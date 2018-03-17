李氏朝鮮光海君（一）：坐上被黨爭、士禍與倭亂敗壞的王位

朝鮮（조선）王朝27位國王中，除了之前撰文提到的燕山君（연산군，1476-1506）死後沒有廟號（묘호）外，另外一位即是光海君（광해군，1575-1641）。

那麼，光海君又是犯下什麼滔天大罪，生前竟讓眾臣罷黜他，讓他死後也無廟號呢？這就得「中宗反正」，以及日軍16世紀末侵門踏戶的壬辰倭亂（임진왜란，1592）與丁酉再亂（정유재란，1957）言起。

燕山君於1506年被推翻後，繼任的中宗為了重建燕山君搞亂的國政，決定把國家發展方向與大綱，立足於儒家性理學理念，大量起用士林派（사람파）人士，其中最重要的人物是士林派領袖趙光祖（조광조， 1482-1519）。

趙光祖主張道學政治（도학정치），強調實現王道精神，早期深獲中宗信任，他也趁勢推動民間「賢良科」（현량과）科舉科目，通過實學試題，選拔出精通經學優秀人才，同時也提出廢止迷信的「昭格署」（소격서，道教寺院）等許多改革方案，普及了儒家道德思想、增進民眾福利與農村間相互扶助為其施政方針。

也因趙光祖得勢，原本多是出身於地方地主、仕紳人士的士林派，在鄉村鄰里本具有一定勢力，這次藉著領頭羊趙光祖「得道」，許多士林派新兩班階層，也紛紛「昇天」地順利進入中央政界掌權，同時也與當年擁立中宗反正，立下功勳的勳舊派（훈구파）官員，發生一定程度的政治角力戰。

趙光祖最終樹大招風，遭到早對他懷有反感的勳舊派人士，尤以洪景舟（홍경주，?-1521）、沈貞（심정，1471-1531）與南衮（남곤，1471-1527）為首，三人合謀向中宗進饞言，指責趙光祖結黨徇私，求私利私欲，功高鎮主，欲試圖扳倒趙光祖等士林派勢力。儘管中宗知道趙光祖治國有方，但顧及自身君王權力可能遭到危機，因此為契機，開始大規模「整頓」士林派人士，這也啟動了朝鮮王朝500多年來，第三次最大士禍—趙光祖被處以流刑，其後死在流放地全羅道和順，同時大量士林派人物也被下令處死—史稱「己卯士禍」（기묘사화，1545）。

趙光祖｜Photo Credit: 국오 정홍래@Wiki Public Domain

究其此次士禍之主因，在於趙光祖等人士林派改革目的，本是出於善意，意在恢復燕山君後的混亂社會局面，建立起國家新秩序，但其手法、步調過於激進，招惹了既得利益者，人不為己天誅地滅，改革受到強力阻撓，終歸於失敗，相關人士也招來殺身之禍，而由於此次己卯士禍，也讓朝廷內的士林派勢力遭受到巨大打擊。

然而，士林派人士本身在鄉村擁有大量農莊與資產，且長年又通過書院建立起穩固的組織基礎，即使經歷了朝鮮四次大的士禍（分別為1498年戊午士禍、1504年甲子士禍、1519年己卯士禍、1545年乙巳士禍），新進的士林派兩班人士，進入中央政界之路，從未斷絕，而在己卯士禍慘遭毒手的趙光祖，他所提倡的政治理念，也並未消逝，反而在第14代國王宣祖（선조，1552-1608）繼位後，再次成為進入政界士林派人士的基本理念，同時也影響了諸如李滉（이황，1501-1570）、李珥（이이，1536-1584）等儒家學者。

不過，到了16世紀後半期，朝廷宮內士林派人士日與遽增，但官職有限的現實條件下，僧多粥少，士林派人士為了自身官職私利，內部也分派系，產生內鬥。

尤以金孝元（김효원，1542-1590）為首的東人黨（동인파）與沈義謙（심의겸，1535-1587）的西人黨（서인파）兩派為大宗，期間反覆進行論爭。而這兩黨的得名也挺有趣，東人黨之所以為「東人」，是取名自中心人物金孝元的宅邸位於漢城東側而稱之，而西人黨則是取中心人物沈義謙的宅邸位於漢城西側而得名，由此命名可見兩人當時都有其龐大門徒、黨徒勢力。

不久，東人黨內部圍繞對西人黨的態度產生分歧，又分裂為主張強硬的北人黨（북인파）和主張穩健的南人黨（남인파）；進而，北人黨又糾纏針對南人黨的態度問題，再一度又分裂成主張強硬態度的大北派（ 대북파），和主張穩健態度的小北派（소북파）等，在朝政上不斷地重複對立場面。

但最為重要的是，上述朝鮮黨爭也深深地與當時興起的性理學學派糾纏在一起。我們知道，朝鮮時代興起「性理學」，然而，朝鮮儒家學者在思考宇宙萬物成立時的見解，不盡相同。主要的儒學雙璧與學派，有主張「理氣互發說」李滉的嶺南學派（영남학파），和主張「理通氣局說」李珥的畿湖學派（기호학파），兩派之間就理性心氣之關係，進行長久的哲學論爭與論辯。

不久，這樣的學術也與東人、西人黨爭交織結合在一起，並在鄉村同族、子孫，以及師徒之間，被繼承延續下來，整體而言，東人黨多支持李滉學說，而西人黨則多支持李珥學說。這樣的政治黨爭加上學術鬥爭，導致朝廷大臣們都得選邊站，彼此爭論不休、國政混亂不止，也因此朝鮮王朝政治上一大特徵的黨爭，除了影響後期國家發展外，也導致應對日軍來襲的壬辰倭亂、丁酉再亂之遲滯。

如同我之前撰文，朝鮮王朝於壬辰倭亂與丁酉再亂期間，靠著前後七年於海上調度有方，與日軍交戰46次無一次敗北的護國將軍李舜臣（이순신，1545-1598），以及他在「鳴梁海戰」（명량해전）投入的龜甲船，大退日軍，後再加上天朝明朝助援，於「露梁海戰」（노량해전，1598年11月19日）順利擊退日本倭軍，開啟後來朝鮮近200年的和平局面，但於此戰役中，李舜臣也不幸戰亡。

之後，繼任的第15代國王光海君（광해군，1575-1641，在位期間為1608-1623年），他首先面臨的難題是，得恢復國內因壬辰倭亂以及丁酉再亂所荒廢之土地，同時他在國政改革、財政重建、國防強化、文化事業等方面，也留下了諸多業績。

不僅內政，光海君也針對外患，先後完成與日本、後金媾和外交政策，不可不謂是位具有卓越外交手腕的名君。然而，為何光海君的下場如同燕山君一般，生前慘遭眾臣罷黜，死後卻被人去除廟號呢？這就得從倭亂戰時，他與宣祖的「分朝」（분조）言起。

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