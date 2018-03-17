李氏朝鮮光海君（二）：代替逃跑父親英勇殺敵，萬民擁戴的王位猜忌者

光海君即位後，面對因戰事摧毀的國土，與百廢待興的社會，他首先著手的是要恢復國家的正常賦收等財政問題，於是他提出《大同法》（대동법）來減輕農民的納貢（年貢），正式改革國庫財政問題。

那麼，《大同法》又是何種法律，竟能改善戰後的朝鮮王國財政危機呢？這就值得我們好好介紹一下。

毋庸置疑地，一個國家慘遭戰火洗禮，損失最大的永遠是平民百姓。同樣地，經過壬辰倭亂與丁酉再亂，朝鮮半島在戰爭蹂躪下，農村土地荒蕪、耕地面積銳減，導致農民生活困拘，雪上加霜的是，農民們在日常生活中，除了要付國家田稅和盡兵役義務外，還有納貢和進獻等貢稅負擔。

簡單來說，所謂納貢，指百姓只需繳納朝廷各部門所使用的必需品，屬於定期徵收的常貢。進獻，則是指百姓繳納給王室所使用的必需品，此外還有不定期的徵收，兩者皆屬別貢。後根據實施的《大同法》，常貢可以用穀物或棉布來代替，但別貢仍須繳交實物。

然而，兩者繳交品項琳瑯滿目，其中包括各種礦物、水產品、手工業品、毛皮、木材、水果等多樣物品外，還得繳交「實物」，其收穫、生產、搬運等，都成為農民巨大負擔。

另外，在《大同法》未被實施、貢稅制度未被改革之前，百姓負擔並不會隨著村子戶數而調整，甚至許多貧窮村莊的農民，可能還被分派到繳納本地所不生產的物品，這無疑對當地農民造成極大的困擾與負擔。到最後，竟然出現「吸人血」的納貢承包人此行業，這些納貢承包人的工作，就是先代替農民籌措貢物，後向中央納貢之「代納」（防納，방납）權宜方法，但事後農民要付給這些納貢承包人的「米」，或是從高麗時代起，就發揮著貨幣機能的「棉布」，有時換算下來，可能會是原貢物價格的數倍到數十倍不等，更使農民飽受其苦。

也因此，農民繳不出年貢之事頻傳，進而引起大量農民逃離村莊之情況，光海君為了消除上述弊端、確保國家財政，決定針對稅制進行改革，使用《大同法》把之前朝鮮當局規定，各地年貢需繳納當地特產物之制度，改為統一換算成米穀繳納即可。

同時也改善了以實物納貢之制度，改為農民按造所擁有的水田規模以米（不產米的地區，則以棉布替代繳納）的形式納繳給中央政府，然後再由朝廷官員以農民所繳納的這些米，自行去採購所需之物品，與此相伴的連鎖效應現象，即帶起漢城與周邊農村手工業的活躍，並出現了專門經營煙草、朝鮮人蔘、鍮器、螺金田漆器等特定產品的商行。

該法律在光海君繼位的1608年，於宣惠廳（선혜정）宣布，首先在京畿道實施，1611年又進行量田（양전）制度，而《大同法》在仁祖（인조，1595-1649）即位的翌年，1624年擴大到江原道，到17世紀中葉，《大同法》才擴大到忠清道、全羅道、慶尚道等地實施，1709年又在黃海道施行，這時《大同法》終在全國內執行（除了山地較多的平安道、咸鏡道等地外）。

《大同法》在初期實施之際，遭到許多人反對，且又花了將近100年的時間，才能推行到全國各地，究其主因在於，此法嚴重影響到國家財政、兩班地主與賺取中間利益納貢承包人之利益，尤以後者為重。

一則，《大同法》儘管減輕了農民的負擔，但田稅不足部份，得由《大同法》填補，無形之間造成了國家財政壓力；二則，《大同法》不利於大量擁有土地的兩班地主階層與納貢承包人，導致他們沒什麼油水可賺。但「上有政策，下有對策」，兩班地主面對《大同法》，將其所應該支付的稅賦直接強加到佃農身上，佃農生活仍然困苦。

同時，《大同法》實施的朝鮮時代後期，由於「移秧法」（이앙법，在苗床培育秧苗後，再移植到大田的水稻栽培方法）的普及，米的產量大增，以及複種制的實施，富農與貧農間的貧富差距又不斷地被擴大，這也就造成永遠被壓榨的佃農，為了擺脫繳納年貢迫害，又大量地離開農地，自願成為流民者之現象。

但除了沉重的年貢繳納問題之外，還有「兵役」的問題。

朝鮮王國規定年滿16歲以上、60歲以下的良民男子，都必須服兵役，若不想要服兵役者，則需繳納軍布 （군포，代替兵役而繳納的布）兩匹。但朝鮮後期，富農與官吏互相勾結，獲得了免稅措施待遇，而為了使自家帳目餘額相符，竟出現了向死人課稅、向其家屬徵收軍布（백골징포，白骨徵布）、或向未滿16歲者課稅（황구첨정，黃口簽丁）、或向親戚或近鄰徵收（인징，鄰徵）等不正當徵收行為。

百姓面臨如是過重的負擔，想當然爾，逃亡的人口不斷竄升，朝廷也為了改善其社會現況，於1750年實施了均役法（균역법），來減輕農民的兵役負擔，將替代兵役所必須繳納的軍布，由原先的一人兩匹減少為一人一匹，然而這已經是後話了。

但光海君在當時，已經看到稅收、兵役問題所在，務必求公平實施，故他也整頓了相當現今戶籍法的「號牌法」（호패법），同時，也進行土地丈量、調查全國耕作面積，以確保國家財源。1609年，他完成重建因戰爭被燒毀的昌德宮工程，接著又重修了慶德宮、仁德宮等王宮。

此外，他也著手修建城閣、修理兵器，與編撰書籍，諸如代表作品為許浚（허준，1539-1615）的《東醫寶鑑》（동의보감），以及在赤裳山城（적상산성）等地修建史庫（사고），編撰《國朝寶鑑》（국조보감）與《宣祖實錄》（선조실록）等，眾多項戰後恢復工作。

然而，就在這位光海君賢君的政治改革、復興社會現況之際，為何最終他仍遭罷黜呢？這就得把時間再往前推，來看看當初光海君是如何在戰亂中，被立為世子，爾後又是如何坎坷地登上此王位，而這些過程，終究形成他爾後對外政策方針，以及被大臣們罷黜的先機。

1592年壬辰倭亂開戰初期，日方採取「速戰速決」、「海路並進」戰術，勢如破竹地打得朝鮮軍隊節節敗退，當時朝鮮國王宣祖李昖（이연，1552-1608），放棄都城出奔平壤，然而不到短短一個月時間，日軍兵臨城下，打下王京漢城，俘虜朝鮮王子，又於6月15日攻陷平壤，導致狼狽的朝鮮國王李昖，奔至中原，向宗主國明朝求救。

Photo Credit: 岡田玉山 @Wiki Public Domain

當時朝鮮朝廷政權一分為二，史學家稱之為「分朝」（분조）：一部分人隨宣祖渡過鴨綠江，逃往遼東天朝明朝避難，而另外一部份人士，則是陪在戰時被冊封為世子光海君身旁，繼續駐守朝鮮，抵抗外敵。光海君也受命「權攝國事」（권섭국사），擔任撫軍司（무군사），替宣祖親赴前線征戰，戰場上他也不辜負所望，表現十分出色，得到許多義軍領袖和百姓的支持。

然而，天底下怎麼能容下兩個太陽呢？

分朝時，宣祖棄國逃跑之怯弱與光海君留於當地抗敵之勇猛，百姓都看在眼裡，大臣也都記在心中，也因分朝使得宣祖和光海君二人關係，越來越生疏，理由只有一個：宣祖懼怕光海君利用分朝之際，架空他的權力。

根據史實記載，壬辰倭亂七年間，宣祖曾18次提及禪讓王位，或直接讓光海君攝政之建議，但都只是做做樣子，旨在試探光海君和群臣忠心與否。

倭亂結束後，「飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹」，兩人關係日漸緊繃。就朝鮮王法而言，戰時光海君繼任世子之位，有違宗法制「立子以嫡」、「立嫡以長」等原則，而若是依造繼承王位次序，宣祖的長子臨海君（임해군，1574-1609）才是最佳人選，但身為權貴子弟的臨海君靠勢已久，壬辰倭亂戰前戰後作威作福、胡作非為之事頻傳，不受眾臣所擁戴，且戰亂他也曾被日軍俘虜，更難取代「聰明端厚，篤善好學，不喜芬華，自奉簡儉」的光海君為世子。戰亂之際，光海君被萬臣擁戴，終被立為世子：

「上微哂曰：『光海君聰明好學，予欲立而為國本，於卿等意如何？』大臣以下，一時起拜曰：『宗社生民之福也。』、『立光海君諱為世子。』 出東宮，僚屬百官陳賀。」

然而，光海君被立為世子後，登基之路卻走得十分坎坷。

隨著戰後結束，1600年七月懿仁王后（의인왕후，1555-1660）朴氏去世，才隔兩年，宣祖再度迎娶禮曹佐郎金悌男之女仁穆王后（인목대비，1584-1632）金氏，並於1606年，生下嫡子「永昌大君」（영창대군）李㼁（이의，1606-1614），升高了光海君與宣祖之間的爭鬥氣焰，因為光海君萬般擔心，宣祖會不會顧及宗法，再度改立永昌大君為世子。

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