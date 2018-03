駐外看台灣（七）：國大才是美？看看尼泊爾和丹麥吧

►駐外看台灣(六):老闆發「善念」,該捐錢還是加薪?

中華悠久傳統的文化在講到個人和國家間的關係時,最流行的描述就是讓人心生畏懼的「覆巢之下無完卵」說,我們姑且稱之為「無卵說」;此外,「皮之不存,毛將焉附」說,大家也耳熟能詳,「皮毛說」內的皮當然是指國家,而毛則是依附於國家的普羅大眾。舉凡受過中華文化熏陶的人,大都經常或說或唱地傳頌這些信念。

統治者宣揚「無卵或皮毛說」是上位強者之姿說給天下蒼生聽的,用意在鞏固領導中心,要脅人民和渠同心協力地打造強盛的國家以免受到外侮,似乎這樣彼此的生活都能得到保障;然而這類比喻讓人誤認為只有強大的國家,才足以保護個人幸福。歷史事實顯示為了國家強盛,人民往往要容忍領導人踐踏個人權益或卡點不法利益,舊社會的通念認為統治者的濫權行為,若是瑕不掩瑜或沒有侵門踏戶到自家身上的話,就可視而不見。經常接觸現代思潮的台灣人應否理性地檢驗一下,個人和國家間的關係是否真的如此?

國大才是美?看看尼泊爾,或是丹麥吧

首先來檢視一下強國夢,全球目前有200個左右的國家,其中堪稱為軍事或經濟強國者屈指可數,我們可以捫心自問一下,強國人真的比較幸福快樂嗎?生活的困頓真的比較少嗎?你想若只有大國的人民才有幸福生活可言,那國家領土小、人口少又沒錢的居民是否都得苦瓜著臉過暗無天日的生活?我建議你可以傾聽一下尼泊爾人的意見。

此外,從我們不時看到的各種問卷調查顯示,實施民主法治、個人所得稅從35到40%起跳的北歐小國人,他們幸福快樂的指數不都名列前矛?另從我們日常生活的經驗也可發現:大公司員工的幸福感不一定比小公司的高,豪門的家庭生活不一定比貧苦家庭和樂,大人的日子更不會比小孩好過,所以「大」才會快樂顯然是小人物的心理幻覺,並沒有客觀事實的基礎,既然人的幸福快樂和國之大小無關,為什麼主張統一的人仍會深陷這樣的迷思?

其次如果不想侵略別國的話,國家為什麼要追求強國夢呢?人類的歷史顯示只有富強的國家才有能力和意念發動戰爭,經常窮兵黷武地侵略別國;本世紀的兩場世界大戰不就是這樣地開打?所以國家富強往往是世界和平的災難,是破壞個人幸福快樂的凶手。以理性的觀點來看,若要要追求幸福快樂,最直接有效的方法就是靠自己努力打拼;客觀的歷史事實告訴我們若聽從獨裁者冠冕堂皇的說法,想假他的手以國家力量替我們實現的話,反而會誤人誤己。

大家都忘了,「人」才是國家的本

西方社會在文藝復興後重新興起的民主政治理念,基本上認為政府是由人民選出的少數菁英組成(Of the people),這些國家領導人是獲得人民授權來管理公共事務(By the people),而渠等所管理的事務應以追求人民最大福祉為依歸(For the people)。所以個人和國家間的關係是委託或信任的契約關係,表現好的政府可獲得授權繼續執政,表現不好的定期或隨時就可換手;因此在民主國家裡人民是主人,政府是依我們授權、領我們薪水來管理公共事務的機關。既然政府是我們僱用的人也得依我們的意旨換來換去,那政府怎麼會是「巢」或是「皮」呢?正確地理解應該是:主人家或說你自己的家是巢,而毛應是所有被你扶養的人,這才是客觀事實。

西方民主的運作經過幾百年來的演變,已有超越國界限制的許多發展,以老牌的歐洲民主為例,歐盟27個會員國的人民,如今已不限於在自己國家行使參政權而已,他們可用歐洲公民的身份自由地周遊列國,在歐盟各會員國內工作和居住並得予參與居住國的地方選舉;換句話說,擁抱普世人權理念的民主社會裡,人民已有權選擇符合自己需求的國家居住,就像你買房買地一樣。只不過有錢或有專業能力的菁英比較容易隨時入籍他國成為他國國民罷了;而若不想改變國籍者,也可聯合志同道合的他國人民就某個議題或專業組成國際性的組織,俾向個別國家施壓爭取己身的權益。

因此在老牌的民主法治國家裡,人民的自由度已大幅提升,法律上的「人」也不限於自然人,公協會或企業法人(如跨國公司)也常在不同的國家間趴趴走;至於政府則不時要面對他國搶奪己國菁英的局面。在菁英爭奪戰中,不擇手段的政府往往會對有興趣的他國菁英直接誘予小惠,比較正派的則設法營造出良好的財稅環境,提升政府的效能,減少干預人民的生活,俾讓人民能有自由揮灑自己生命的空間,追求自己認為的幸福。此外,民主法治國家在面對來自國內外專業組織的壓力時,大都採取順應國際潮流的開放態度來因應;大家各顯神通的結果很清楚,有些國家得以吸引一流人才為其效命,有些設了一堆路障讓自己人出不去,別人則請也請不來。

根留台灣,因為我們是台灣「人」

解嚴後的台灣經過一次又一次的乾淨選舉後,大家應可確信自己是國家的主人翁;有趣的是台灣因獨特的政治局勢,讓住在這裡的主人面臨國家選擇時,多了一個其他民主國家沒有的選項。目前台灣至少有50萬人具有選擇成為美國或歐洲人的實力;但是其他的台灣人最不濟也可回歸為中國人,因為對岸朝思暮想地歡迎台灣同胞投靠祖國,據了解跑得快的人還有早鳥優惠。鑒於中國有的是人,我覺得習近平心目中真正想要的可能是台灣這塊地,而不是人。

有趣的是台灣在大家都有能力選擇成為他國國民的情況下,並沒有因此而分崩離析,大家每天吵吵鬧鬧地過日子,媒體每天津津樂道地對政府施政指指點點,許多人寧可選擇走向街頭叫囂抗議,也不願拂袖而去地投入他國懷抱;事實上,許多旅居海外的台灣人不管是鮭魚返鄉也好,落葉歸根也好,陸續回台定居的人日益增多,為什麼大家要留在台灣一起廝守呢?

以我派駐海外二十多年的親身經驗和觀察,我可以提供一種看法供大家參考。我覺得中華民族在經歷五千多年帝制仍執迷不悟時,老天竟陰錯陽差地在台灣播下民主的種子,這種子在先聖先賢奮不顧身地努力灌溉下,台灣蛻變成具有現代民主法治芻型的文明國家,接著再經過幾波的學生運動後,大家都逐漸地體認到台灣確已徹底地實踐民主法治,不會走回原有的父權社會;如今台灣人都可順性而活,都可以放心地在此追求幸福快樂,因而不必再移居到說外文的國家孤軍地奮鬥好幾代。

然近幾年來中國快速地崛起後,讓幸福快樂的台灣蒙上一層陰影。我覺得在強敵無所不用其極的虎視下,台灣人應回想我們好不容易才甩開和習近平同一模式的兩蔣統治,並趁早認清當今對岸的政府不能給我們想過的生活,大家千萬不能因傳統迷思或理盲而助紂為虐。我認為面對強大惡意的中國,台灣人應冷靜地憑著理性和善念相互幫助,深耕自己的地方並強化經濟發展,同時我們應堅持民主法治的價值,一方面可藉此結合國際間志同道合的國家或組織來對抗邪惡勢力,另一方面理性和善念會讓我們心定地靜觀其變,等待枊暗花明的到來。

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航