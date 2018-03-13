總統府參考白宮要蓋「景觀圍籬」，已通過文資審議

（中央社）

總統府發言人黃重諺12日說，為增強總統府安全防護能力，國安單位建議參考美國白宮等多國元首的辦公處所，在兼顧人員警備維安跟重要歷史建物的保護之下，設置鐵製欄杆。

對於媒體披露，總統府將加裝「景觀圍籬」。黃重諺則指出，經過安全單位整體檢討，主要考量總統府周邊路幅相當狹窄，防衛縱深也不足，為強化維安憲兵的反應時間以及增強總統府安全防護能力，防範類似去年8月間有統派暴徒襲擊憲兵的不幸事件再度發生，國安單位建議參考美國白宮等多國元首的辦公處所，在兼顧人員警備維安跟重要歷史建物的保護之下，設置鐵製欄杆。

至於何時動工？黃重諺說，這可能需要一點時間；規劃已送交文化部，就文資的專業做綜合考量，目前的進度是剛通過文化部的文資審議，後續的工程還沒有開始；預算也未編入年度預算，要與安全相關各部會協調，編入來年預算。

媒體追問景觀圍籬的高度、寬度，黃重諺說，跟目前媒體揭露的不一樣，主要考量與現地景觀、文化資產的搭配性。

《蘋果日報》報導指出，所謂景觀圍籬是以混凝土的地樁固定，再以不繡鋼鐵網組成的圍籬，視線可穿透，將在必要的維安區段架設。

目前憲兵指揮部已在104、105年編預算採購軍備205廠研發「手持式多功能捕捉器」，也是俗稱的「網槍」，具備照明、電擊和捕捉網三合一功能，最大可釋放3.6萬伏特電擊，用以應付近距離的攻擊或突發狀況，將配置於總統府與官邸周邊，及憲兵211營等。

《聯合報》報導，107年度中央政府總預算檢討時總統府向立法院提出「持續強化維安工作書面報告」。報告中明示，此案係為「106年8月18日西大門衛兵遭民人闖入攜械砍傷事件」，為防範類案再生，國安會於當日即邀集相關單位召開檢討會，針對警衛部署、人員攜行裝備及府區安全強化作為實施研討。

其中「加強設施阻絕，提升安全防護效能」，原府後阻絕設施僅藉矮樹籬及加設大道白鐵欄杆等作為，以防杜有心人士突入，但案發當日為彌補阻絕間隙，增進防護效能，已增加為兩道白鐵欄杆，並於欄杆中間增設刮刀剌絲，同時於西大門前增設MVB車阻攔器，以增加阻絕縱深，提升安全防護強度。

報告中還指出，府方將「檢討警衛部署，增加應變處置兵力」，調整府後區西大門應變兵力，由1人增為3人，並配置手持式捕捉器，以利府後應變兵力於第一時間運用應變，可有效迅速狀況應變。

總統府表示，府區維安「中程精進作為」正研擬強化府區阻絕設施建構，未來將於府區四周增設「景觀圍籬」，並汰換府區周邊車道口鐵捲門。

不過，總統府也強調，鑑於總統府為重要歷史建物，相關結構工程設計均須受文化部文化資產局《文化資產保存法》等規範，總統府針對相關規劃已於106年11月20日邀集文化部「古蹟歷史建築審議委員會專案小組」實施現地會勘，並依據專家學者建議後重新審報，於106年12月22日實施復審，經出席委員全數同意，待相關預算審核確定，另案辦理委託規劃設計相關事宜，以有效提升整體安全防護強度。

不過此舉在網路上卻引起不小的討論，甚至有網友開玩笑的說「不如挖個護城河也不錯」、「把自己當成猴子了，還知道要弄個籠子」、「怕就別當總統」。

還有地方工作者投書〈總統府的景觀圍籬！今年最強社區營造來了！〉指出：

「從文化保存的角度來說，畢竟總督府是日治時期遺留下來的重要文化資產，或許總統府設立圍籬的就是為了保護文化資產，就像動物園設立圍籬來圍住動物一樣，我相信蔡英文總統不會覺得自由受到限制，此舉更突顯了蔡英文總統為保護歷史遺跡的不遺餘力，這絕對是本世紀於臺灣由總統府所領導的最堅實社區營造代表。」

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核稿編輯：楊之瑜