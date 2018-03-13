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最賺和最賠錢的醫院都是長庚，一張圖看誰「護病比」最高？
我們想讓你知道的是
健保署只公布各大醫院賺了多少錢，卻沒分析醫院為何有這麼多盈餘，是否透過剝削血汗醫護得來，以及盈餘未來將用到哪裡去。
（中央社）
健保署今（13）日公布民國105年醫院財務報告，整體盈餘由林口長庚醫院年賺超過新台幣43億元奪冠；若單看醫務收入，則由中國醫藥大學附設醫院賺17.29億元居冠。
根據二代健保資訊透明公開原則，衛生福利部中央健康保險署今天上午公布民國105年領取健保費用逾新台幣4億元醫院財報，共有148家醫院上榜（較去年公布家數增加36家，約占105年醫院家數477家之30%），其中醫學中心占19家、區域醫院80家、地區醫院49家。
財報顯示，105年整體盈餘最高的前5名醫院中，長庚醫院就占了3個名次，第一名為林口長庚醫院，整體盈餘達43億元，擠下去年冠軍台大醫院，重回最賺錢醫院寶座；其次依序為高雄長庚醫院32.72億元、台大醫院25.26億元、中國醫藥大學附設醫院21.43億元、基隆長庚醫院12.33億元。
其中，林口長庚非醫務收入，39.01億元中，有7.39億是來自「其他收入」，也變相顯現美食街、停車場等，成為醫院另類的「金雞母」。
若扣除美食街、停車場等收入，僅看醫務收入則由中國醫藥大學附設醫院奪冠、盈餘達17.29億元，其次依序為台大醫院14.3億元、高雄醫學大學附設中和紀念醫院6.69億元、台北市立聯合醫院6.19億元、台北醫學大學附設醫院5.5億元。
105年醫務收支結餘前前十名如下：（醫務利益率=醫務利益／醫務收入）
|醫院名稱
|醫務結餘金額
|醫務利益率
|整體結餘金額
|中國醫藥大學附設醫院
|17.29億
|10%
|21.43億
|國立台灣大學醫學院附設醫院
|14.30億
|6%
|25.26億
|財團法人私立高雄醫學大學附設中和醫院
|6.69億
|6%
|5.93億
|台北市立聯合醫院
|6.19億
|5%
|5.00億
|台北醫學大學附設醫院
|5.50億
|8%
|7.64億
|義大醫療財團法人義大醫院
|4.60億
|7%
|8.42億
|長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院
|4.57億
|2%
|43.58億
|高雄市立大同醫院
|3.89億
|14%
|3.31億
|彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院
|3.66億
|3%
|8.81億
|長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
|3.60億
|2%
|32.72億
健保署醫務管理組組長李純馥表示，若從整體收入來看，134家賺錢的醫院中，由林口長庚醫院賺43.58億元居冠，前十名長庚體系就佔了四名。
105年整體收支結餘前十名如下：
|醫院名稱
|整體結餘金額
|非醫務結餘金額
|病床數（規模）
|長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院
|43.58億
|39.01億
|3,632
|長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
|32.72億
|29.12億
|2,550
|國立台灣大學醫學院附設醫院
|25.26億
|10.96億
|2,557
|中國醫藥大學附設醫院
|21.43億
|4.14億
|2,043
|長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院
|12.33億
|15.41億
|1,080
|台北榮民總醫院
|11.42億
|10.22億
|2,984
|長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院
|10.67億
|7.94億
|682
|彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院
|8.81億
|6.55億
|1,635
|義大醫療財團法人義大醫院
|8.42億
|4.22億
|1,216
|國立成功大學醫學院附設醫院
|7.99億
|9.45億
|1,330
（病床數為105年12月最新一筆有效資料，為所有病床數，包含急診處暫留床、洗腎治療床、嬰兒 床、產科病房、其他觀察床、腹膜透析床等床。）
李純馥說，長庚醫院體系收入以股利所得、研究收入為主，林口長庚醫院光是股利所得就多達44.7億元、高雄長庚醫院30.6億元，另像是基隆長庚醫院醫務收入虧損3.08億元，但股利收入就多達17.7億元，一舉躍升最賺醫院前5名。
105年虧損的14家醫院當中，最虧錢醫院由嘉義長庚居冠、虧損達5.61億元，其次是義大癌症醫院虧2.89億元、台南新樓醫院虧1.06億元、敏盛醫院虧0.78億元、衛生福利部金門醫院虧0.48億元、怡仁醫院0.37億元。
至於長庚醫院為何賺最多也賠最多，長庚醫院行政中心副主任蘇輝成受訪時解釋，醫院盈餘主要來自創辦人王永慶捐贈的股息收入，「這已經是老話題了」，另因股票早期就已分配給林口、高雄、基隆長庚醫院，嘉義長庚醫院並無配股而缺乏股息收入支持，才會年年虧損。
也因此原本賠錢榜第2名的基隆長庚，105年的醫務結餘雖然仍虧損了3.08億，卻受惠於股利翻了2倍，讓整體排行躍升到第5名。
另外，李純馥說，從財報觀察，醫院人事費用占醫務成本的比率，已從102年的45.86%增加到47.82%；值得注意的是，最賺錢的林口長庚醫院的人事成本占比也從前一年的46%增加到48%，相較其他醫院僅約40%，算是相當高。
醫改會質疑「做半套」，護病比誰比較高？
台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光今天受訪時表示，健保署近年陸續公布醫院財報，但質疑僅「做半套」。他解釋，健保署只公布各大醫院賺了多少錢，卻沒分析醫院為何有這麼多盈餘，是否透過剝削血汗醫護得來，以及盈餘未來將用到哪裡去。
朱顯光認為，健保署在公布盈餘的同時，也應一併分析醫院的人事費用、護病比改善情形，才能知道醫院賺了錢究竟有沒有改善醫療品質，作為每年總額協商依據和醫界談判基礎。
醫院財報中，人事費用占率是各界最關心的議題，他強調，健保署發布的新聞稿中將102年和105年的人事費用進行比較，占比也從45%成長到47%，但若拿104年和105年相比，則僅增加不到1%，顯示醫院即便賺了錢，對血汗醫護改善仍非常有限。
有鑑於此，關鍵評論網進一步查證105年整體收支結餘前十名的醫院，比較105年和106年同期的護病比如下：
|醫院名稱
|整體結餘金額
|105年12月護病比
|106年12月護病比
|長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院*
|43.58億
|7.6
|7.5
|長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院*
|32.72億
|7.9
|7.6
|國立台灣大學醫學院附設醫院*
|25.26億
|7.9
|7.5
|中國醫藥大學附設醫院*
|21.43億
|8
|8.2
|長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院
|12.33億
|9.8
|9.8
|台北榮民總醫院*
|11.42億
|8.3
|7.7
|長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院
|10.67億
|9.1
|9.5
|彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院*
|8.81億
|7.5
|7.5
|義大醫療財團法人義大醫院
|8.42億
|8.8
|8.8
|國立成功大學醫學院附設醫院*
|7.99億
|7.3
|7
全日平均護病比公式：醫院（急性一般病床床位數＊佔床率＊3）＋全日平均三班護理人員數，計算至小數位第一位。
現行醫院評鑑基準，醫學中心護病比標準為1：9（白班為1：7），區域醫院護病比不得超過1：12，地區醫院則不可超過1：15。其中只有基隆長庚、義大醫院屬於「區域醫院」，桃園長庚為「地區醫院」，其他七間都屬「醫學中心」（加＊）。
再用105年醫務收支結餘前前十名來看護病比如下：
|醫院名稱
|醫務結餘金額
|105年12月護病比
|106年12月護病比
|中國醫藥大學附設醫院＊
|17.29億
|8
|8.2
|國立台灣大學醫學院附設醫院＊
|14.30億
|7.9
|7.5
|財團法人私立高雄醫學大學附設中和醫院＊
|6.69億
|7.7
|7.3
|台北市立聯合醫院
|6.19億
|-
|-
|台北醫學大學附設醫院
|5.50億
|9
|8.9
|義大醫療財團法人義大醫院
|4.60億
|8.8
|8.8
|長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院＊
|4.57億
|7.6
|7.5
|高雄市立大同醫院
|3.89億
|8.7
|9.8
|彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院＊
|3.66億
|7.5
|7.5
|長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院＊
|3.60億
|7.9
|7.6
其中台北市立聯合醫院因為有多個院區無法平均比較，而高雄市立大同醫院和台北醫學大學附設醫院都屬於「區域醫院」。
再查詢最虧錢的嘉義長庚（屬於區域醫院）在105年12月的護病比為8.6，106年12月則是8.9。
另外，朱顯光也呼籲，政府應加速《醫療法》修法進度，要求醫院將停車場、美食街等所有盈餘都需提撥一定經費，符合加薪條款的需求，才能解決醫師及護理師等血汗問題。
朱顯光指出，目前《醫療法》規定，只有醫療結餘金額才需依照免稅優惠措施，提撥醫療社福、醫療教育研究經費，醫療法修法就是想改變現況，包括非醫療結餘部分，也應該列入其中，提撥一定比率用於改善醫療人員薪資及工作環境。
朱顯光說，就怕有些醫院「偷吃步」，刻意將某些成本灌至醫療部分，以致於醫療部分結餘金額就變少了，這樣就可以省錢。從財報帳面來看，基隆長庚在醫療部分是虧的，但整體結餘卻賺了12.3億元，如果依照現行規定，該醫院就不用提撥任何的經費，用來改善醫院整體環境。
參考資料：
新聞來源：
- 105年最賺醫院排行 林口長庚43億居冠（中央社）
- 醫院105年財報出爐 最賺最賠都是長庚（中央社）
- 健保署公布醫院財報 醫改會質疑做半套（中央社）
- 健保公布105年度148家醫院財報與醫療服務申報情形（健保署）
- 醫院財報大公開！嘉義長庚「虧5.6億」吊車尾有原因（ETtoday）
- 醫院賺錢冠軍！林口長庚105年財報43.58億元（聯合）
核稿編輯：楊之瑜