專職潛水教練是怎樣練成的？歷經這五階段才能靠海吃飯

「你的生活好令人羨慕喔，請問你怎麼辦到的，我也想過一樣的生活。」經常收到朋友寫信問我這樣的問題，撇開潛水教練這份工作背後的辛酸面，今天來告訴大家該怎麼樣能變成一位潛水教練，過著雲遊四海令人稱羨的生活。

體驗潛水

凡事都有第一次，再厲害的潛水員也經過這個階段，你可能會游泳，可能不會，或許怕水也許天生水中蛟龍，沒關係，只要身體健康沒有重大疾病，都能體驗潛水，活動中會有教學課程及教練全程陪伴。

這是進入海洋的第一步，也是最重要的一步，如果留下壞印象，或許就直接斬斷未來的可能性。過去一直以為我是在大堡礁第一次潛水，等到已經潛水半年了，才驚覺原來我小時候在泰國有潛水，但是當時天氣不好，大風大雨，教練甚麼都沒教，只叫大家一個接一個拉著繩子下潛，然後沿著繩子上來，能見度約一米，除了前面的人甚麼都沒看到，上來之後大家互看，根本不知道剛剛做了甚麼。因此對那次潛水一點印象都沒有，甚至不曉得原來那是潛水，而後在大堡礁看到滿滿珊瑚跟魚的時候，才感受到潛水的樂趣。

潛水課程

潛水有幾種不同的等級證照，簡單分為初階、進階、救援、潛水長、潛水教練五個階段，一張一張考上去，每個證照所需的課程時間不等，初階證照上課時間約三天，包含潛水理論、平靜水域（類似游泳池的環境）練習各種水中技巧及開放水域（海邊）真正在海中練習潛水。課程並不難，一日有證終生有效，證照不會過期，因此也常遇見潛水員考了證照後就沒潛過水了，距離上次潛水超過一年甚至遇過最誇張的是三十年，證照幾乎已成裝飾品。大家既然考了證照就要經常潛水，可別浪費自己努力上課的成果。考取初階證照喜歡潛水的人不妨再往上考進階及以上的證照。

熱愛及業餘階段

潛水一段時間後，變成熱愛潛水的人，有空就想找機會下水，感受水中吐泡泡的自由暢快感，這時有人會考取潛水長資格，潛水長可擔任教練的助手，就像是課程中的助教，也能擔任有證潛水員的水中導潛，可以是業餘也能是職業，國外就有很多潛店聘請當地潛水長。

潛水長實習

除了上述的方式，若你有一段三個月以上的空檔或是Gap year，想嘗試不同的生活模式，不少人會去打工度假或是打工換宿。潛水也有類似這樣的方式，這是潛水業盛行多年的一種實習制度，完全沒有潛水經驗的人也能參加，店家會從頭開始教導。方式大致是你會無薪或領取少數生活津貼，幫潛水店工作一段時間，以獲取潛水課程及證照，工作內容可能很多很雜，時間很長，搬氣瓶、打氣、洗裝備、打掃、除了潛水之外，還有彷彿永遠做不完的工作等著你。這就是一般人去潛水時看不到另一面。藉由每天實際的工作來累積潛水經驗、了解潛水教練的工作真正的樣貌，確認自己是否要從玩票到職業。

Photo Credit: 顏孝真

專職潛水教練

確認想當潛水教練，經過一段約兩週密集訓練的教練課程，參加潛水教練資格考試，通過後就是一位國際認證的合格潛水教練，也就是說你擁有在全世界工作的專業技能，你就可以向全世界寄出你的履歷，全世界都可能是你的辦公室。我就是在澳洲打工度假期間，因緣際會下開始潛水長實習，在船上一邊實習一邊工作，於實習結束取得潛水長資格後，確認要以潛水作為全職工作，有考慮到可能未來會在台灣及國外工作，所以選擇台灣以外的地方上課，就到了新加坡參加潛水教練課程考試。

除非你選擇在台灣、香港、中國…...等以中文為第一語言的國家工作，除了專業的證照之外，外語能力也是不可或缺的條件，不需要托福或雅思滿分，但基本溝通的能力絕對不可或缺，就算現在中文市場超級大，你只需要負責接待講中文的客人，也還是得跟潛店主管及同事溝通，連工作基本的對話都聽不懂，錄取當然微乎其微。

我想跟你說的是，潛水教練表面看起來就是一個吃喝玩樂的工作，工作跟玩樂似乎沒有界線，實際上背後必須付出的時間、精力並沒有比較少，還要面對大自然偶發的情緒，看天吃飯，薪水也不如想像中優渥，但的確有其迷人之處，所以才會吸引許多人投入。無論你是否決定要把潛水當飯吃，我都鼓勵你去體驗潛水，感受海世界的無窮魅力。

備註：潛水無國界，無論是哪間機構或哪一張證照，全世界都可以考，考取後也是通用全球。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航