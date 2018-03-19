駐外看台灣（九）：「農地農用」真沒有討論空間嗎？

►駐外看台灣（八）：民意代表不該是「高薪」的代名詞

我們社會蕭規曹隨的陋習讓人容易忽略時代的變化，以致於公共資源的配置，一直未能跟上時代的腳步，資源錯置是台灣經濟無法大步邁前的重要病灶。

以農業發展為例，當農業占我們GDP比率很高的時期，農地的產值高、可以賺到錢，自然會拿來供作農業用途；但過去幾十年來農業產值的GDP占比都不到2%，我們卻仍將交通、用水最方便，最平、最完整的土地，死命地保留為農用，這樣的做法，真沒有討論空間嗎？

農地農用的法令不改的話，靠土地生活的農民沒有出路，除了休耕外，只能選擇繼續種稻，種稻種到六七十歲還是得下田，因為年輕人覺得沒有前途而不願接班。種稻因不經濟老農自然入不敷出，政府因此每年都得編列巨額預算來補助這些人的生活；此外，政府還得築起超高的關稅和非關稅壁壘來防堵外國米的進口，所以我們農業的保護政策在國際間也算是小有名氣。問題是被「保護」的老農空擁有台灣最珍貴的土地，卻只能認命地耕種，他們的困境真教人於心不忍；而同情他們處境的人大都將箭頭指向WTO。然而不管這些人罵對或罵錯，客觀事實就是客觀事實；我想我們若再這樣抱殘守缺下去，十年後這些老農逐漸凋零，難道我們就要轉用人民的納稅錢去補貼外勞進行耕作？

土地是台灣最珍貴的資源之一，我們早期的經濟發展從農業開始，最好的土地當然拿來農用；但是我們土地的利用卻一直沒有跟上經濟發展的腳步。原本靠農民為生的相關機構，基於「靠山吃山，靠水吃水」的既得利益原理，早就用法律將自己的利益保護地好好；但被他們綁架的農民和農地則動彈不得。當大部份土地都鎖死在農業用途時，農業以外帶動經濟發展的產業就只能自求多福，政府間非農政機關都曾為此賣力地出面代為推動立法，劃出些零星的土地成立科學園區、加工出口區、工業區、或航空城等供正在蓬勃發展的產業使用。

Photo Credit: Ivy Chung @Flickr CC BY SA 2.0

然以往這些「特區」因我們經濟發展得太快，老是供不應求，不想外移的廠商為求出路，難免私下占用農地；而占用農地的工廠依法不能拿到執照，廠商只好用鐵皮屋私接水電的方式違法經營，並準備隨時拆遷；這些地下工廠在台灣各地到處看得到，有如早期台北建築物屋頂加蓋一樣，除讓人覺得公權力不彰以外，不管是工地或建物安全，以及都市景觀也都令人堪憂。政府的法令若跟不上時代的腳步，就會形成受法令約束者無法安心地守法，同時也讓執法者無法狠心地執法；當很多人被迫生活在「上有政策，下有對策」的情境下時，社會的運作自然會有障礙。

其實以台灣目前民主政治的環境，我們大可不必這麼無助或無奈的生活。若依以往舊社會的政治生態，我們碰到法令問題時，有辦法者就會託關係、講人情去關說開個小門，讓自己碰到的困難得以解決；沒有辦法或不想這樣做的人，就乾脆漠視法令的存在，逕依叢林法則兵來將擋地過下去。民主政治可貴之處就是人人可以擡頭挺胸、光明正大地生活，法令或制度若不合時宜，我們可以透過智庫的研究，輿論的力量、有效的遊說、以及選民的壓力，來迫使立法機關依客觀環境的變化隨時修法；法令活化後，行政機關鑒於蕭規轉眼會變成曹規 ，自然就會根除蕭規曹隨的因循現象。

人民看重選舉，民代當然演給你看

民主政治的運作本來是能反應人民需求，達到追求全民最高福祉的目地。不過台灣的民主進程與眾不同，我們一直只停留在全民瘋選舉的浮面，大家一戰又一戰地選下去，勝選一方歡喜了幾天，然後開始挨罵，落選一方落寞一陣子後開始罵人，加上又有國家認同的糾葛，幾十年來我們好不容易爭取到的政治開放，全都消耗在感性的攪動上，我們鮮少真正地利用理性看清客觀的事實，藉出色的公共治理成績回應大多數民眾真正的需求。這情況有點像被人馴化太久的動物，一下著被野放，好像就喪失了求生的能力。

以往我國法令的制定大都是行政機關帶頭推動，比較重要的法律案則由行政機關提請立法院審議，故立法委員樂得被動地等待法案送上門來，扮演審核給糖吃的輕鬆角色，形成立法怠惰的情形。政黨輪替後，行政機關開始有不同的政黨掌權，而我們執政黨統獨的色彩都太鮮明，故行政機關送到立法院的法案一發生爭議，馬上有人從一中、不中的角度去猜忌提案內容，然後在野黨的立委和場外的死忠群眾便死命地演出「抵抗」的戲碼。至於我國智庫或輿論界似仍處於以意識形態擁兵自重的狀態，政治菁英大都只在國家認同上打嘴炮，許多人喜歡睜眼說瞎話，大家競相使用抹黑貼標籤的邪門招式，公共政策幾乎沒有理性辯論的空間。

一次就好，找個中性的議題，大家好好討論吧

我國政局長期陷入這種無益的消耗戰，一般人對藍綠對抗的戲碼已感到無奈；我認為找些嗅不出「一中」味道的公共議題，讓大家好好地進行理性辯論，試著樹立討論公共政策典範，也許是個打破僵局的好方法。

農地農用和農業用水優先的議題看起來似乎是個好選項，因為政府部門內不同單位間有不同的立場，中央和地方不同調，而且看起來也沒有本省或外省人的爭議，同時在本議題中擁有農地的老農和家人、違章建築的廠商、根留台灣有擴廠需要的公司、農舍或民宿的所有人、希望有好的工作機會、有房住的年輕人，甚至於只期盼法令和生活能好好搭配在一起的普通人等，都有個人的利害捲入其間，所以容易引起全民的注意。

我希望我們的輿論界能大聲地呼籲政府進行這類議題的公開辯論，智庫和學術界能理性地剖析相關議題供大家討論，同時也請各利害團體不要在會場內外以聚眾示威抗議的方式鬧場，擾動與會者討論議題的情緒；大家如能拋開成見冷靜地交換意見，設法找出共識並簽署社會協議，然後將這份協議交給立法院做為立法的準則，交給行政機關做為施政的目標並據以執行。我認為有過幾回公共議題的理性辯論和執行成果後，當能喚醒原本對政治冷漠的人，提高他們對公共議題的興趣並關心參與，在理性政治成為主流後，我想愛睜眼說瞎話的政客名嘴們就會收斂或收山，天佑台灣！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航