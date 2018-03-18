倫敦67 Pall Mall：專為葡萄酒愛好者量身打造的俱樂部

長期關注我的朋友們應該有注意到，最近兩個月我的粉絲團裡經常出現一間俱樂部的照片。而這間俱樂部，便是倫敦葡萄酒愛好者必得朝聖的重要據點——67 Pall Mall。

葡萄酒愛好者的迦南地——67 Pall Mall

67 Pall Mall是間由葡萄酒愛好者所成立的俱樂部，宗旨在於讓會員能以合理的價格享用來自世界各地的稀世珍釀。俱樂部位於倫敦市中心St. James Street及Pall Mall的轉角，距離白金漢宮或著名的Picadilly Circus均僅咫尺之遙。這裡有著嚴格的會員制度，一般人想要一探究竟，還得由會員們帶領才得以入門。因此即便早有耳聞，但由於67 Pall Mal早已停收新會員，雖想親臨體驗但終究苦無門路。直到今年，在知名葡萄酒雜誌Decanter的邀請下才有機會受邀入會。

到訪67 Pall Mall的第一次，當然是少不了找位志同道合的酒友一同前往。旅居倫敦有一個缺點，那就是身邊許多朋友都是這個城市的過客，因此許多原本的酒友要嘛學成歸國回鄉發展，不然就是離開倫敦，走向世界的舞台。

好加在，雖然許多酒友已不在身邊，但憑藉著撰寫部落格所累積的小小名氣讓哥認識了不少旅居倫敦的新朋友，其中，經營「微醺之夜，倫敦」的Lisa便是與我一同分享67俱樂部初體驗的合拍酒友！

隱身於倫敦的威士忌達人Lisa

Lisa旅居英國多年，我六年多的資歷比起Lisa可說是小巫見大巫。還記得第一次與Lisa見面時相約於位在South Kensington的一間義大利餐酒館——Vini Italiani。雖然早已拜讀過Lisa的文章，但第一次要與真人相見，內心屬於小粉絲的部分仍讓我在前往餐館的過程中小小地緊張了一下。所幸見面後兩人一見如故，雖然我們一個鍾愛的是威士忌，一個專攻的是葡萄酒，但「選你所愛，愛你所選」的共識，卻讓我們一拍即合，成為難得的好酒友！

Photo Credit: 英倫酒哥

Lisa目前在英國的金融業工作，但白天繁忙的工作卻私毫不減她對威士忌的愛好，也由於這份對威士忌的熱愛，她與許多倫敦的威士忌酒吧以及蒸餾裝瓶廠均十分熟識。然而有著濃烈威士忌魂的她平常並不特別強調她對威士忌的理解與知識，因為，對她而言，那琥珀色的酒液更像是生活的一部分，品飲時的心境、氛圍、話題、朋友，才是成就杯中瓊漿的最重要關鍵。

看似輕描淡寫的品飲態度，實則反應多年的經驗累積，因此我也十分認同！這也是為什麼，許多時候朋友在外臨時請教我餐酒搭配時，除了VINOType之外，我最常給的建議都是：「人對了、氣氛對了、酒就對了！」

67 Pall Mall一訪

Cozy且帶有些許英式的老派風格是我對67 Pall Mall的第一印象。整體空間雖不大但舒服私密，挑高的屋頂讓人長時間待在裡面也絲毫不感壓抑。那精美陳列的葡萄酒吧檯更是賞心悅目，從木質桌椅溫潤的手感、柔和的光線到閒靜緩慢的氣氛，似乎就連空氣都透著一絲優雅，而這一切都增幅著這空間裡人們的感官，任何一支酒開瓶都是一場不尋常的饗宴！

作為倫敦最專業的葡萄酒俱樂部，67 Pall Mall在Master Sommelier, Ronan Sayburn MS的指導下擁有極為豐富的酒藏。此外，由於每位會員都能免費在這存放24瓶自己的葡萄酒，因此累積了上萬瓶的各式佳釀讓愛好者們交流使用。

然而，除了酒藏外，最令人驚豔的莫過於那超過500款的單杯選擇！各式已簪適飲的葡萄酒在這裡一應俱全。由於選擇太多，許多第一次來這裡的朋友總要花上個十幾分鐘才能下定決心。

這天我點了一杯2004 Bollinger Gande Aannee作為開頭，單杯16鎊左右的價格在這樣的環境可說十分划算。至於Lisa，由於我推斷喜歡威士忌的她應是耐適度較強的Tolerant Type，加上她主動要求想要來上一杯紅酒，於是推薦了她一杯1998年來自教皇新堡（Chateauneuf du Pape）的Domaine de Marcoux 。

美酒大多得有美食作搭配，在67 Pall Mall也毫不例外。這裡的菜單雖然稱不上豐富，但每道菜都是紮紮實實的美味。從生蠔到海鮮，沙拉到薯條，一應俱全。不過最令人吮指難忘的，還是那充滿碳烤與磨菇香氣的乾式熟成牛排。這天與Lisa一起點了1kg的Porter House，搭配上我點的一杯來自波爾多的Crus Classes de Graves——1996 Chateau Haut-Bailly。

歡樂的時間總是過得特別快，隨著幾杯紅湯美酒下肚，牆上的鐘擺也近午夜十二點，與Lisa談天說地聊了一整晚的酒經，並相約下次再來試試菜單酒單上的遺珠之憾。提供葡萄酒愛好者們一個可以放鬆暢聊的環境，我想這就是67 Pall Mall當初成立的宗旨之一吧！

後記

自此之後，到67 Pall Mall報到幾乎成為我每週固定的行程，當初的一訪在短短一個多月的時間早已超過了十訪。但與Lisa相同，雖然每杯葡萄酒背後都有許多風土、故事甚至科學，但吸引我每次到訪的主因，應是杯中的佳釀所溢出的芬芳，環境所造就的氛圍，以及夜晚空氣中與朋友的談笑風聲！

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本文經英倫酒哥說說酒同意授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航