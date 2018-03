《商業英文寫作聖經》：12個常見文法Q&A一次解惑

文:威瑪・戴衛森(Wilma Davidson)

Q1. like和as都是「像、與⋯相似」之意,兩者有什麼不同?

廣告標語「溫斯頓的味道就像一支香菸應有的那樣。(Winston tastes good like a cigarette should.)」文法不對卻一直受吹捧。like跟as使用的文法結構不同,like後接單字或詞組,as後接子句。

Winston tastes good as a cigarette should.(溫斯頓的味道就像一支香菸應有的那樣。)

“Float like a butterfly, sting like a bee.”「跳躍像蝴蝶,出拳像蜂螫。」——拳王阿里(Muhammad Ali)

Q2. e.g.和i.e.都是「例如、也就是、即」,兩者有什麼不同?

e.g. 源自拉丁文exempli gratia,指「for example(例如、舉例來說)」。i.e. 源自拉丁文id est,指「that is to say(也就是說)」。無論用哪一個,請在前後加上逗號(如:, e.g.,)。

Q3. 使用who或whom的時機?

who代替主格he(他)或she(她),在句子中擔任主詞角色。whom則代替受格him(他)、her(她)或them(他們),在句子中擔任受詞角色。在決定用who或whom之前,先用he/she或him/her代換,聽起來順耳的就是正確的。

Whom (her/him) are you writing to? (I am writing to him.) 你正在寫信給誰(她╱他)?(我在寫信給他。)

He is a CEO whom (him) we all admire. (We all admire him.) 他是位大家都相當欽佩的執行長。(我們都欽佩他。)

Q4. 如果用到兩個連續的形容詞,總是用逗號隔開嗎?

當你用兩個接續的形容詞形容同一個名詞時,使用逗號隔開。

The newest computer has a small, attractive footprint.(最新的電腦體積小,不占空間很有吸引力。)

The stock took a quick, unexpected dip.(股市迅速、無預警下挫。)

當你用一個形容詞形容另一個形容詞時,兩個形容詞之間不加逗號。

On the cab ride to the office, I stared at the pale blue sky.(搭計程車前往辦公室的途中,我盯著淡藍色的天空。)

Q5. 有什麼速成指南可以告訴我們標點符號的使用時機呢?

有的。把標點符號想像成寫作裡的交通號誌,標點符號能編織想法。

a.逗號(,):代表短暫停頓或說明意旨,以下是四個常見用法:

將一個介紹性片語或子句從句子中分隔開來。 將由連接詞連接的獨立句子分開。 區分一系列的內容。 在完整句中嵌入附加的訊息。

b.分號(;):表示較長的停頓。最常使用在連接兩個沒有用連接詞連接的獨立子句。

c.冒號(:):表示前面敘述告一個段落,後面接續一個進一步的解釋或相關的一串列表。商業寫作中,「Dear...(親愛的⋯)」句子後方要使用冒號。

d.破折號(—):強調一項觀點,表達突然變化,或引出說明性的字詞或片語,並結束中斷的對話。在商業寫作中請小心使用,破折號表達出戲劇性的暫停。

e.刪節號/省略號(⋯):告訴我們句子的意思未盡,或是逐漸停止。如果謹慎使用,也可以當破折號用來強調。

f.括號(()):降低資訊的重要性(不像破折號,可以集中注意力於正在強調的重點。)

g.列點符號(.):是設計元素,並非標點符號。

將某資訊截取出來作為強調

讓資訊更容易閱讀

用來替換列表中的數字,尤其當排序不重要時

大聲唸出你的內容,你會聽到需要用標點符號來加強與暫停的地方。即便是馬克.吐溫,也曾與標點符號奮戰,並給他的編輯一段批註:

先生:

. , ; ? ! ” - - - * ‘. . .

請根據你的語感把這些標點符號分置到各處。

Q6. 如何正確使用撇號(’)?

撇號表示少了一個字母(即縮寫),或是用來表示所有格。

【縮寫】Let’s meet before the candidate arrives.(在候選人抵達之前,我們先見個面。)

【所有格】We plan to attend the company’s annual meeting.(我們計畫出席公司的年度會議。)

【複數所有格】Our employees’ rights have not been violated. (我們員工的權利沒有受到侵犯。)

Q7. I feel good. 或 I feel well. 哪個對呢?

討論健康時,使用 I feel good.。good 是形容詞,用來形容I。如果討論的是效率,或是你對某事物的感受,使用I feel well.。well 是副詞,用來形容feel。

Q8. a historical 或 an historical 哪個對呢?

以h有無發音來決定所使用的冠詞。h有發音,就與冠詞a連用;h不發音,就與冠詞an連用。數世紀之前,以h開頭的單字字首h不發音,所以在過去的書寫和會話,習慣使用冠詞an。隨著發音演變,現在許多單字的h有發音,如holiday(假期)、Hispanic(西班牙裔),和這裡的historical(歷史的),因此要與冠詞a連用。

而現今h音仍不發音的單字, 如hour( 小時) 和honest( 誠實的),則使用冠詞an。這個規則也適用在其他單字。

Q9. 不知道收信對象是誰,信件開頭問候的稱呼該怎麼寫?

可以的話,盡量以名字稱呼。如果找不到名字,用職銜稱呼,避免用部門名稱稱呼。此外,避免以下兩種陳腔濫調的稱呼:Dear Sir or Madam(親愛的女士或先生),以及To Whom It May Concern(敬啟者)。

Q10. which和that都是關係代名詞,他們有何不同?

大部分時候兩者是可以互換的,除了以下狀況:which常用在非限定子句中,與逗號連用,說明非重要性的資訊。that不可與逗點連用,用來補充資訊(即限定用法)。

The chair, which was badly soiled, was removed from the lobby.(嚴重髒污的椅子被移出大廳。)

The chair that was badly soiled was removed from the lobby.(那張污損嚴重的椅子被移出大廳。)

The mission statement that was approved by the department was forwarded to the CEO.(部門通過的任務宗旨已轉達給執行長。)

想要完全避免出錯,就盡量不使用關係子句。

The badly soiled chair was removed from the lobby.(那張污損嚴重的椅子被移出大廳。)

The approved mission statement was forwarded to the CEO.(通過的任務宗旨已轉達給執行長。)

Q11. 現在進行式–ing結尾的字彙之前,要使用所有格嗎?

是的。以-ing的結尾的單字,稱為動名詞,實質上是名詞,因此前方可放上所有格。

The boss didn’t like my being late for the meeting.(老闆不喜歡我開會遲到。〔不用me〕)

The team supported her/Jane’s preparing the slides in-house.(團隊支持她的╱珍的準備的機構內部簡報。〔不用Jane〕)

Q12. 什麼時候可以用連字號(-)連接字彙?

原則一:根據字典拼法。原則二:避免誤解,如以下兩個例句:

The facilities manager ordered a new Widget 1000 forklift that comes complete with five position indicators.(設備經理訂購一台新的Widget 1000推高機,配有五位置顯示器。)說明:隨之而來有五位置顯示器。

The facilities manager ordered a new Widget 1000 forklift that comes complete with five-position indicators.(設備經理訂購一台新的Widget 1000推高機,配有五向位置顯示器。)說明:這些顯示器上有五個向位。

當你將好幾個單字視為一個單位時,就可以用連字號連接:

behind-the-scenes help(幕後協助)

know-how(知識、技能)

stick-to-itiveness(堅忍不拔、不屈不撓)

ready-to-wear clothing(成衣)

faster-than-expected production(比預期快的生產製造)

end-of-year reports(年終報告)

當你用兩個字組成複合形容詞,放在名詞前方修飾該名詞時,複合形容詞之間就要使用連字號。

It was a fast-paced meeting.(這是一個節奏快速的會議。)

The meeting was fast paced.(會議節奏快速。)

例外:當複合形容詞的結構是「ly 結尾的副詞+ Ned/Ving」 時,中間不用連字號。

【錯誤】We are required to attend all regularly-scheduled meetings.

【正確】We are required to attend all regularly scheduled meetings.

我們被要求參加所有的定期會議。

相關書摘 ▶《商業英文寫作聖經》:八種提昇句子質感的寫法

書籍介紹

本文摘錄自《商業英文寫作聖經:向財富雜誌五百強企業顧問學習頂尖寫作技藝》,EZ叢書館出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:威瑪・戴衛森(Wilma Davidson)

譯者:劉佳硯

用英文寫信、打報告,總是刪刪寫寫,改到頭昏腦脹嗎?客戶拖延該怎麼催?銷售報告落落長怎麼刪?爭取機會怎開口?壞消息如何傳達?寫錯不只失禮、讓人笑話,還可能斷送職場大好前途!本書集結商業英文寫作精華,讓你晉升職場英文寫作達人。

向財富雜誌500強企業顧問學習道地英文商業寫作

作者威瑪・戴衛森是全球第一個商業寫作教育博士,擔任過Coca-Cola、MasterCard、AT&T、嬌生等《財富雜誌》(Fortune)500強企業顧問,並於常春藤盟校布朗大學、南佛羅里達大學開課指導商務寫作與口頭報告技巧,書中收錄威瑪指導美國商務人士過程中所搜集到的實際例句與書信範例,讓你輕鬆寫出優質英文商業書信。

一本在手,輕鬆解決職場中遇到的英文寫作困境

職場寫作大不易,不光要寫對外對內的email,還有一堆企劃書、報告、通知,有時還要幫上司寫、替同事改,甚至要在短時間內生出一篇企劃書——這些你在職場會遇到的狀況,本書都幫你想到了。本書從大面向段落編排,到小面向文法用字,皆提供實用寫作技巧,如優質商業寫作要素、構思動筆技巧、限時寫作三步驟、給予寫作回饋技巧等,讓英文商業寫作與編輯更淺顯易懂。此外,書中提供大量例句、中英對照書信範例與練習,讓你輕鬆掌握英文職場書信要點,寫得又快又好。書中亦提供書信修改前後比較範例,快速幫你找出寫作盲點,對症下藥!

Photo Credit: EZ叢書館

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航