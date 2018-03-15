讓博士生不開心的原因，多與指導教授、PI有關

文：林宮玄（任職於中央研究院物理研究所，兼任科學月刊副總編輯）

早年對於學術界的印象，可能是一個較沒有壓力的環境，然而近20年來已經改變。雖然跟部分業界相比，壓力仍然較小，但年輕教授猝死的新聞偶會出現。研究壓力下，博士班學生參與學校教授所主持的計劃，壓力合理推斷也會升高。臺灣在民國90年有1,501名新科博士，民國97年增加到3,589位博士，已遠超過兩倍，民國101年有4,241位新科博士，已是民國90年博士數目的2.8倍，其中55％的博士領域屬於理工科。

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博士班學生心理健康研究

近幾年來，博士數目雖然下降，應該仍遠高於民國90年的數目。博士班學生的心理健康，也漸漸受到注意。2017年在《Research Policy》有一篇論文，比利時團隊發表他們研究比利時博士班學生的心理健康，結果顯示32％的博士班學生有風險導致精神異常，特別是憂鬱症。該團隊利用研究常用的GHQ-12（General Health Questionnaire-12），以12個問題了解比利時佛萊明區（Flanders）的3,659位博士班學生的狀況，包括社會及自然科學領域，另外有1,700位左右的對照組。

GHQ-12的指數中包括：是否能夠專心正在做的事、擔心某事導致睡眠不足、是否覺得自己工作中扮演有用的角色、是否能下決定、是否一直感覺有壓力、是否感覺無法克服困難、是否能享受每天的活動、是否能面對問題、是否感到不開心或沮喪、是否失去自信心、是否覺得自己是沒價值的人、是否覺得生活還算開心。

嗯！以上洋洋灑灑12項，你中了幾項？超過4項嗎？先不用緊張，這只是代表「有風險」而已，GHQ-12是適合大量研究用的簡單問題，心理狀況還是要求助專業人員協助判斷。該團隊研究顯示，32％的博士班學生有超過4項症狀，其中「感覺長期在壓力下」、「感到不快樂」、「無法克服困難」與「無法享受每天的活動」為最多數。不過該論文提到，大約只有千分之二的人會在心理健康出現問題尋求協助，主要考量求助或公開自己需要求助，可能被污名，並對於未來生涯有不良的影響。

雖然筆者不否認以上的可能性，但心理健康很重要。不知道各位有沒有經驗，訴苦時，有些人回應特別舒服，但某些人的回應就特別難受。能有一位高度同理心的對象傾訴很不錯，但不多。心理諮詢師之專業，在於其能平和的引導人認識自己。許多大專院校有免費心理諮詢服務，心理專業的該論文作者呼籲：「如果你正為某事困擾，即使你認為這可能是暫時的，尋求專業協助，或是你個人週遭的協助很重要。」

論文中進一步討論研究限制：一、是大學環境造成博士生的心理健康出問題嗎？還是想唸博士的人，心理健康傾向會出問題？此研究沒辦法提供因果關係。但遭遇心理健康問題的學生會傾向對環境有負面評價。二、本研究雖然大量研究比利時佛萊明大區的博士班學生的狀況，有是否適用其他區域的問題。譬如歐洲普遍將博士班學生視為勞工保障，受聘於大學才能攻讀博士學位，財務壓力不會是主要因素。美國學生很多學生因學費輟學，臺灣其實也不少學生背學貸。三、GHQ-12中達標4項以上，只是一項機率指標。

心理健康的重要性

博士生的心理健康重要性何在？除了關心他人，比利時團隊嘗試提出其他動機。一、博士班學生的學位論文內容，是組成科學研究產出的重要部分，而博士生的心理健康會影響科學研究品質。二、博士生多半也是研究大團隊的組成份子，其心理健康不佳會導致「營運成本」增加。筆者認為，以上是講給學術界決策者聽的，所以重視博士班學生的心理健康不只是做善事。三、博士生心理健康不佳，不但會使其離開博士研究，同時也離開需有高研發能力的業界。

論文研究者表示，博士班學生不開心，很多與指導教授或研究計劃領導人（PI, principal investigator）有關。往正面想，PI的態度也可大大降低博士班學生走向精神異常的風險。當人們對於未來有清楚認知時，可幫助避免走向精神異常。PI可幫助博士班學生找到自己唸博士的目的，作者建議PI與學生透明溝通，一同參與研究決策，及充分提供畢業後學術及非學術的資訊，提供正確的期待與認知。沒有人會要求PI能診斷一個人是否心理健康出問題，但PI應該要關心團隊成員，並該知道如何幫助，協助尋求專業。

筆者建議想攻讀博士學位的人多想想，念博士的意義為何？這個問題，只能求諸每個人自己去尋找。現今趨勢很明顯，只有少數的博士能以學術研究為職業生涯。筆者於理工領域拿到博士，試著拋磚引玉，不一定適用所有領域。現今科技進展太快，即使博士論文題目很貼近業界需求，也可能一下就過時。該思考的方向是：「什麼是帶得走的能力？」從做一個題目開始，實習如何去做、如何解決問題、如何與人溝通、如何尋求靈感，到完成工作如何去演講、組織寫文章等。廣泛接觸某個領域後，有新想法如何去實踐。說起來很抽象，所以要有個題目慢慢去磨練，進而去創造題目、落實想法。培養出帶得走的能力，才能有更寬廣的選擇。

參考資料：Elisabeth Pain, Work organization and mental health problems in PhD students, Research Policy, Vol. 46: 868-879, 2017.

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航