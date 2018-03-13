時代力量第二波提名在宜蘭：不只有議員，還有市民代表和里長

時代力量今（13）日公布2018地方公職人員選舉的第二波提名公布，當中有甫完成提名的三位宜蘭縣基層候選人。

分別是頭城鎮（第二選區）議員參選人林瑞文、宜蘭市（第一選區）市民代表參選人郭禀翰，以及蘇澳鎮聖愛里里長參選人黃忠志。已公布的宜蘭市議員參選人林正芳、羅東鎮議員參選人歐志銘也到場加油。

時代力量組織部主任、宜蘭黨部主委林郁容則期許，五人能共同努力，繼承宜蘭光榮的民主傳統，扮演專業、年輕的新力量，接棒繼續向前。

羅東聖母醫院院長陳永興到場支持，陳永興表示宜蘭在台灣民主歷程、黨外運動中所代表的特殊地位，令人嚮往，但執政黨在本次宜蘭縣長的選情似乎陷入困擾，雖然在宜蘭也正在執政，但面對國民黨的挑戰，卻只能苦苦追趕，不禁令人擔憂「民主聖地」是否可能淪陷，也困惑為何執政黨未能栽培代表民主力量的接棒者。

陳永興認為，在這種情形下，時代力量在宜蘭推出基層民意代表參選人的意義非凡，因為監督、制衡的力量是民主運動中不可或缺的，而時代力量雖尚未經歷過基層選舉，因此，陳永興也希望民眾在基層給予時代力量更大鼓勵，讓議會、市民代表會中能有時代力量的優秀人才進入，扮演監督角色；同時期許五位基層參選人延續監督制衡的理念，共同為宜蘭努力。

其中，縣議員部分時代力量提名了三位：



宜蘭縣第二選區（頭城鎮）：林瑞文

林瑞文現為依納爵醫療診所顧問公司總經理，他表示頭城鎮傳統上較為封閉，選風也較差，長期陷於建設緩慢、經濟下滑與醫療品質落後的狀況，所以希望能站出來，號召有志者一起改變現狀、改變頭城。

宜蘭縣第一選區（宜蘭市）：林正芳

林正芳目前是蘭陽博物館研究典藏組組長，長期從事地方歷史工作，也主持編纂《宜蘭市志》。林正芳指出，過去持續參與地方文史工作累積了有關市政充分的背景知識，希望可以進入縣議會，成為專業的政治工作者。

宜蘭縣第六選區（羅東鎮）：歐志銘

歐志銘則是蘭陽技術學院建築與室內設計系助理教授，歐志銘強調，自己放棄現有教職、跳出來選舉，是希望讓學生、更多的年輕人看到，應該要挺身而出共同參與政治，也期許用專業問政，推動改革。

宜蘭黨部主委林郁容說，期待大家接下宜蘭光榮的民主傳統、接棒向前跑。林郁容進一步指出，執政黨目前顯露出遲鈍、緩慢甚至落後的徵象，宜蘭未來的民主應該讓新人來努力；時代力量三位宜蘭縣議員候選人有兩位博士、一位博士候選人，形象專業，且也有年輕的候選人，因此，專業、年輕是這次時代力量候選人與地方其他民代最大的區隔。

Photo Credit: 時代力量

除此之外，時代力量還提名了一位市民代表和一位里長候選人：

宜蘭縣第一選區（宜蘭市）：郭禀翰

市民代表參選人、現為時代力量宜蘭黨部辦公室主任郭禀翰說，自己從大學時期就投入公民運動，期待用行動改變社會，今年更希望回到宜蘭，從基層做起、監督市政，讓市民看見「正港新世代」肯做、敢言的精神，也讓時代力量繼續在地方扎根。

宜蘭縣蘇澳鎮聖愛里里長參選人黃忠志則表示，自己從小在蘇澳長大，現在在台北工作仍時常返鄉，但感到地方發展一、二十年，總是原地打轉，於是便希望回到故鄉參政、回饋鄉親，一起改造聖愛里。

時代力量第一波是在1月21日三週年時提名全台21位「年輕人」參選地方議員，當中有醫師、藥師、上班族、教授、公務員、社會運動者、有氧老師、律師、工程師、小學老師；來自各行各業，時代力量想要證明的是，政治不是一般人遙不可及的工作。

新聞來源：【宜蘭的希望 時代的力量】中央黨部新聞稿 2018-3-31

核稿編輯：楊之瑜