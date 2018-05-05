【中國神話】從帥哥到身有殘疾，八仙——鐵拐李傳奇

八仙過海，各顯神通！能一口氣講出八仙有誰的不多，但無論如何，鐵拐李的知名度在八仙裡最少也是個男二號，僅次帥哥呂洞賓。

八仙分別對應「男、女、老、少、富、貴、貧、賤」。神仙裡有男女老少這不意外，非富即貴也很合理，少數幾位一貧如洗卻兩袖清風的也能想像。但誰是裡頭的「賤」擔當呢？就是長相猥瑣、身有殘疾的鐵拐李了。

但，很少人知道的是，鐵拐李原本非但不瘸，還是一位「質非凡骨、狀貌魁梧」的高大氣質帥哥。以藝人來比喻的話，在日本是阿部寬，在韓國是張東健，在歐美則是克里斯漢斯沃。問題來了？魁梧帥哥鐵拐李，怎會淪落到如今這般三分像人、七分像鬼的「賤模樣」？

Photo Credit: 米絲肉雞

二十歲才發作的中二病患者

鐵拐李本名「李玄」，春秋戰國人。家境小康，從小深受父母栽培，希望能培養出一位先天下之憂而憂，後天下之樂而樂的正統讀書人。他早上讀書，放學去補習班的生活持續了二十年，原本應該順著「建中自然組、台大理工科、台積電工程師」的人生，卻在某天起了翻天覆地的變化—他壞掉了。

不知是受到怎樣的打擊（又或者說啟蒙），李玄看破功名利祿，決定投筆從⋯⋯「仙」。「我要成為，仙人王！」說到做到的李玄把參考書全扔掉，開始攻讀煉丹、御劍、卜筮、咒符等仙術技能。故事裡最傷心的當然就是李玄爸媽，要是你的乖兒子活到二十歲突然說要修仙，你也一定會當場中風的。

父母的眼淚沒有對他造成絲毫困擾，他心想既然都要修仙了，七情六慾不可掛念，於是就離家出走了。李玄一路餐風露宿，以天地四海為家，除了遊山玩水外，有機會就自修仙術。但仙術哪是那麼容易自修的？在接連不斷的瓶頸後，他決定找一位指導教授，拜師學藝。「找誰好呢？」找誰？這可是大哉問。這位指導教授必須名聲響亮、法力無邊、還得願意收自己為徒。

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他想來想去，決定拜「太上老君」為師。理由有二：

其一、道教裡最厲害的是鴻鈞老祖，但他老人家可是大宇宙意志的化身，不可能收徒弟的。那再次一階就是「三清」，太上老君為三清之一，法力絕對牛逼。

其二、太上老君即「老子」，本名「李耳」，恰好與自己同姓，千百年前是一家，答應當指導教授的機率又多了幾分。李玄拍胸大笑，即刻往老子所在的「華山」前進。

華山上，兩正太

太上老君與宛丘先生（註一）在華山論道，忽然感到清風一陣，似有異人將來，便差兩名仙童到山下接待，果真遇到前來拜師的李玄。「太上老君居然知我將來，難不成今日就要羽化登仙了嗎？嘻嘻！」李玄暗自竊喜，隨仙童來到華山頂，總算見著兩位仙人。

陽光灑在兩位仙人的臉上，輝映出耀眼的白光。這兩位理應破千歲的老仙，卻各自擁有一副白裡透紅的肌膚及一雙稚嫩脫俗的水汪汪大眼，要不是頂白髮，穿道袍，誰也想不出大名鼎鼎、法力無邊的「太上老君」就在其中。「什麼？這兩位大仙居然是⋯⋯是⋯⋯正太！」李玄看到太上老君，忍不住OS起來。

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「你說誰是正太？」說話者正是太上老君。（這與讀心術無關，李玄一臉看到「貓咪肉球」的模樣，任誰也讀得出心事。）一陣沈默後，李玄趕緊磕首拜師。太上老君揮揮衣袖，當場傳授口訣心法：

至道之精，杳杳冥冥；至道之極，昏昏默默。

無道無所，抱神以靜，形將自正，必靜必清。

毋勞爾形，毋播爾精，毋狎爾性，息慮營營⋯⋯乃可長生。

（大意：別想太多，清淨無為便可長生。）

李玄好歹也是個前資優生，隨即把心法背了下來。再三拜謝後，又轉向宛丘先生，宛丘先生笑吟吟地說：「你名在仙籍，不日可到，何必多求？」這句話更讓李玄又驚又喜，「原來我早已名列仙班啊！」他拜別兩位大仙後，回家潛心修練，果真沒多久就掌握不死仙術，甚至還蓋了自己的工作室收起學徒來。

照理來說，李玄應該就這樣成為一位仙風道骨，或乘著白鶴、或御劍飛升，偶爾斬妖除魔、懸壺濟世的偶像級男神，但到底為什麼成了如今這般賤模樣？「嘿！阿玄，我來找你囉。」門外一陣正太清朗的呼喊聲，來者正是太上老君。

世上再無帥哥李玄

太上老君：「阿玄～下禮拜我要去阿拉伯七日遊喔，你要不要加加？」李玄：「加一加一，我一定到。」太上老君：「好窩，那到時候華山集合，記得啊，我們是用那招去喔。」老玄：「OKOK。」太上老君口中的「那招」，就是「靈魂出竅」之術，都已經是大仙了，旅遊還親自走過去多麻煩？所以一直以來他們都是用這種「OB視角」在玩樂。

靈魂出竅最麻煩之處在於魂一離魄就會喪失生命現象，如果沒有信得住的人照管身體，很容易出得去回不來。還好已經是補習班老師的李玄，信得過的徒兒還是有的，當天他就囑咐徒兒，在自己離魄的七日內，務必嚴加看好自己的身體。在這七天之中，徒弟都恪守本分，像對待一具心愛的等身公仔一樣照料著李玄的身體。

風平浪靜的六天後，故事轉折出現了。——「徒弟之母，病危！」過去在徒弟的親朋好友眼裡，他就是個「智障」，不讀書跑去修仙就算了，如今老師都死了還幻想人死可以復生，寧願陪一具死屍體，不願回家探望老母親。

人的內心是很容易受到外界影響的，何況如今又是母親病危？徒弟眼睛看著李玄冰冷身體，心中所想卻是父母養育之恩，但此時一走，恩師的身體會不會受到蟲鼠啃食？「老師，對不起！」最終，小徒弟銜著眼淚，一把火燒了李玄的身體，趕回家探望病危老母。

隔天，李玄拜別太上老君回家，但卻遍尋不著身體，直到在角落發現燃燒完的薪火，才知道⋯⋯「這下靠北了」。仙人中的「阿部寬、張東健、克里斯漢斯沃」，如今卻成了孤魂野鬼，每天除了哭哭叫叫以外，什麼都做不到，直到某天，在荒郊野嶺看到一具餓莩，李玄才想起西域之旅結束後，太上老君不懷好意的笑容：「欲得舊形骸，正逢新面目。」

李玄終於理解這趟西域之旅的真正目的⋯⋯「這就是最終的考驗⋯⋯嗎？」呢喃完，他鑽進餓莩內借屍還魂。餓莩搖搖晃晃地站起來，蓬首垢面、坦腹瘸足，曾經擁有一切的李玄，此時唯一擁有的只剩手中一把木杖。他哈哈大笑，以杖過水，木杖隨即成鐵。從此，世上再無李玄。「就叫我鐵拐李吧。」鐵拐李哈哈大笑，開始踏上尋找其他七仙的旅途。

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【八仙】鐵拐李傳奇—完。

註一：宛丘，少數煉出長生不老藥的仙人之一，應該是三皇五帝時代就存活的人。

本文由米絲肉雞授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航