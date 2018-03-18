李氏朝鮮光海君（四）：被剝奪身分的王族殞落，佔據近30年韓劇舞台

因光海君援軍救明之躊躇立場，使得他與底下大北派李爾瞻一派關係，產生微妙變化，光海君因此重新起用具有外交才能，卻被罷官的西人黨李廷龜（이정구，1564-1635），來徹底執行他的意志與外交政策。

儘管李爾瞻大北派人士，一致以他是金悌男同黨、當年反對「廢母」為由，加以勸阻光海君重用，但光海君深知平衡底下臣權之道，喝止權高震主、與他漸行漸遠的李爾瞻，同一時間，也重新重用反對派西人黨人士，來制衡大北派人士，李爾瞻漸漸失寵。

直到1621年，朝野也已醞釀出倒李氛圍，慶尚道儒生進京控訴李爾瞻專擅政權、舞弊科舉，及廢母殺弟等罪行，儘管這些罪行，恐怕光海君都有一部分責任，而光海君當下並沒有處置李爾瞻，但也表現出些許厭惡—「光海亦心厭爾瞻，因台論屢示形色」，大北派由此開始式微。

1621年，女真攻陷遼東，大量遼東難民逃入朝鮮境內，努爾哈齊致書光海君，要求歸還遼東人口，同時也進一步要求光海君，不要再持中立、觀望態度，得在明朝與女真二者之中，擇一邊站。儘管光海君還想使出拖字訣，但野蠻北狄可不是這麼好呼嚨的，見來訪朝鮮使節無回信，便斬殺虐死，逼得光海君最後只得以「朝鮮國王致書女真國汗殿下」開頭，寫了一封國書送到女真，承認了蠻族頭目努爾哈齊的地位。

然而，不僅僅是北方女真給朝鮮帶來巨大壓力外，朝鮮自己國內情況也不樂觀。因光海君種種對臣下制衡之道，漸被臣子看破手腳，厭惡之，宮內幾乎沒有一位光海君真正心腹。

1623年春天，光海君的侄子、定遠君（정원군，1580-1619）之子綾陽君李倧（이종），與西人黨為主的金瑬（김류）、李貴（이귀）、申景禛（신경진）、李曙（이서）、崔鳴吉（최명길）等人，聚眾千人，打著「崇明排金（清）」名號，3月12日爆發了史稱「仁祖反正」的政變，光海君與兒子王世子李祬皆被捕，後來被帶到西宫，交與仁穆大妃發落。

仁穆大妃眼前站著讓她淪落至此的光海君，恨之入骨，想也不用想，馬上要求處死光海君父子，然而卻被群臣勸阻。3月14日，朝廷以仁穆大妃名義，頒佈教書，譴責光海君廢母殺弟、大興土木，和背叛明朝等罪行，進而罷黜王位，並命李倧繼位，是為仁祖，史書為證：

「大王大妃命廢王，爲光海君，祬爲庶人，策命今上嗣位。...宣祖大王，不幸無適嗣，因一時之權，越長少之序，以光海爲儲貳。旣在春宮，失德彰著，宣祖晩節，頗有悔恨，及至嗣位之後，反道悖理，罔有紀極…[光海君]至戕兄殺弟，屠滅諸姪，㩧殺庶母，屢起大獄，毒痛無辜，撤民家數千區，創建兩闕，土木之功，十年未已。先朝耆舊，斥逐殆盡，惟姻婭、婦寺逢惡從臾之徒，是崇是信，政以賄成，昏墨盈朝，輦金市官，有同駔（驓）…綾陽君某，宣祖大王之孫定遠君某第一子也，聰明仁孝，有非常之表，宣廟奇愛之，養于宮中，命名之意，厥有微旨，憑几之際，握手歔唏，屬意深重，異於諸孫。今者奮發大義，討平昏亂，脫予囚辱，倫紀得正，宗社再安。功德甚懋，神人所歸，可卽大位，以繼宣祖之後，冊夫人韓氏爲王妃。故玆敎示，想宜知悉。」

這次政變中，光海君被剝奪了王族身份，並被流放到江華島。同時，當年支持光海君的勢力—大北派的許多大臣，諸如當年最力挺光海君的李爾瞻、鄭仁弘、朴鼎吉（박정길）、李偉卿（이위경）、柳希奮（유희분）等數十位重臣，皆先後落網處死，或被處以流刑。

同年，綾陽君登上王位，即「仁祖」，與打著「崇明排清」旗號，擁立他的西人黨組成的政權，自然而然地加深與女真（清）的對立，這也就招致後來兩場與女真的戰爭—「丁卯胡亂」（1627）和「丙子胡亂」（1636）。戰後，朝鮮慘敗，接受對清朝行臣下之禮的同時，昭顯世子（소현세자，1612-1645）和鳳林大君（봉림대군，1619-1659）二位王子，則被作為人質帶往清國。然而，這已經是後話了。

也因此兩次戰爭，國內動蕩不安，被流放的光海君，也屢次隨著戰事轉移安置處，最後一處安置處為1637年的濟州島，被流放此處的光海君，寫下他唯一流傳於世的兩首詩作之一，詩作內容可見其晚年淒涼悲傷：

風吹飛雨過城頭，瘴氣熏陰百尺樓。

滄海怒濤來薄暮，碧山愁色帶清秋。

歸心厭見王孫草，客夢頻驚帝子洲。

故國存亡消息斷，煙波江上臥孤舟。

四年過後，1641年7月，光海君死在濟州島，享年67歲，仁祖聞訊輟朝三日，命以王子君之禮，葬於楊州赤城洞，今光海君之墓位於韓國京畿道南楊州市真乾邑松陵里（송릉리），光海君成為繼燕山君後，朝鮮27代國王之中，沒有得到「祖」、「宗」等廟號的第二位朝鮮「君」。

而他的故事也如同燕山君一般，屢次被改編成影劇作品問世，諸如1962年，由許長江（허장강），於《仁穆大妃》（인목대비）擔任光海君角色；2012年，也由知名男星李秉憲（이병헌）於《雙面君王》（광해，왕이 된 남자）擔綱演出，片內一開始就描繪出光海君登基之際，眾臣黨派的紛爭，讓王不得不去找相似他之藝人，來替他躲避兇狠的宮內毒殺；2017年，《代立軍》（대립군），也可看到呂珍九（여진구）扮演光海君，以底下奮勇抗敵士兵的視線，重現倭亂之際，光海君被冊封為世子，守護國家孤軍奮鬥的故事。

而電視劇方面，則有1982年MBC的《女人列傳-西宮娘娘》（여인열전-서궁마마）李德華（이덕화）出演光海君一角色，一直到最近則為2015年MBC《華政》（화정），由李泰煥（이태환）與車勝元（차승원），分別飾演光海君童年與成年角色，數一數光是這30年間，拍攝以光海君為題材的史實片，也近有20多片，不輸給暴君燕山君。

有趣的是，如同文內所指出來的光海君，不論是在戰中被立為世子，或是坎坷登基之路，電視劇內的形象也無獨有偶地，多採取兩位演員來完整詮釋光海君的一生，諸如2004年的《不滅的李舜臣》（불멸의 이순신），則由朱民秀（주민수）和李俊（이인）出演光海君童年與成年之角色；又如同2013的《火之女神井兒》（불의 여신 정이），則由李尚允（이상윤）和盧英學（노영학）分別扮演；2014年《王的面孔》（왕의 얼굴），也由兩位知名影星徐仁國（서인국）和徐東賢（서동현）出演。.

究其主因，旨在突顯光海君那段成為戰時世子、登基之不安，且加以呈現出當時朝鮮國內外動蕩不安的時政。

究竟當年光海君為了國家利益，不顧禮數，周旋在三國—女真、明朝與日本之間外交的「中立政策」，是否正確？儘管仁祖反「正」之後，朝鮮與女真開戰，招惹兵馬軍事之禍，這是否正當呢？光海君逝世後，只被後人稱作為「君」的歷史定位，對他又是否恰當呢？恐怕比起燕山君而言，光海君的歷史地位，留給後人更大的想像與詮釋空間了。

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