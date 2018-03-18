李氏朝鮮光海君（三）：不顧禮數與野蠻人交流，終被文人政變推翻

朝鮮王朝政治有一個非常明顯的特色，即黨爭政治嚴重，也就是官僚、黨派之間，因利益、權力之糾葛，明處在宮廷上互相攻訐，暗處則是私底下大打出手。此時，也是。

爭權奪利的官員，眼見宣祖與光海君有所矛盾，宮內許多支持宣祖的人，也趁機結黨營私，奪取王寵，其中又以柳永慶（유영경，1550-1608）為首的「柳黨」最盛，該黨擁立仁穆王后金氏所生下的嫡子永昌大君，主張廢除已被封為世子的光海君。

眼看宣祖似乎有考慮廢除世子光海君此選項，光海君當然也非省油的燈，經由多年他在國內經營，也有許多大臣站出來替他說話，然而，永昌大君的誕生，著實讓他感到不安，深覺地位不保。他必須剷除路上石，眼中釘，肉中刺：永昌大君。

1608年宣祖過世，光海君終於登基王位，一登上王位的他，首先即要剷除他多年來擔心的人士。

他大量採用李爾瞻（이이첨，1560-1623）、鄭仁弘（정인홍，1536-1623）為首的大北派人士，大興疑獄，除了賜死柳黨人士外，最有名的事件，即是1613年4月發生的「七庶之獄」（칠서지옥，又稱癸丑獄事），這裡的「七庶」指得是七位出身於西人黨和南人黨兩班官僚庶子之意，分別為沈友英（심우영）、徐洋甲（서양갑）朴致毅（박치의）、李耕俊（이경준）、朴致仁（박치인）、許弘仁（허홍인）、朴應犀（박응서）等人。

他們七人身為權貴之子，出身世家，但受「庶孽禁錮」（서얼금고，1608）之罰，無法讓他們出仕，每天志氣消沈地飲酒作詩，發洩對社會不滿，且又自號朝鮮版的竹林七賢—「江邊七友」（강변칠우）。但最要命的是，他們除了愛讀中國小說《水滸傳》外，竟也身體力行，一日在聞慶鳥嶺（문경의 새재）山路上，搶奪殺害從東萊倭館（동래왜관）運送到漢城數千兩銀子的商人。

這時，深受光海君重用的李爾瞻，當然不會放過機會，把唆使此件傷天害理之事的主謀者，指向了永昌大君，說江邊七友殺人劫財所行，乃受仁穆大妃之父金悌男（김제남，1562-1613）之指示，試圖劫持官銀，好以後作為擁立永昌大君，並讓大妃垂簾聽政，謀反朝政之本錢。

先不管真假對錯，李爾瞻此指控，想必光海君愛聽，當然金悌男的下場可想而知，慘遭光海君賜死，同時參謀者鄭浹（정협，?-1613）也招出金悌男的確企圖擁立永昌大君為王之事。此事鬧得沸沸揚揚，李爾瞻見勢打鐵趁熱，不斷請求光海君處死永昌大君，以立國君之威，光海君先是不予批准，只廢永昌大君為庶人，流放江華島圍籬安置，但次年1614年借刀殺人，命江華府使鄭沆（정항，1569-1641）殺害年僅八歲的永昌大君，且將繼嫡母仁穆大妃幽禁于「西宮」（서궁，昔日慶運宮，今德壽宮）。

光海君除了殺害仁穆大妃之父金悌男、永昌大君外，為了鞏固王權，他也先後處死了胞兄臨海君、養侄晉陵君（진릉군，1594-1612）、侄兒綾昌君（능창군，1599-1615，以1615年申景禧之獄定其死罪）等，威脅他王位之人。這時朝廷宮內南人黨與西人黨也見風轉舵，不約而同地支持光海君一統王權。

然而，成為世子、登基後的光海君雖能順利剷除國內異己，但是他最大的煩惱，此時恐怕是他想殺也殺不了，念頭想動也不敢動的天朝明朝。因為，明朝始終對於對於這一位突然冒出來的戰爭世子、登基之王，抱持著負面態度。

根據史實記載，早在萬曆二十三年（1595年），宣祖冊封光海君為世子，並上表請求明朝批准時，天朝答覆為「繼統大義，長幼定分，不宜僭差。」言下之意，就是不允許；而萬曆二十四年（1596年）、三十三年（1605年），朝鮮再次上表請求易儲，得到的答案皆是不允許，也許這與當時明神宗（1563-1620）偏愛第三子朱常洵（1586-1641），欲立為太子，卻遭到禮部為首的文武百官強烈反對有關。

明神宗。｜Photo Credit: 國立故宮博物院@Wiki Public Domain

直到1608年宣祖薨，光海君從被立為世子到登基的14年間，明朝五次都拒絕冊封光海君，這在朝鮮歷史上史無前例，令光海君顏面盡失。儘管光海君從宣祖那，接過朝鮮政權繼位後，大明禮部仍拒絕冊封光海君為朝鮮王，直到「時，詔使索開讀詔書禮銀幣萬餘兩，朝廷方議可否。」朝鮮使用大量白銀賄賂了明朝使臣，終使明朝禮部同意冊封。1609年，敕使入漢陽，正式冊封光海君為朝鮮王，有史為證：

「勅曰『皇帝勅諭朝鮮國權署國事光海君 【姓諱】某。得奏爾父王【諱】薨逝，爾兄病廢，通國臣民合詞請命，應爾承襲。朕順輿情，特從所請，玆特遣司禮監管文書內官監太監劉用，齎詔示爾國人，封爾爲朝鮮王，繼理國政，仍封爾妻柳氏爲國王妃，佐理內政。竝賜爾及妃誥命冕服、綵幣等件，爾宜服玆新命，紹爾舊封，益堅忠順之心，永保藩垣之業。欽哉。」

也因有此摩擦細故，導致光海君在後來外交軍事政策上，與歷任君王奉明朝為天朝態度，有所不同。

此話何說呢？明朝中晚期，國勢衰微，萬曆四十四年（1616年），出身建州女真的努爾哈齊（後來的清太祖）崛起稱汗，虎視眈眈地於萬曆四十六年（1618年）對明朝展開進攻。然而，在此前後，明朝與女真都在拉攏朝鮮，諸如女真自萬曆四十五年（1617年）冬到薩爾滸之戰（1619年）前夕，至少四次致書朝鮮，開示朝鮮君王反明，離間明鮮關係；另一方面，飽受女真騷擾的明朝，則要求朝鮮提供援軍，征伐女真所用。

不過，光海君這時卻遲疑了，就在20年前壬辰倭亂之際，明朝雖曾對朝鮮王朝有過援軍之恩，理當宗主國有難，朝鮮不疑二心，直接派兵援助，但在朝鮮國內尚未完全充分復興下，貿然出兵恐怕生變；再者光海君冊封之事，屢遭明朝刁難，光海君難免心有芥蒂，儘管光海君早在女真建國之際，已經下令國內鑄造了大炮，對女真進行積極警戒，然而若此次派兵援明，無疑就是對女真宣戰，他躊躇著援軍之事。

但是，朝廷官員大多主張朝鮮立即出兵才為正道，一則報答明朝當年「再造之恩」，二則若能順利消滅努爾哈齊，也對未來朝鮮國土安全，大有裨益，其中包含光海君最重要謀士禮曹判書李爾瞻和領議政鄭仁弘等人，皆持此見。

光海君眼看底下大臣們如是說，加上明朝官員百般催促援軍，心不甘情不願下，派遣出姜弘立（강홍립，1560-1627）和金景瑞（김경서，1564-1624）等人，率領1萬5,000多名士兵援明，但他又在私底下吩咐兩人，可觀望形勢而投降。這也就造成女真勢不可擋，大敗明軍後，朝鮮援軍姜弘立降於女真，辯稱朝鮮出兵並非出自本意，是由於明朝強硬逼迫，不得不為之，也正因此辯解，使得朝鮮免於一時戰亂。

另一方面，光海君還與日本方面改善關係，於1609年締結了己酉條約（이유조약），隔年1610年，對馬島的第一艘歲遣船（세견선）順利來到東萊倭館，朝鮮和日本正式恢復了通商關係，藉此也恢復了因壬辰倭亂、丁酉再亂中斷的朝日外交，使兩國間的使臣可以繼續往來。

光海君於外交中立立場，謀求國家最大利益的政策，看在國內一些大臣眼中，可不是滋味，因為就當時盛行的性理學角度來看，無論是與入侵對朝鮮有著救國大恩明朝的野蠻「北狄」女真妥協；亦或是與差點導致朝鮮滅國的「倭賊」締結合約，這都是不可理喻的。

光海君如此巧妙地周旋大國之間的外交戰略，最終還是因國內政變緣故，成為泡影，朝鮮王朝再次被捲入戰亂—1623年，西人黨打著「崇明排金（清）」的旗號，擁立綾陽君發動了宮廷政變，史稱「仁祖反正」（인조반정）。

同時，西人黨在發動政變，逼退廢黜光海君時所提出的「大義名分」，一則光海君忘記了壬辰倭亂之際，明朝對朝鮮的「再造之恩」，竟然對天朝見死不救，導致天朝陷於危機之刻，二則光海君還寡廉鮮恥地與野蠻北狄女真議和，不顧禮數與野蠻人交流，這些舉動看在強調大義名分的眾臣眼中，可真是離經叛道了。

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