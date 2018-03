未來世界的科技難題：機器人替主人購物卻偷了包洋芋片，誰的責任？

從電影《攻殼機動隊》、《銀翼殺手2049》到電視影集《西方極樂園》、《碳變》,人工智慧和機器人似乎又再度成為影視產業喜愛的題材。

這些影片除了呈現未來世界可能的樣貌之外,也拋出了一系列人類社會在科技不斷進步的情況下需要思考的問題,例如:到底什麼是人性?當未來機器人能夠像人類一樣思考、富有創造力、有情緒和情感,能作夢、回憶、具有自我意識,我們會說機器人擁有人性嗎?假如人類和機器人未來最大的不同之處僅在於有機、無機的生命組成方式,那麼全身都被機械化的人該被視為是人還是機器人呢?另外,具有高度智慧、有自主能力的機器人是否該為它自己的行為負法律責任呢?以後機器人是否可以結婚、投票,甚至是競選公職呢?

顯然在未來世界中,人類會需要制定一套新的法律制度來處理這些問題,在規範機器人和鼓勵科技創新之間取得平衡。或許很多國家的立法者都認為這樣的未來還很遙遠,用不著現在就急著開始準備,但歐洲議會在2017年2月時卻已經針對多項機器人相關的議題進行意見投票,為新世界的政治分歧揭開序幕。

爭議一:機器人是否會取代人類?

假如有一天機器人能對病人、傷患的痛苦產生同理心,他們是否能在醫院或是醫療單位內執行看護的工作呢?大多數的歐洲議會議員顯然還沒有辦法接受這樣的改變,高達八成的議員表示不管未來機器人的行為有多麼像人類,他們還是會使看護的工作失去人性的一面。

但如果機器人不可能擁有所謂的「人性」,這是否代表機器人永遠都無法取代人類呢?在這個命題上,近九成的歐洲議員表示同意,認為未來機器人的角色應該是要輔助人類,而不是取代人類。這樣的結果顯示絕大多數的歐盟民意代表目前還無法接受人類與機器人站在同一個基準點,兩者的關係是從屬,而不是對等。

儘管機器人無法取代人類所扮演的角色,但生化機械技術卻已經讓機械成功取代部分的人體,像是幫戰爭或意外而四肢有損壞的人裝上機械義肢,或是換上機械器官以延長壽命。

在大眾文化中,生化人(或稱賽伯格、電子人、機器化人等)—一種有機生物與無機機械結合的生命體—也早就是現代人不陌生的概念,從美國漫畫DC裡的英雄角色鋼骨、《星艦迷航記》裡的博格人,到《星際大戰》裡的黑武士,生化人展現了完美結合人類和機器的可能性。

或許目前生化機械的技術還尚未成熟,但未來誰能保證我們不會活在一個只有大腦屬於人類、其他部位全部機械化,就像《攻殼機動隊》主人翁草薙素子一樣的世界?屆時人和機器人的區別問題勢必會浮上檯面,人類依靠機械化延長壽命也必定會對社會各層面產生巨大的影響。

爭議二:機器人的法律人格與責任

未來,具有高度智能和自主能力的機器人是否該為它們自己的行為負法律責任呢?想像有一天你交代一台機器人去超市購物,但它卻自己擅自從超市偷走一包洋芋片並被店員發現,究竟誰該為這個偷竊的行為負責呢?是身為機器人擁有者的你?還是機器人的製造商?又或是機器人本身呢?

在歐洲議會,有51%的議員同意應該替機器人訂定特殊的法律人格,不只賦予它們權利跟義務,也讓機器人在法律面前有可責性,畢竟機器人沒有實際收入,它們無法像人一樣為自己的過錯或是過失用金錢彌補,立法者未來勢必要替高智能機器人建立一套新的補償制度。

但目前歐洲議會針對在這個議題的討論還非常初始,議員們沒有提出該賦予機器人什麼樣的人格,跟一般自然人又會有什麼不同?至於洋芋片的偷竊事實該由誰負責?歐盟的立法者也沒有給出一個明確的答案,僅表示他們同意未來應該要有新的法律來釐清類似這樣由自主機器人所引起的責任歸屬問題。

Photo Credit: Corbis/達志影像

爭議三:機器人世界的新社會模式

隨著自動化科技和機器人技術的不斷革新,可以預見未來會有越來越多的機器人參與人類社會,多數歐洲議會議員因此希望各國政府應該要對機械科技的應用做一個完整的影響評估,特別是對勞動市場的衝擊。在2016年美國總統大選時,共和黨總統候選人的川普(Donald Trump)陣營,就屢次將國內傳統工業的失業問題怪罪到全球化身上,宣稱美國藍領工人的工作機會都被開發中國家搶走,但事實上很多研究指出,傳統產業生產線高度機器自動化也是一個不可忽略的重要因素,生產高度機械化的影響甚至比簽訂自由貿易協定對鋼鐵、煤炭、汽車產業的影響還要大。

也有人擔心假如未來人力大量被機器取代,政府將會失去許多稅收,就無法繼續維持社會福利政策,而同時先進國家也一個個步入老年化社會,只會讓財政入不敷出的問題雪上加霜,因此微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)曾提議未來應該要對機器人的勞動課稅。

但這又回到先前的問題,假如機器人需要繳稅,那就表示它必須要有金錢收入,難道人類以後雇用機器人員工需要付它們薪水嗎?不盡然,目前許多立法者的構想只是在企業購買機器人時,針對企業課徵額外的機器人勞動稅,而在這項議題上,歐洲議會目前處於分裂,有47%的議員支持課徵機器人稅,這當中包括中間偏左的社會民主黨團(Progressive Alliance of Socialists and Democrats,S&D)、綠黨-歐洲自由聯盟(Greens–European Free Alliance,Greens/EFA)和歐洲聯合左派/北歐綠色左派(European United Left/Nordic Green Left,GUE/NGL)。

但也有49%的議員表示反對,包括中間派的歐洲自由民主聯盟(Alliance of Liberals and Democrats for Europe,ALDE)、中間偏右的歐洲人民黨團(European People's Party,EPP)和右派的歐洲保守派和改革主義者(European Conservatives and Reformists,ECR)。

最後,歐洲議會內有一半的議員表示,擔心機器人科技的發展會造成財富集中於少數人的手中(只有8票之差,49%的議員反對這項陳述),因為有錢人將有辦法透過機械化延長自己的壽命,長久地掌握住世界上的財富和政治影響力。電視影集《碳變》就呈現出這樣的極端情況,未來人體可能只是一個載具,機械科技能進步到保存人的記憶和意識,保存人類的「靈魂」,讓有錢人能夠永生不死,成為真正的神。

進步價值與保守價值的對抗

與傳統的政治議題有所不同,機器科技在歐洲議會內代表的是進步價值跟保守價值的對立:在光譜的一邊,是倡議自由精神的中間派歐洲自由民主聯盟對機器科技大力擁抱;在光譜的另一邊,則是保守的極右派政黨全力抵制,夾在中間的傳統左派和右派則像是面對全球化議題一樣,因為知道科技發展的大趨勢無法避免而原則上樂觀其成,但強調需要有新的制度、法律來規範機器科技發展可能帶來的負面影響。

有趣的是在台灣政治中,過去幾年在立法院提有關人工智慧、高智能機器人、無人飛機、自動駕駛車法案的都是國民黨立委,而不是名稱中有「進步」兩個字的民進黨立委。去(2017)年國民黨甚至提案要求行政院進行研究,看未來是否應對大規模使用機器人的企業立法要求繳納「就業安定費」,以促進國民就業、提升勞工福祉。

隨著機械科技的進步,可以預見未來的政黨政治中會有越來越多進步價值與保守價值的碰撞。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航