《以你的名字呼喚我》：果香混合費洛蒙的夏日戀曲

愛情，對人們來說是什麼呢？是混雜酸甜的曖昧，恣意的嘻笑打鬧，還是以試探開場的雙人舞步呢？對於艾里歐來說，從17歲的夏天開始，他的生命全然改變，因為奧利佛的出現。傲慢的回話，自我的美國人，直率不羈的個性，看似典型的大男人，卻徹底迷倒了懵懂的少年。炎炎夏日的義大利小鎮中，美麗的邂逅正悄悄在艾里歐心中萌芽，摸索著內心感情的樣貌，擺盪在青梅竹馬與陌生的男人之間，觀眾將跟著他回到戀愛最初的青澀滋味。

細火慢熬：逐漸升溫的曖昧氛圍

觀看本片的過程中，剛開始也許會覺得些許不耐，覺得節奏緩慢的猶如夏天悶熱的空氣般。但愛情不也是如此嗎？初次與對方相遇，展現自我的許多面向，時不時的鬧脾氣與自我否定，卻無比在乎對方的一舉一動。

隨著劇情慢慢推進，兩人逐漸突破彼此心防，緩慢升溫的感情，最後則如同乾柴烈火般一發不可收拾。不只他們內心暗暗期待著這樣的發展，銀幕前的我們恐怕早已按耐不住心中的激動，希望他們可以誠實面對自身的情感，結束這帶有酸楚的曖昧與猶豫不決。

Photo Credit：博偉電影

看著劇中的艾里歐，我彷彿回到初次體驗戀愛的心情，重新跟當初那個懵懂的自己訴說心聲。儘管剛開始總是很傻，卻傻的很可愛、很天真，這樣心跳加速的時刻，應該才是愛情使人回味再三的滋味，雖然有時苦澀，有時心碎到無法好好拼湊。

每當想跨出重要的一步，卻因為對方的反應而改變，甚至退縮。一進一退的試探之中，往往讓人不知該如何是好。但是，這或許是戀愛的必經過程，度過這段令人掙扎的曖昧，迎來的將是香甜可口的帥氣型男，奧利佛。

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稚嫩杏桃：當果香與費洛蒙相互混合

碩大肥美的杏桃，榨成黃澄的果汁，搭配著義大利的夏日艷陽，看來可說是格外香甜美味。然而，每當杏桃出現於螢幕中，奧利佛總會一同出現，是否意味著他是艾里歐過早成熟的情愫呢？尚未成年的階段，對於未來懷抱無限想像的少年，卻在那年夏天，迎來如此具有魅力的異國型男，逼他不去動心才是過於殘忍的。

雖然，奧利佛看來態度高傲，總喜歡將「晚點見」掛在嘴上，但隨著兩人逐漸相處，無論是排球比賽中善意的按摩肩膀，或是舞會上以黯然的眼神注視著與其他女生共舞的他，艾里歐心中早已被他高大的身影所佔據，越陷越深。

全片最有趣的橋段，則是當艾里歐獨自一人玩弄著杏桃，當他撫摸著桃子表皮的細毛，體內的慾望似乎跟著湧現。除了用手指攪動果肉之外，他更將它用來自慰，當下可說令人害羞不已。對於他熱切的渴望，相信奧利佛應該也深有所感，只是沒想到他探索情慾的對象，竟超出人類的範疇，跨足了植物界，而奧利佛也選擇「品嘗」這顆帶有體液的杏桃，回應對方真實的欲望。從血脈噴張到爆笑不已，情慾的噴發到小情侶間的打鬧，都在果香與費洛蒙混雜的閣樓裡頭一覽無疑。

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父親教誨：珍惜並擁抱獨特的情感

奧利佛離去前，兩人選擇踏上專屬於兩人的小旅程。搭配〈Mystery of Love〉輕柔的歌聲，觀眾得以跟著他們享受這溫熱的愉悅時光，歷經無數掙扎與痛苦，相愛的兩人終於可以放縱內心的情感，走在午夜的巷道，在最愛的歌曲下搖擺肢體。

然而歡樂的時光終將畫下句點，奧利佛仍得搭上那班命定的火車，離開艾里歐純真美好的夏日風景。而愛人的離去，卻在內心留下巨大的空洞，讓他陷入無盡的悲傷。最終，他只能在媽媽的車上獨忍悲傷，抱持遺憾與失落回到沒有奧利佛的家。

「當你沒有防備的時候，上天總能狡詐地找到我們最為脆弱的地方。」

如果說，整部作品我最喜歡的部分，肯定是爸爸坦然地與艾里歐談心的橋段。面對同性間的情感，多數父母會希望年少懵懂的孩子可以盡速忘卻，迎接正常的人生。但是，這樣單方面抹殺青春的情感，真的好嗎？而爸爸則希望艾里歐可以珍惜如此特別的情感，即使會感到痛苦、悲傷，但其中肯定有著快樂存在。

千萬別為了不願感受而封閉自己的內心，進而不去感受任何事物，這樣是相當浪費的，也會耗損自身的心靈，畢竟，我們都只會活過一次，青春是，與奧利佛的情感是，甚至躺在父親的懷中也是，不如就好好享受，沉浸當下，擁抱自己所感受到的一切。

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「為了讓自己好過，我們丟棄了太多，以致於情感在三十歲就已破產。於是，當每段新的感情開始，我們能給的越來越少。為了讓自己沒有感覺，而選擇不去感受任何事物，多麼可惜！」

凝視爐火：回憶與不捨的眼神流轉

告別奧利佛造訪的夏天，來到霜雪飄落的冬季，艾里歐卻接到來自奧利佛的電話，原本應該是帶著喜悅的來電，卻捎來令人心碎的消息：「奧利佛要結婚了。」儘管電話中不斷以自己的名字呼喚他，但無數的「艾里歐」，卻無法改變那年夏天炙熱的愛戀，將隨著愛人結婚停留在回憶的事實。

這裡選擇只讓奧利佛的聲音出現可說相當巧妙，讓觀眾得以處在艾里歐的視角，聽著話筒另一頭的聲音，卻只能給予祝福。無法看到對方的模樣，讓惆悵的感覺更上一層，直達內心深處的孤獨。聽聞消息的艾里歐，壓抑著無處抒發的悲傷，來到溫暖的爐火之間。凝視著眼前的火光，內心可說是無味雜陳。此幕導演選擇採用的長鏡頭，更將眼神的流轉赤裸呈現觀眾面前。

含著眼眶的淚水，最終仍於眼角滑落，背景則配上〈Visions of Gideon〉，將情緒烘托到畫面之外，隨著劈啪作響的木柴，使得哀怨的情感直上心頭。 此刻的艾里歐，又在想些什麼呢？是與奧利佛出遊的快樂，負片般的回憶，還是在草地上接吻的瞬間，或是觸碰彼此腳趾的怦然。也許都是，也許都不是⋯⋯

而母親的一聲「艾里歐！」卻讓人格外心疼，因為這也是他用來稱呼愛人的暱稱。如今，他卻必須抹去淚水，揮別這段美麗動人的邂逅。

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奧利佛：「以你的名字呼喚我，我也將以我的名字回應你。」

艾里歐：「艾里歐」

奧利佛：「奧利佛」

原文發表於半個比爾

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航



