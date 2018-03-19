駐外看台灣（五）：從台大的腳踏車看台灣教育問題

►駐外看台灣（四）：因為理盲，才會陷入統獨假議題

當局者迷，旁觀者清。無論是情人眼裡出西施的迷情、母親關愛子女的偏心、詐騙電話的謊言、或銷售人員的如簧之舌，大凡人腦感性的部份被偏見或慾望攪動的時候，常易陷入癡迷而看不清楚客觀的事實，此時在旁觀戰的第三者因事不關己，較能排除感性的影響而多用理性觀測真相。

理性這個詞讀書人愛用，卻總讓人覺得有點學院味，尤其是當理性分析需以實驗室的檢驗結果做為基礎的話，因只有少數專業的人具有這種能力，故不免讓人誤以為只有這些人才能用理性來剖析事理。其實無論你的智商是160或1600，無論你學的是文法或理工，無論你是教授或小工，當你用心觀察世態變化和萬物運行後，自然會逐漸領悟到人算不如天算的道理，人的理性若要和造世主的魔棒相比時，就會顯得很渺小無力。

說實話的人，不會假裝自己知道天理

西方哲學家中認為人腦無法探知天理的人占多數，舉幾何圖形為例，人腦基本上可以想像：線形、三角形、四邊、五邊、或十到十五邊形的樣子；但請問人腦可以想像一千邊，一百萬邊的幾何圖形嗎？智商高數理強的人愛強調邏輯，線性或多角度的邏輯受過訓練的人也許勉強可以理解；然而天理可能需同時考慮一千個或一百萬個角度的邏輯思維才能破解。故西方哲學家認為以人類卑微的理性加上感性相擾，每個人可能認知到的天理註定只有一小部份，而不可能是全部。因而對有良知、實話實說的人來說，天理永遠是個謎。

既然每個人經由理性只能摸索到一小部份知識，那多讀100本或1000書所造成的影響就不大，比較重要之處應在是否讀通書中的道理；而我認為最關鍵的莫過於這個人對周遭萬物的動態是否充滿好奇，是否用心務實地生活。人若肯多用卑微的理性觀察世事的變化發展，難免會心惕於世事難料而變得虛心謙卑；而謙卑心會使你對比你弱的人，油然生出憐憫之心，對比你強卻傲慢的人，你知道這種強人因不知天高地厚終將得到報應，而為其心生嘆息。因為有這樣的謙卑心，你對萬物自然會懷著慈心善念，人有了這樣的認識和善念後，在世間遊走就容易知足自在、不忮不求。

有善念的人，不一定非得信宗教

我生性不喜教條戒律，好朋友間不乏有虔誠的宗教信仰者，其中古道熱腸的人常會想拯救我，拉我入教；奈何天性和宗教不親近，一輩子都遊蕩在宗教門外。但是年紀漸大、閱歷漸廣後，發現理性和善念其實和宗教一樣，都有安定人心、成就自我、友善他人的效用，於是我不知不覺地已將它轉化成一種生活態度。最近我以理性和善念為軸心去剖析台灣的一些公共議題，一方面除了想協助台灣人釐清議題背後的真相，聚焦於解決問題該有的論點以減少對峙外，他方面也想藉著不同議題的剖析，讓理性和善念展現出不同的風貌，以便有興趣的人能以較完整的方式窺見它的奧妙。

Photo Credit: 中岑 范姜 CC BY SA 2.0

台灣的教育問題：法政系選不好校長、企管系顧不了單車

我在寫作期間，曾有不少試讀的朋友希望我能就台灣的教育，多提供一些看法。教育當然是個切身複雜的問題，所以我們的教改才會一改再改。雖然我在國外生活了二十多年，卻不曾在國外的大學受教，不過由於我養了四個受國外教育長大的小孩，在親身看護小孩成長的過程中，多多少少了解些國外學校教育的風格，我一向對不同社會制度的運作充滿好奇，也就大膽地提供些個人的觀察。

我在台灣學校修習的科目以經濟和法律為主，當年可能過於貪玩而學藝不精，總覺課堂上所學和日常生活所見沒啥關聯；不過因為從小課堂學的中國文化基本教材、三民主義等，除了考試有用外似乎也和生活經驗無關，因此我心裡以為學校教的東西就是這樣，反正只要考試前背起來，考完試贏了別人後家人就覺得有面子，手上的銀子就可以多一點，至於學的東西有沒有用只有天曉得。然而當我有機會踏進美國社會後，馬上領悟到書本上講的理論竟然在生活上到處可以印證，其他的學科也是如此，我這才恍然大悟唸書好像不只是為了考試，而是可以讓生活得到許多便利，就算是進賭場、賽馬場、打球或買股票也要多唸點東西才有勝算；美式生活讓我從渾渾噩噩的人生驚醒過來，體會到知識就是力量。

若由我個人在台灣受教育的親身經歷來說，我國學校教育最大的毛病就是和生活脫節；教室裡師長們講一套，教室外的生活又是另一套叢林法則。例如台大是台灣最高學府，法律系或政治系當然是國內法政翹楚，可是每回選個校長總是搞得風風雨雨，風雨中校方一貫嚴以責人、寬以律己，21個遴選委員票選這麼動見觀瞻的職位，卻一直都採匿名投票，以致於一發生程序瑕疵之爭後死無對證，接著又是常見的放話、打混仗，比賽簽名的戲碼；全國最高學府選個校長不但不能樹立典範，反成社會不安的來源，這是什麼樣的讀書人風骨？校長這個職位該不該用選的值得討論；若真要選的話，難到這麼一大群法政學者自己無法設計出一套更妥當的遴選辦法？

此外，台大有令人稱羨的廣闊校園和一流管理學院，可是區區幾千輛腳踏車的管理成效，卻遠不及巨大公司對YouBike的管理；更好笑的是學生間總口耳相傳，眾口鑠金地說騎好一點的車會被偷，於是人人競騎破舊不堪的車，因為車破心不惜便到處亂丟，以致於圍牆內外的車陣景觀簡直不堪入目。你想若校園自主管理到人人無法互信，教授學生都無法大氣磅礴、擡頭挺胸的生活，那還奢談什麼養天地正氣？

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

台灣問題的本質：不相信科學

說到正氣更是台灣社會和校園最缺乏的，正氣來自對事理的堅持或對科學的堅信，最重要的是要實話實說、有錯就改。世界首富Bill Gates為改善落後地區缺水的狀況，提倡淨化尿液為飲水，當他實驗室的科學家真能做到這一步時，他眉頭都不皺地帶頭舉杯飲盡；荷蘭廢棄物處理廠在循環經濟的考量下，已完成從有機廢料中提煉蛋白質的技術並積極地推廣運用，你想無論是尿液提煉的飲水，或是垃圾、廚餘抽回的蛋白質，若在我國上市時會被攻訐成什麼樣的局面，不同派別或顏色的食科專家難免又要吵成一團，然後鼓動民意、揚言公投；其實在這樣的義和團思維下，不管公投的結果是那一方贏，我相信爭議還是無法解決，因為輸的一方又會醞釀下一回合的公投。假如我們的社會連科學、醫學或太陽從東邊出來的客觀事實都得票決，就讓人不得不有理盲之嘆。

教育品質的良寙其實繫於整個社會的生活態度，若要苛責教育部一個單位的話，其實有點非戰之罪。不過若要說到政府對辦學制度的監督管理時，我覺得教育部原則上似應以公私立學校做為標準來區分，凡不支用任何公款辦學者，教育部對其收費標準、師資水準、教材或學校的經營管理等，在未涉及國安顧慮的前提下，都不該有任何的介入，宜放手讓學校的董事會全權負責就好。而教育部應全心關注在使用公款學校的監督管理。我國學校教育若能有這樣的雙軌競爭，我認為我們的教育應會逐漸的獲得實質有效地改善。

►駐外看台灣（六）：老闆發「善念」，該捐錢還是加薪？

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航