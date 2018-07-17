【中國神話】名軍師被捅一刀，八仙——鍾離權傳奇

八仙過海，各顯神通。鍾離權沒呂洞賓那麼帥，也沒鐵拐李那麼醜，不上不下的自然淪為二線角色。某款手遊（神O之塔）因此將其設計為廢卡中的霸主，強度大概介在可燃與不可燃之間。八仙分別對應「男、女、老、少、富、貴、貧、賤」。BMI目測超過40的鍾離權，自然就是吃得滿腦肥腸的「富」之擔當，不過身為有錢的胖子，自然很少人會把目光放在他的聰明，沒錯。鍾離權在八仙內可是軍師。

必須替他抱不平的是，鍾離權在八仙中強、很強、超級強！怎麼說？首先名滿天下的呂洞賓是他一手帶大，某次呂洞賓與師傅吵架跑去遼國當軍師幫蕭太后打北宋，弄得差點北宋就要亡國。結果鍾離權下凡，三下五除二就把呂洞賓撐起的優勢給翻了過去。後來大家熟悉的「八仙過海」，八位神仙在渡海途中與龍王交戰，鍾離權也擔任總指揮，可見其地位。

Photo Credit: 米絲肉雞

在故事開始前，先說個大家很容易搞錯的環節，其實鍾離權不姓鍾，他姓「鍾離」，這是個複姓。不過現在很少看到了，因為這姓寫起來麻煩，後人將鍾離改成「鍾」，三國時代的鍾會即代表之一。

至於有些地方會稱他為「漢鍾離」，原因有二：

其一、鍾離權本身是東漢人，漢鍾離即「漢朝的鍾離權」。

其二、鍾離權曾自嘲：「天下都散漢鍾離權」，這裡的「都」應該是「大、超級、very」的意思，所以斷句為「天下都散漢，鍾離權」（我是天下第一傻逼，鍾離權），卻被誤會成「天下都散，漢鍾離權」，有一群人就因此喚他漢鍾離了。前言夠長了，今天就一起來聊聊，鍾離權的成仙之路。

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神之子，降臨

鍾離權，東漢人。出生那天，他母親胯下發出「異光萬丈」，門簾外等待分娩的鍾家上下還以為是青眼白龍在放「毀滅一切的噴射白光」，嚇得不能自己。小鍾離權長得「頂圓額廣，耳厚眉長，目深鼻赤，口方頰大，純臉如丹」，打從娘胎一出來就有100公分高，15公斤重，說他滿三足歲誰都信，若按《上洞八仙傳》的描述，小鍾離權應該長這模樣：

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鍾離權自幼展現神童般的天賦，志在沙場的他，長大後成了漢朝將軍，正好吐蕃（西藏）率眾襲來，鍾離權奉命領兵出戰。戰場上，漢朝大將鍾離權與吐蕃大將粘不聿（讀音：玉）隔空相望，戰火即將爆發。

鍾離權：「回家當藩屬，定期朝貢，我大漢定能按時輸送祖國善液。莫不識好歹。」粘不聿：「我大吐蕃可是主權獨立之國家，不受強國威脅。」聽到這麼「政治不正確」的言論，鍾離權單槍匹馬往吐蕃軍飛奔而去，粘不聿同樣揮舞狼牙棒打算迎戰。雙雄交鋒，鏖戰八十回合不分勝負，兩方鳴金收兵，擇日再戰。

回到營寨後，漢軍這邊，大將鍾離權擬定作戰方針，決定不能力取，只可計勝。於是吩咐全軍有的設伏，有的佯攻，走一個通俗小說中低調得不能再低調的路線。吐蕃軍這邊就奇耙了，高山少數民族代表粘不聿居然擺出驚天地泣鬼神的⋯⋯「八卦陣」

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八卦陣到底長怎樣？沒人看過，電影小說編得天花亂墜，不過根據肉雞多年的宅經驗看來，八卦陣的強度是「看ID」的，如果你是諸葛亮、司馬懿之流，使出的八卦陣就能以一敵百。千軍萬馬一入此陣就猶如送進屠宰場的小豬一樣被剁成肉醬送出來。問題是，「粘—不—聿」，你他媽是誰啊？果不其然，鍾離權派出先鋒，把吐蕃軍的八卦陣當作便利商店般進進出出，殺得屍橫遍野，血流成河。

漢軍的勝利已是時間問題，鍾離權甚至都在訂餐廳準備慶功宴了，他想不到的是⋯⋯鐵拐李來了。

我這麼做，是為了你好啊

一名瘸著腳的獨行鄙漢，杵著鐵拐經過。他自帶的仙人雷達忽然逼逼作響。「這裏有仙人之才？」鐵拐李成仙後，踏上度化其他神仙的旅途，過了數百年，總算在鍾離權身上發現了成仙的大好資質。本該高興的他，審視完周遭情勢後，頓時又沒了笑容。「糟了。漢軍要勝。」

⋯⋯如果漢軍勝利⋯⋯鍾離權就會加官晉爵……如果鍾離權加官晉爵⋯⋯他就會享受榮華富貴……如果他享受榮華富貴⋯⋯就會沈溺其中，無法成仙……我一定得幫幫他。（肉雞：喂。人家沒有拜託你要成仙啊。你484沒朋友啊。）

鐵拐李深知困境之中生信仰的道理，好比一人若有4000萬的勞斯萊斯，那是斷不可能信仰妙禪師父的。於是他施展仙術，點燃漢軍的後方輜重，數秒鐘的時間，漢軍營寨成了BBQ，大漢士兵個個成了裡頭的沙威瑪。全軍亂成一團，數十萬漢軍一夕之間盡數覆滅，鍾離權最終只能單騎潰逃。

鍾離權策馬加鞭，不知跑了多久，直到確認後無追兵才停下來歇息。倉皇中腦子一片紊亂，此刻平靜下來，又立即想起無故殘死的數十萬弟兄，羞愧的鍾離權決定學項羽—「拔劍自刎」。此時一位畫風與眾人都不同的紫衣白髮仙人走了出來，喝止了鍾離權。如果你有看過大陸劇《三生三世十里桃花》的話，他就是鼎鼎大名的「東華帝君」。

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「看破世情，閒居自在。」東華帝君這話說得清悠悠，搭配他逆天的顏值以及不知打哪來的BGM，鍾離權流淚拜服，放棄自殺的衝動。兩人就在這荒郊野嶺傳授長生仙術、金丹火訣，不知過了多久，鍾離權已將仙術全數掌握。「師傅。弟子感謝你。⋯⋯? 師傅？」突然，東華帝君消失得無影無蹤，鍾離權明白，離別時刻已到，三拜後帶著一身仙術下山。

下山後的鍾離權放棄世俗名利，帶著長劍一柄，葫蘆一瓢，四處斬妖除魔、行俠仗義，終於大道圓滿，飛升成仙。天庭上，第一個等著他的就是鐵拐李，鐵拐李一看到鍾離權，自然是笑嘻嘻的，而成仙的鍾離權也早看破世俗，忘了漢番交戰被「捅」的無奈，兩人一見如故，相談甚歡，鍾離權自然是二話不說就加入了鐵拐李倡導的「八仙計畫」。

鍾離權：「老李啊，我有個問題。」鐵拐李：「嘿。你說。」鍾離權：「你看我倆這模樣，組成偶像團體很勉強吧？」鐵拐李：「這話有理，該怎麼辦？」鍾離權：「我想，咱得找個顏值高的小帥哥入伙，你看如何？」兩人哈哈大笑，心中自然有了答案。

【八仙】鍾離權傳奇—完。

本文由米絲肉雞授權轉載，原文發表於此

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