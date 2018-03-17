《微醺，威士忌》：在藝術規則裡品酒的幾個基本原則

作者：多明妮可．傅菲

在藝術規則裡品酒

想要成功地在藝術規則裡品酒，就必須遵照幾個基本原則，而您的感官與知覺將是最佳準則。

1. 溫度

威士忌要在環境溫度18到20°C之間飲用與保存。在高溫期間時，威士忌需放置在家中最涼爽的角落，但千萬別放到冰箱裡！威士忌採直立方式保存，並避免陽光直射。

2. 玻璃器皿

純飲威士忌

鬱金香型高腳杯的杯腹廣而杯頸收縮，是欣賞威士忌香氣的理想杯款。其中又以水晶製的杯子為佳：在細薄的酒杯中，我們可以聞到整體的芳香氣味。如果使用較厚的杯子，香氣則是一層繼一層地在杯中散發。

品嘗雞尾酒

長飲雞尾酒宜用平底杯（Tumbler），或較矮短的老式酒杯（Old Fashioned）。如果雞尾酒裡並不包含果汁、氣泡水，也沒碳酸飲料，馬丁尼杯是最佳選擇。實際上，雞尾酒會倒滿至杯緣處。

3. 最佳時刻

為了決定品嘗威士忌的最佳時刻，請對所選的威士忌風格以及它的酒液有所了解。

酒齡低於15年的威士忌以及波本威士忌：適合餐前飲用。這是完美的餐前酒，可以拿來搭配乳酪食用。夏天時也會選來當作清涼解暑的飲品。

單一麥芽威士忌、酒齡超過15年的威士忌：適合飯後飲用。它們的豐富滋味會充斥整個味蕾卻又不刺激食慾。喜歡大膽嘗試的人則會在用餐時佐這類威士忌。

4. 劑量

在法國的酒吧或餐廳裡，威士忌一杯的劑量是40到60毫升。在家小酌時，最好是以所謂的「嬰兒」量為限，也就是20毫升，這樣可以一次喝好幾種酒液，又不會飲酒過量。

5. 欣賞酒裙（robe）

和葡萄酒一樣，威士忌最先被觀察的部分是酒液顏色與光澤，因此品味威士忌時要先花一些時間觀看酒裙。概括來說，酒裙呈淺黃色的威士忌大多是在波本桶陳年，呈銅色酒裙的威士忌則是在雪莉桶陳年。

6. 嗅聞的正確方法

杯子不要太靠近鼻子，因為酒精的味道會太嗆。先聞一聞威士忌並好好品味您的第一感覺。請記得配備我們關於品酒方面的字彙，以及不同的植物原料名稱，並寫下您對酒液的判斷。接著請放下您的杯子，幾分鐘之後再一次聞香，以便感受「第二香氣」（second nez），這時威士忌會釋放更沉穩複雜的香氣。

7. 飲酒的正確方法

淺嘗一口威士忌之後請緊閉嘴巴：吞下空氣的話，味蕾會受到刺激。讓酒液在舌頭上面以及舌頭四周流動，同時以唾液降低酒精濃度，接著再緩緩嚥下威士忌。您可以好好品味酒體結構（乾的、流體的、糖漿似的……）和尾韻（短暫的或持久的、甘美的或具香料味的……）。請把您的印象記下來。

Photo Credit：山岳文化

請避免

喝太急：威士忌要美味地小口慢飲。

品酒前與品酒時忌大蒜：大蒜強烈的味道會破壞威士忌複雜的風味，因此餐前酒時間的開胃小點不要有大蒜，用餐時的菜餚亦然。

各種氣味：即使味道聞著愜意（例如一束花的香氣），強烈的氣味會干擾嚴謹的品酒過程。請避免在賓客到達前一刻才噴香水！

手溫接觸杯身：威士忌以室溫飲用，酒本身的溫度過與不及都不適合，這點對威士忌香氣的散發絕對不可或缺。如果您品酒使用的是我們推薦的鬱金香杯，請不要遲疑，這樣做：飲酒時將手握住杯腳處。

冰鎮酒杯或酒瓶：只有一個例外：當威士忌是拿來佐貝類或水果做的甜點時。在上述情況下，威士忌可以冰鎮至12°C，它的香氣會隨著酒液的回溫慢慢散發出來，首先釋放的是花香與果香味，接著是麥芽與香料味。

冰塊：冰塊會阻礙香氣綻放，因此只有長飲和雞尾酒會使用冰塊。

是否不要加水？

身為威士忌的專業品酒員，調合式威士忌的首席調酒師會在杯子裡加入幾滴水。水除了能降低酒精濃度之外，還有助於香氣的提升。但不是什麼水都可以！自來水有添加物，會改變酒的風味。要使用泉水，而且盡可能是礦物含量少的水，因此最中性的泉水最佳。那氣泡水是否可以呢？它非常適合長飲，但不適合品酒時使用，氣泡水的使用方法和冰塊相同。

如何讀懂酒標？

不管是只有一張在酒瓶正面連成一片的標籤，或是酒瓶背面另有標籤用以提供比較不耀眼的酒資訊，威士忌的標籤都必須對顧客提供一些訊息。至於該威士忌所屬的產區分級是否要加註在標牌上，好用來推廣該酒的品質，則沒有硬性規定。

1.強制規定要提及的事項

品牌名稱：這項標示要最醒目。至於字體與大小則可自由選擇，但不要造成閱讀上的困擾。

產品的命名：需標示清楚whisky、whiskey、scotch whisky（只有蒸餾、陳年和誕生自蘇格蘭的威士忌才能這樣命名）或Bourbon（波本威士忌）。

供應商名稱與地址，必要時可附上威士忌生產地所使用的語言：若產地在美國，可以標示州名而非國名。加拿大釀造威士忌須標示省份。

酒的淨含量。

酒精濃度：至少要40％。

過敏原聲明。

國際條碼。

對孕婦的警告標誌。

2.可自由提及的事項（這是讓顧客覺得開心的紅利）

標示釀酒廠的品酒建議。

指明蒸餾次數。

提及蒸餾廠的歷史故事。

酒的年份是多少？

雖然有些威士忌的標籤上會註明年份，但威士忌的酒齡並非強制要標示。指明威士忌的年份無非是要強調酒液的品質，或是用來誇讚威士忌的新穎獨到。

不管怎麼說，一瓶酒可以冠上威士忌這個名號，在木桶陳年就必須至少歷時三年，純波本威士忌（straight bourbon）則至少陳年2年，波本威士忌的陳年時間沒有硬性要求。

因此瓶身標示「年份3年」並不算是資訊提供，這做法會讓人懷疑該品牌在欺騙不懂威士忌的消費者。

如果威士忌的酒齡有標示出來，那是以該酒成分中陳釀時間最短的燒酒來計算，因此一瓶酒裡頭，也有可能含有比瓶身標示的酒齡來得陳年更久的酒液。

標籤也有可能標示蒸餾的年份，英文稱為vintage，在這情形下，同一瓶威士忌裡的酒液其蒸餾年份都要相同。

小知識 威士忌一旦裝瓶就停止陳年，因此沒有必要將一瓶好酒存放起來，這並不會使威士忌越陳越香越美味！

相關書摘 ►《微醺，威士忌》：威士忌主宰了餐桌上的搭配遊戲

書籍介紹

《微醺，威士忌：歷史軼事、收藏酒款，品味成熟洗鍊的紳士之味》，山岳文化出版

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作者：多明妮可．傅菲（Dominique Foufelle）

譯者：邱惠佩

一本讀來愉悅開懷，毫無壓力的威士忌實用指南！一般的酒類工具書難免因資訊龐雜，而讓讀者感覺難以理解、枯燥乏味，但本書閱讀起來卻會讓你在捧腹大笑之餘，吸收其知識精華！

在本書中，多明妮可．傅菲極盡所能地旁徵博引，從威士忌相關的歷史人物軼事、原文根源、釀造過程、風格形塑、酒款介紹到實用的品酒指南，無一不談，卻深入淺出地讓你讀來毫不費力，興味盎然。看看她如何解釋一瓶麥芽大師威士忌，為何價值140萬歐元？──「當我們活到105歲的時候，我們可以有一些小要求，如果歷經105年歲月的，是來自唯一一桶在一場火災中倖免於難的酒，那就更加有權要求了。」

迅疾入門！讀懂酒標、調製經典雞尾酒款，品味成熟洗鍊的紳士滋味。威士忌需要存放嗎？

威士忌可以加水或氣泡水嗎？威士忌特有的泥煤味是怎麼來的？如何運用風味輪，精確形容口中的金黃滋味？為什麼瓶身標示「年份3年」並不算是資訊提供？甚至讓人懷疑該品牌在欺騙消費者？酒齡會影響最佳品酒時刻嗎？在家小酌，為什麼要以「嬰兒劑量」為限？不同的酒裙顏色與陳年是否相關？

關於威士忌入門的種種疑問，在本書都能得到解答！

Photo Credit：山岳文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航