為什麼「服務費」在台灣是進了老闆的口袋？

出門吃飯時點餐時,菜單上大大的寫著餐點金額不包含10%服務費,飽餐一頓後,帳單送上來,除了餐點費用請另外支付10%的服務費,請問你有沒有想過這筆錢到底是進了誰的口袋? 你覺得應該是進誰的口袋?

帛琉不收服務費,價目表標多少就付多少,幣別、金額數字一目瞭然,沒有隱藏費用,因為大部分的客人都是去玩水,船上所有工作人員跟著在海上一天,客人在海邊玩自拍,船員們要抓緊時間從船上搬上搬下的準備食材料理沙灘BBQ,風吹日曬的體力活,多數的客人看在眼中也都知道這不是一個輕鬆的工作,在愉快的一天活動結束後都會給予小費聊表感謝,這筆小費很明顯的是給員工,跟老闆沒關係。

到紐約的餐廳吃飯,你一定會知道用餐結帳時必定得給20%起跳的小費,因為當地即使是高級的餐廳,給服務生的基本時薪低到不夠買一份漢堡,別以為每個紐約人都是慾望城市的凱莉,整天買衣服跑趴在家寫寫文章就能生活,他們的最大收入來源是服務費/小費,所以每位客人都知道結帳時在小費欄須填上一筆豐厚的金額,給太少可能會被餐廳列入黑名單,因為沒這對他們來說跟吃霸王餐也沒太大分別。這筆小費更明顯是給員工,老闆一毛錢都不會拿。

日本沒有收小費及服務費的習慣,但在歐美觀光客多的區域,或者是以歐美客人為主的餐廳或酒吧,桌上會擺著小費箱,客人開心就給,沒人要求也沒人檢查,小費箱內的錢保證是員工的,老闆絕不過問。

東南亞的泰國、越南…...等地,直接明講是小費國家,做甚麼吃甚麼玩甚麼,反正一碰到人就請記得給小費,給多歡迎給少也可以,就是不能不給,雖然有時有被敲詐的感覺,但是這筆錢絕對是給跟你要小費的人,老闆連聞都聞不到。

馬爾地夫飯店在應徵時就直接講明薪資結構是底薪+服務費+小費,每筆消費固定有10%的服務費,如果滿意服務,可以額外再給服務人員小費,當然小費是隨客人滿意度而定,沒有規定多寡也沒強制性,10%的服務費是如餐廳、櫃台、打掃、工程…...全飯店的每一位員工均分,每個月發薪日時飯店營業額報表,所有金額列式清清楚楚,該給員工的一毛都不會少。

台灣的餐廳有個不成文的規定,結帳時除了菜單上的費用,要額外再付10%的服務費,我學生時期在一間中高價位的日式燒肉店打工,帳單上白紙黑字清楚的標示著用餐金額、營業稅及10%服務費,打著服務費的名號其實也是餐廳營業額,掛羊頭賣狗肉? 甚至有次一位客人直接問我,你們有拿到這10%的服務費嗎? 當時年少無知,從沒想過為什麼服務費是餐廳老闆收進口袋?

無論是小費還是服務費,用甚麼形式收取,在國外這筆錢絕對是屬於辛苦的第一線服務人員,怎麼到台灣就變成給老闆,台灣人的奴性堅強?

或許是自己也曾經在他們的位置上辛苦努力過,了解箇中辛酸,時不時得面對無理的客人,還有過年過節犧牲假期不能陪家人朋友,只獲得微薄的報酬。如果你有一個當廚師的親人,回想一下他上一次除夕夜在家吃團圓飯是甚麼時候,或許是他開始進餐飲業之前,我哥哥每次都是吃大年初一凌晨才吃到微波加熱的除夕年夜飯,別說你聽了可憐,我都替他心酸了。

自從我仔細想過這個問題之後,就很想拒付這筆錢,但如果真的帶種這樣做,可能會被帶去陪警察伯伯喝咖啡,然而心中總覺得寧願付15%的錢來確保當天所有服務員工的辛苦有回報,也不願意付10%進了貪婪老闆的口袋。

每個人工作都是出來賺錢,老闆或商人絕對是以賺錢為目的,只是在上位的人整碗捧去,下面的員工連渣都看不到,未免也太不合理,畢竟豐碩的成果是每一位付出的努力才有。

如果你是老闆,請對待你的員工好一點,畢竟勞基法已經修到把人當機器人用了,薪水也只夠買黑心的機油,機器使用過度出了狀況,老闆說出廠時就有瑕疵,跟我沒有關係,我要退貨,你還要賠償我中間缺少一台機器的停工損失。

如果你是在服務業工作的員工,請記得為自己爭取該有的權益,你的時間跟努力絕對值得更好的回報。

就算你不是從事服務業,也請記得這就像很多我們明明知道不對但卻選擇接受的事情一樣。如果我們選擇接受不合理的對待,得到不合理的待遇也請認命。

Fight for your right.

