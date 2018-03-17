掌握「酒杯、換醒酒、溫度」三件事，讓桌上那瓶佳釀發揮它應有的價值

餐桌就在眼前，烹飪好的美味大餐在餐桌上發出陣陣香氣，你準備打開一瓶葡萄酒。有什麼還能摧毀這樣美好的時刻？可能是侍酒的溫度過高或過低，可能是用錯了杯子影響了口感與香氣，也可能是沒有換瓶或醒酒，不小心喝到了沉澱物......這些都能讓品酒這美妙時刻徹底毀滅。在享受美好前，有哪三件事需要特別注意？就讓品迷網來帶你看看：

酒杯

一個好的酒杯（如上圖）必須達成幾個任務——能清楚看見酒色、聞到完整的酒香並且飲用。酒杯通常由透明無色的水晶玻璃製成，杯身沒有花色圖案，讓人觀察酒色。為了保留酒的香氣，通常葡萄酒杯形狀成類半圓形，杯緣往內縮以聚集香氣。大部分葡萄酒杯的下部還會有個杯腳，為了讓你拿住酒杯，避免手溫碰到杯肚，影響酒的味道（還有讓你轉杯）。不過也有所謂的「O杯」，沒有杯腳，更是方便攜帶又好用。

酒杯又有哪裡不同呢？若到葡萄酒Riedel的網站看看，馬上會出現十幾二十幾種專門為各種產區與品種專用的杯子 - 是的，在專家的口中，這些都有差別。不過若是剛起步的新手，先準備好一個紅酒杯雨白酒杯，就足夠應付大部分場合。

大致上，白酒的侍酒溫度較低，香氣也比較不容易聚集。因此為了避免溫度上升太快，白酒杯的杯身和杯口較細（如上圖中）。紅酒杯則是杯肚較大，為了讓人能轉杯，讓紅酒與空氣接觸散發香氣。

如果你有興趣，之後我們會繼續介紹各種酒杯的不同。

換瓶與醒酒？

Photo Credit: Chris @Flickr CC BY-SA 2.0

這是個容易混淆的概念。先來講講換瓶（Decant）吧！換瓶的目的有兩種，一是換到新的瓶子，侍酒時才不會碰到原本葡萄酒瓶中的沉澱物，波爾多（Bordeaux）與勃根地（Burgundy）的好酒，或是未過濾（Un-filtered）的葡萄酒中沉澱物尤其明顯。這些沉澱物未必會傷害身體，但會影響品酒時的口感！

另一個目的則是「醒酒」。酒需要醒？是的，其實有許多的葡萄酒剛打開時的香氣與口感都還在閉鎖狀態，透過醒酒——也就是讓葡萄酒與空氣接觸，才能發會這支葡萄酒原本的實力。

然，台灣很多人常說「這瓶酒需要醒酒」，可能是指「換瓶醒酒」，也可能指「在杯中醒酒」。通過換瓶，可以確實增加葡萄酒與空氣接觸，讓葡萄酒中的單寧與酸度軟化，香氣散發出來。另一個則是杯中醒酒，顧名思義即是將酒倒入酒杯中陳放，隨著時間經過（多久則不一定，視每支葡萄酒的狀況，還有個人口味而定），杯中的酒也會逐漸醒來，產生有趣的風味變化！

溫度

假設你前面的什麼全都不管，但至少要care一下溫度，這最可能毀掉葡萄酒的口感！

大部分人多少都知道白酒必須在較低的溫度，約6-11度下侍酒（雖然他們比較常直接把酒丟進冰桶），但鮮少人知道紅酒的切確溫度該是幾度。一般來說，單寧最重的紅酒（如卡本內蘇維濃和西拉），侍酒溫度也應在18度上下，其實這已經比台灣大部份時候的溫度低。而隨著單寧或酒體的減少，適飲的溫度還會再低少許，例如單寧最輕的薄酒萊新酒，溫度就可以抓到12-13度。

掌握了這三樣「小事」，桌上的那瓶佳釀才能發揮它應有的價值，展現完整的風貌！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航