依照免稅優惠措施，提撥醫療社福、醫療教育研究經費，醫療法修法就是想改變現況，包括非醫療結餘部分，也應該列入其中，提撥一定比率用於改善醫療人員薪資及工作環境。

朱顯光說，就怕有些醫院「偷吃步」，刻意將某些成本灌至醫療部分，以致於醫療部分結餘金額就變少了，這樣就可以省錢。從財報帳面來看，基隆長庚在醫療部分是虧的，但整體結餘卻賺了12.3億元，如果依照現行規定，該醫院就不用提撥任何的經費，用來改善醫院整體環境。

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核稿編輯：楊之瑜