為什麼「服務費」在台灣是進了老闆的口袋？

出門吃飯時點餐時，菜單上大大的寫著餐點金額不包含10%服務費，飽餐一頓後，帳單送上來，除了餐點費用請另外支付10%的服務費，請問你有沒有想過這筆錢到底是進了誰的口袋？ 你覺得應該是進誰的口袋？

帛琉不收服務費，價目表標多少就付多少，幣別、金額數字一目瞭然，沒有隱藏費用，因為大部分的客人都是去玩水，船上所有工作人員跟著在海上一天，客人在海邊玩自拍，船員們要抓緊時間從船上搬上搬下的準備食材料理沙灘BBQ，風吹日曬的體力活，多數的客人看在眼中也都知道這不是一個輕鬆的工作，在愉快的一天活動結束後都會給予小費聊表感謝，這筆小費很明顯的是給員工，跟老闆沒關係。

到紐約的餐廳吃飯，你一定會知道用餐結帳時必定得給20%起跳的小費，因為當地即使是高級的餐廳，給服務生的基本時薪低到不夠買一份漢堡，別以為每個紐約人都是慾望城市的凱莉，整天買衣服跑趴在家寫寫文章就能生活，他們的最大收入來源是服務費／小費，所以每位客人都知道結帳時在小費欄須填上一筆豐厚的金額，給太少可能會被餐廳列入黑名單，因為沒這對他們來說跟吃霸王餐也沒太大分別。這筆小費更明顯是給員工，老闆一毛錢都不會拿。

日本沒有收小費及服務費的習慣，但在歐美觀光客多的區域，或者是以歐美客人為主的餐廳或酒吧，桌上會擺著小費箱，客人開心就給，沒人要求也沒人檢查，小費箱內的錢保證是員工的，老闆絕不過問。

東南亞的泰國、越南…...等地，直接明講是小費國家，做甚麼吃甚麼玩甚麼，反正一碰到人就請記得給小費，給多歡迎給少也可以，就是不能不給，雖然有時有被敲詐的感覺，但是這筆錢絕對是給跟你要小費的人，老闆連聞都聞不到。

馬爾地夫飯店在應徵時就直接講明薪資結構是底薪＋服務費＋小費，每筆消費固定有10%的服務費，如果滿意服務，可以額外再給服務人員小費，當然小費是隨客人滿意度而定，沒有規定多寡也沒強制性，10%的服務費是如餐廳、櫃台、打掃、工程…...全飯店的每一位員工均分，每個月發薪日時飯店營業額報表，所有金額列式清清楚楚，該給員工的一毛都不會少。

台灣的餐廳有個不成文的規定，結帳時除了菜單上的費用，要額外再付10%的服務費，我學生時期在一間中高價位的日式燒肉店打工，帳單上白紙黑字清楚的標示著用餐金額、營業稅及10%服務費，打著服務費的名號其實也是餐廳營業額，掛羊頭賣狗肉？ 甚至有次一位客人直接問我，你們有拿到這10%的服務費嗎？ 當時年少無知，從沒想過為什麼服務費是餐廳老闆收進口袋？

無論是小費還是服務費，用甚麼形式收取，在國外這筆錢絕對是屬於辛苦的第一線服務人員，怎麼到台灣就變成給老闆，台灣人的奴性堅強？

或許是自己也曾經在他們的位置上辛苦努力過，了解箇中辛酸，時不時得面對無理的客人，還有過年過節犧牲假期不能陪家人朋友，只獲得微薄的報酬。如果你有一個當廚師的親人，回想一下他上一次除夕夜在家吃團圓飯是甚麼時候，或許是他開始進餐飲業之前，我哥哥每次都是吃大年初一凌晨才吃到微波加熱的除夕年夜飯，別說你聽了可憐，我都替他心酸了。

自從我仔細想過這個問題之後，就很想拒付這筆錢，但如果真的帶種這樣做，可能會被帶去陪警察伯伯喝咖啡，然而心中總覺得寧願付15%的錢來確保當天所有服務員工的辛苦有回報，也不願意付10%進了貪婪老闆的口袋。

每個人工作都是出來賺錢，老闆或商人絕對是以賺錢為目的，只是在上位的人整碗捧去，下面的員工連渣都看不到，未免也太不合理，畢竟豐碩的成果是每一位付出的努力才有。

如果你是老闆，請對待你的員工好一點，畢竟勞基法已經修到把人當機器人用了，薪水也只夠買黑心的機油，機器使用過度出了狀況，老闆說出廠時就有瑕疵，跟我沒有關係，我要退貨，你還要賠償我中間缺少一台機器的停工損失。

如果你是在服務業工作的員工，請記得為自己爭取該有的權益，你的時間跟努力絕對值得更好的回報。

就算你不是從事服務業，也請記得這就像很多我們明明知道不對但卻選擇接受的事情一樣。如果我們選擇接受不合理的對待，得到不合理的待遇也請認命。

Fight for your right.

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航