《水精靈》小說選摘：「派克攻擊者」是我離家失蹤23年的母親

文：納森・希爾（Nathan Hill）

從前從前，舍衛城的國王對一位男子說，請他召集城內所有天生眼盲的人。男子聽命，國王又叫他讓盲人們看大象，於是他讓某些盲人摸象頭，某些摸象耳，其他人則是觸摸象牙、前腿、象身、象腳、後腿、尾巴或尾巴末端的毛。他向每位盲人介紹：「這就是大象。」 男子向國王報告自己的作法之後，國王走到盲人面前問他們：「瞎眼的人啊，說說看，大象是什麼樣子？」 摸到象頭的人回答：「陛下，大象就像個水甕。」摸到象耳的人回答：「大象就像個篩子。」摸到象牙的人回答：「大象就像個犁頭。」摸到前腿的人回答：「大象就像個鏟子。」摸到象身的人回答：「大象就像個儲藏室。」每個人都以他們摸到的部位描述大象。 他們一面說：「大象是這樣，大象不是那樣！大象不是這樣，大象是那樣！」然後出拳互打起來。 國王非常開心。 ——《優陀那：佛陀開示錄》

序篇

1988年夏末

要是山繆早知道他母親要離開，或許他會多留意點。他可能更仔細聽她說話，更密切觀察她，記下一些重要的事。或許他有不同的做法，說不同的話，當個不同的人。

或許他可以當個值得守護的小孩。

但是山繆不知道他母親要逃家。他不知道她已經偷偷、分批的離家幾個月了。她一件一件搬走家裡的東西。她衣櫥裡的一件洋裝，然後相簿裡一張照片。銀器抽屜裡的一支叉子。床底下的一條被子。每週，她都拿走新東西。一件毛衣、一雙鞋、一個聖誕飾品、一本書。慢慢的，她在家裡的存在感越來越淡薄。

當山繆和他父親開始察覺不對，某種動搖，令人困惑又不安，有時甚至是不祥的衰竭感，她已經搞了將近一年。他們措手不及。他們看著書架心想：我們的書沒這麼少吧？他們走過瓷器櫃，確信一定少了什麼東西。

但是什麼呢？他們說不上來——生活細節的印象被重組了。他們沒發現他們不再吃燉鍋餐點的理由是因為燉鍋已經不在家裡。如果書架顯得空蕩，是因為詩集被她拿走了。如果瓷器櫃顯得有點空，是因為收藏中少了兩個盤子、兩個碗和一隻茶壺。

他們以非常緩慢的步調遭竊。

「那面牆上應該有更多照片吧？」山繆的父親站在樓梯底端，瞇著眼睛說。「我們本來不是有大峽谷的照片嗎？」

「沒有，」山繆的媽媽說：「我們把它收起來了。」

「是嗎？我不記得了。」

「是你決定的。」

「是喔？」他困惑的說。他還以為自己發瘋了。

多年後，在高中生物課堂上，山繆聽說有種非洲烏龜會游過大西洋在南美洲下蛋。科學家們找不到這種壯舉的理由。烏龜為什麼要這樣？最可靠的推論是牠們從很久很久以前開始就這麼做了，當時南美洲和非洲還連在一起。當時，兩塊大陸之間或許只有一條河，烏龜只是去對岸下蛋。但後來大陸開始漂移分開，河流大約每年變寬一吋，對烏龜來說根本沒感覺。於是牠們一直到河對岸同樣的地點，每個世代都比父母游得稍遠一點，這樣過了幾十萬年，河流變成了大洋，但是烏龜從來沒發現。

山繆判斷，這就是他母親離開的方式。這是她搬走的方式——不知不覺，緩慢的，一點一滴。她簡化她的生活，直到要搬的東西只剩她自己。

她失蹤的那天，只帶著一個手提箱離家。

第一部 ​​​​​​

派克攻擊者

2011年夏末

1

某天下午，這個新聞標題幾乎同時出現在幾個網站上：派克州長遭到攻擊！

電視台隨即跟進報導，在節目中插入新聞快訊的跑馬燈，主播臉色凝重的看著鏡頭說：「我們收到芝加哥特派員說薛爾登．派克州長被攻擊了。」有一陣子大家僅知他被人攻擊而已。混亂的幾分鐘裡人人都有兩個相同的疑問——他死了嗎？還有，有影片嗎？

初步訊息來自現場記者，他們用手機回報，被當成實況轉播。他們說當時派克在希爾頓飯店主持晚宴和演講。事後，他跟隨扈正通過格蘭特公園，假裝親切，親吻小孩，做典型民粹選戰方式該做的一切事情，突然人群中冒出一個人或一群人開始攻擊。

「你說的攻擊是什麼意思？」主播問道。他坐在光亮黑色地板和紅白藍三色燈光照明的攝影棚裡。臉色像翻糖造型蛋糕一樣平淡。在他背後，辦公桌上的人們似乎在工作。他說：「可以形容一下攻擊嗎？」

「目前我確實知道的是，」記者說：「有人丟東西。」

「什麼東西？」

「目前還不清楚。」

「州長有被東西打到嗎？他受傷沒有？」

「我想他被打中了，是。」

「你有看見攻擊者嗎？有很多人嗎？在丟東西？」

「當時一團混亂。有些人在尖叫。」

「丟出來的東西，是大還是小？」

「我猜想小到可以用手丟吧。」

「丟出的東西，比棒球大嗎？」

「沒有，小一點。」

「所以是高爾夫球大小的東西？」

「或許是這樣。」

「銳利嗎？沉重嗎？」

「一切發生得太快了。」

「是預謀的嗎？或者有陰謀？」

「大家都有很多類似的疑問。」

「芝加哥驚魂」的橫幅出現，橫移到主播耳邊的位置，像旗幟在風中飄揚。新聞在觸控大螢幕上顯示出格蘭特公園地圖，這已經變成現代新聞播報的常態：電視上有人透過另一台電視在通訊，站在電視前用雙手比畫控制螢幕，以超高解析度放大和縮小。看起來真的很酷。

他們等待新資訊浮現時，一邊爭辯著這個事件會幫助或傷害州長的總統選情。他們判斷會有幫助，因為他在狂熱保守的福音派信徒圈子外的知名度相當低。他們喜歡他在懷俄明州長任內的政績；他直接禁止墮胎，規定學童和老師每天早上宣誓效忠之前要宣讀十誡，讓英語成為懷俄明唯一合法官方語言，禁止英語不流利的人擁有財產。他也允許在州內每個野生動物棲地持槍。他發布行政命令規定州法在任何事務的位階都凌駕聯邦法，據憲法學者說，此舉形同讓懷俄明州脫離美國。他穿牛仔靴。他在自家養牛牧場上開記者會。他攜帶上膛的真槍，是掛在後腰皮製槍套裡晃盪的左輪槍。

在第一任州長的任期結尾，他宣布不競選連任以專心於全國性優先事務，媒體自然認定這表示他要選總統。他散發出某種牧師兼牛仔的氣息和反菁英民粹主義，尤其在對衰退現狀不滿的藍領白人保守派找到了支持群眾。他把移民搶走美國人工作比喻成土狼殺害牲畜，說話時刻意把土狼「coyotes」用兩個音節發音：「kyoats」。他念「華盛頓」時加入R音變成「戰爭盛頓（Warshington）」。他會說「累趴」而不是「疲倦」。他把黃色說成yallow，小溪說成crick。

支持群眾說懷俄明出身的正常、非菁英人士就是這麼說話的。

批評他的人很喜歡說，因為法院幾乎駁回了他的所有懷俄明州動議，他的立法紀錄幾乎是零。但這些對繼續花錢買他五百美元募款紀念瓷盤（附帶一提，他稱之為「飯碗」）、一萬美元演講門票和三十美元精裝書《正統美國人之心》，填滿記者口中所謂他的「軍費箱」，以便「或許未來競選總統」的人似乎都不重要。

現在州長被人攻擊了！不過似乎沒人知道他怎麼被攻擊，用什麼攻擊，被誰攻擊，或是否受傷。新聞主播臆測眼球遭受鋼珠軸承或彈珠高速撞擊的潛在傷害。他們談了整整十分鐘，用圖表顯示以接近時速六十哩運動的微小質量可能如何穿透眼球的液態膜。這個主題冷掉之後，他們進廣告。推廣他們即將上映的911事件十週年紀錄片：《一日驚恐，十年戰爭》。大家乾等著。

有件事拯救了陷入空轉狀態的新聞：主播重新出現宣布有個路人拍到了整個經過，已經貼上網路。

這就是接下來一週會在電視上重播幾千次，獲得數百萬次點擊，成為本月瀏覽數第三名的網路影片，僅次於青少女偶像歌手茉莉．米勒的新單曲MV〈你必須表現〉和嬰兒笑到掉下來的家庭影片。

事情是這樣的：影片開頭只有一片空白和風聲，風吹過裸露麥克風的雜音，接著手指笨拙的摸索拍打麥克風發出海螺般的呼嘯聲，同時鏡頭光圈調適日光，白色轉變成藍天，模糊失焦疑似草地的綠色，然後有人說話，太大聲又太靠近麥克風的男子聲音：「這開著嗎？我不知道有沒有開著。」

鏡頭指著他的腳時畫面聚焦了。他用煩躁不悅的語氣說：「這到底開了沒有？怎麼辨別？」然後比較冷靜、悅耳、平和的女性聲音說：「看看背面。背面顯示什麼？」接著她丈夫、男友或管他什麼人，連畫面都拍不穩的傢伙說：「幫我一下好嗎？」攻擊指控的語氣表現出無論他跟攝影機出了什麼問題都是她的責任。影片至此都在晃動，令人暈眩的男人鞋子特寫，鼓脹的白色高統鞋，看起來嶄新又潔白。他似乎站在野餐桌上。

「背面顯示什麼？」女子問。

「哪裡？什麼背面？」

「螢幕上。」

「我知道，」他說：「螢幕的哪裡？」

「右下角，」她沉著鎮定的說：「看到沒？」

「有個R字。」

「那表示正在錄影。是開著的。」

「真蠢，」他說：「為什麼不直接顯示On ？」

畫面在他的鞋子和看似中距離的人群之間轉來轉去。

「他在那兒！看！是他！就在那邊！」男子大喊。他把鏡頭指向前方，機器終於停止抖動之後，薛爾登．派克進入畫面中，在大約30碼外被競選幕僚和保鑣簇擁著。人群不算多。前景的人群突然發覺發生了什麼事，附近有名人現身。攝影者這時大喊：「州長！州長！州長！州長！州長！州長！州長！」畫面又開始抖動，應該是這傢伙揮手、跳躍或兩者皆有。

「這玩意要怎麼放大畫面？」他說。

「按Zoom 鍵。」女子說。畫面開始放大，造成更多失焦和曝光不當的問題。其實，這影片能上電視的唯一理由是因為男子終於把攝影機交給他的伴侶，他說：「嗯，不如妳接手吧？」他衝上前跟州長握手。

事後這些廢話都會被剪掉，所以電視重播幾百次的影片開頭是從這裡開始。暫停，同時新聞在一個坐在畫面右側公園長凳上的女子打上小紅圈。「這似乎就是兇手，」主播說。她白頭髮，可能60來歲，坐著看書，毫無異常，像電影裡填補畫面用的臨時演員。她的背心外面穿著淡藍色襯衫，看似瑜珈用的黑色彈性緊身褲。

她雜亂的短髮在額頭上形成許多小尖刺。她似乎是運動員身材——精瘦但健壯。她發現周圍發生的事，看見州長走過來，闔上書本站起來看。她在畫面邊緣似乎考慮該怎麼辦。她雙手叉腰，噘嘴，看來像在衡量選項。這個姿勢表現的疑問似乎是：該不該動手？

然後她開始快步上前，走向州長。她把書丟在長凳上才走，像郊區居民逛商場那樣昂首闊步，只差她雙臂緊貼在身上，雙手握拳。她接近州長到投擲範圍內，在這瞬間，人群碰巧分開，所以從拍攝者的制高點可以清楚看見這女人到州長之間。女子站在碎石路上低頭，屈膝撈起一把小石頭。武裝之後，她大喊——聽得很清楚，因為風勢在此刻碰巧平息，人群似乎安靜下來，彷彿大家都知道會發生這件事，所以盡力成功的捕捉這畫面——她大喊：「你這隻豬！」然後丟出石頭。

人們起先只有困惑，轉頭看是誰在喊叫，或是被石頭打到而皺眉退開。接著女子又撈起一把石頭丟出，抓了又丟抓了又丟，像個打激烈雪球仗的小孩。疏鬆人群尋找掩蔽，母親護住她們小孩的臉，州長彎下腰，手摀著右眼。女子一直丟石頭，直到州長的保鑣過來撲倒她。不太算是撲倒，比較像抱住她再倒地，宛如精疲力盡的摔角手。

就這樣。整個影片不到一分鐘。播出之後，有些事實迅速出現。這女人的姓名被公布：費依．安卓森－安德遜，每個記者都口誤唸成「安德遜－安德遜」，類比其他惡名昭彰的複姓，尤其是席漢（Sirhan Sirhan，暗殺美國參議員羅伯・甘迺迪的兇手）。

很快有人認出她是當地小學的助理教師，讓某些名嘴更加咬定這顯示激進自由派議題如何取代了公共教育。標題更新成「教師攻擊派克州長！」維持大約一小時，直到終於有人找到這女子據稱在1968年曾參加示威的影像。在照片中，她戴著圓形大眼鏡，似乎倚著畫面外的某人。她背後是人山人海，全部坐著，許多人拿著自製橫幅或標語，還有一個拿著美國國旗。

標題改成了「60年代激進分子攻擊派克州長！」

彷彿這個報導還不夠刺激，當天結束前又發生兩件事，在八卦消息把它炒翻了天。首先，有人報導派克州長動了眼球緊急手術。其次，被起底的前科照片顯示該女子曾在1968年被捕——但從未因為賣淫被正式起訴或定罪。

這實在太扯了。一個標題怎麼可能涵蓋這麼多神奇的細節？激進嬉皮妓女教師惡毒攻擊派克州長致盲！

各家新聞反覆重播州長被打中的影片。他們將它放大到變成像素方格狀，努力讓大家看清一塊尖銳碎石打到他右眼角膜的瞬間。名嘴們爭論這次攻擊的意義與是否代表對民主的威脅。有人說這女人是恐怖分子，有人說這顯示我們的政治素養多麼墮落，也有人說州長這麼魯莽擁護槍枝簡直是自找的。有人拿地下氣象人與黑豹黨作比較。北愛爾蘭共和軍發表聲明說如果派克州長帶著他的左輪槍就不會發生攻擊事件。同時，電視主播背後的辦公桌，此刻工作的人並未顯得比當天稍早特別賣力或鬆懈。

大約45分鐘後，有個聰明的文案人員想出了「派克攻擊者」一詞，立刻被所有電視台採用，整合成相關報導用的特殊標誌。

女子被留置在市中心監獄等候提訊，無法發表評論。沒有她的解釋，結合意見與假設卻缺乏事實就形成當天的論述，各說各話讓民眾強化了成見：這女人是個從老嬉皮變成的偏激自由派，因為討厭州長所以預謀等待對他惡意攻擊。

不過這推論有個明顯的邏輯漏洞，州長穿越公園是臨時起意，連他的保鑣都想不到。所以該女子不可能知道他要來，也不可能埋伏等待。然而，這個矛盾被淹沒在更煽情的新聞堆裡，從來沒有徹底調查過。

書籍介紹

本文摘錄自《水精靈》，遠流出版

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作者：納森・希爾（Nathan Hill）

譯者：李建興

從1968年芝加哥反戰示威遊行，到2011年占領華爾街運動

在叛逆的青春年代，每個熱血青年自以為都做了最正確的抉擇

有人似乎因此平步青雲，有人卻被困在情感與背叛的漩渦之中

如果生命可以重來，他們會做不同的選擇嗎？

1968年，費依懷抱青春夢想到芝加哥念大學，正逢反戰運動風起雲湧之際，她的室友是個追求自由平等的前衛女性，她也輾轉認識邋遢但迷人的狂熱社運分子，並萌生愛意；大家充滿理想，試圖改變世界。費依一個月後卻突然休學返鄉，嫁給高中時的男友，生下兒子山繆，在郊區當一名不問世事的家庭主婦。山繆11歲那年，費依卻毅然決然離家出走，從此音訊全無，只留給兒子一個挪威的古老傳說：水精靈是會化身為白馬的鬼魂，將小孩子偷走、殺害；它是你最愛的人，有一天卻傷你最深。

2011年，失去母愛的山繆一路跌跌撞撞，爬到大學教授的地位，並在文壇小有名氣。當他重新得知費依的消息，竟是從網路上看到她攻擊總統候選人的報導，媒體甚至把費依形塑成賣淫的激進嬉皮。一直寫不出文章的山繆正欠出版社一本書，面臨解約還錢的困境，出版社老闆因此建議他用被拋棄的孩子的身分寫關於費依的爆料書，拯救自己岌岌可危的寫作生涯。山繆深入挖掘費依不為人知的祕密，卻意外發現從母親離家的那一刻起，其實就是一場精心設計的布局？！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺