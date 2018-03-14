美國重大人事異動：川普用「推特」炒了國務卿，中情局長可能出現第一位「女特務」

在即將與北韓最高領導人進行歷史性會面前，美國總統川普昨（13）日在推特上宣布重大人事異動：現任國務卿提勒森（Rex Tillerson）遭到撤換，並點名現任中央情報局長蓬佩奧（Mike Pompeo）接任國務卿。長期與川普不和的提勒森遭到撤換非屬意外，不過，蓬佩奧如果順利上任，美國下一任的中情局長，可能出現一位女特務。

美國總統川普昨日在推特上發文，公告最新一波的人事異動：「中央情報局（CIA）局長蓬佩奧將成為新任國務卿。他會做得非常棒！感謝提勒森的貢獻！哈斯佩爾（Gina Haspel）將成為新任CIA局長，而且是首位女性中情局長。恭喜所有人！」

提勒森稍晚（美國時間下午）親自在國務院召開記者會，表示已接到川普電話，也和白宮幕僚長凱利（John Kelly）通話，確定他將在3月31日離職，結束14個月的國務卿工作，職務則由副國務卿蘇利文（John J. Sullivan）暫代。

提勒森前往非洲訪問多日，昨日黎明才返回華盛頓，還沒來得及和川普會晤，幾個小時後川普就公開推文，讓這位國務卿跟全世界一起從推特上得知自己遭到革職的消息。

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年3月13日

和川普長期不和，提勒森黯然下台

早在去年傳出私下罵川普「低能」後，提勒森和川普之間的嫌隙就已公開，他將離職的傳聞多次浮上檯面，但沒想到剛訪問非洲回來，就收到他「被辭職」的消息。

提勒森的副手、國務次卿高德斯坦（Steve Goldstein）第一時間發出聲明，表示提勒森尚未和川普講到話，不清楚被撤換的原因，提勒森一心想留任。而提勒森發表臨別聲明時，全程沒有提及川普的名字，在談到和川普通話時，用的是「接獲美國總統來自空軍一號的來電」，顯得有點落寞。

而川普用推文炒了提勒森之後，昨日出發前往加州時告訴記者：「我們其實相處得很不錯，但我們對一些事有歧見。」

「例如伊朗核子協議，我認為糟透了，他卻覺得還可以。我希望撕毀這項協議或有所作為，他的感受則略有不同。因此我們真的想法不同。」

《中央社》報導，65歲的提勒森擔任國務卿短短14個月做得相當辛苦，他是石油業聞人，棄商從政投入川普政府後，因為缺乏行政經驗，又常遭愛放砲的川普攪局，工作表現備受各方指責。

《紐約時報》分析，提勒森在外交政策上常與川普意見相左，川普不僅在伊朗核子協議、以巴和平進程、《巴黎協定》（Paris Agreement）等問題上，忽視他的建議，還曾發表推文，批評提勒森試圖與北韓談判的努力在浪費時間。

而川普上週接受北韓領袖金正恩邀請舉行高峰會談時，提勒森正在非洲訪問，這項重大的外交發展顯然提勒森並未參與。提勒森事後還澆冷水地表示，和北韓的會談還早，仍有許多步驟。

《中央社》報導，擔任國務卿1年多來，提勒森將被解職的消息不曾停歇。去年11月消息更是甚囂塵上，當時《紐約時報》就曾報導，川普有意讓蓬佩奧取而代之。當時這項報導遭白宮與國務院否認，但現在證明消息不假。

而白宮和國務院官員也證實，提勒森遭到撤換之後，其副手國務次卿高德斯坦也將下台。

提勒森（左）與川普意見相左，美國國務卿將由川普的忠實盟友蓬佩奧（右）接任。｜Photo credit: Reuters ／達志影像

川普忠實盟友可望成為第70位國務卿，處理北韓議題受矚目

相較於狀況外的提勒森，蓬佩奧顯得對川普大力支持，也多次親上火線，在鏡頭前悍衛川普的政策。1月，當美國媒體質疑川普精神狀態時，蓬佩奧就曾上電視為川普心理狀態辯護。

《風傳媒》報導，54歲的蓬佩奧畢業於哈佛法學院，曾是共和黨極右派「茶黨」（Tea Party）的成員。蓬佩奧於2011年至2017年擔任堪薩斯州（Kansas）的聯邦眾議員，2017年1月川普上台之後，則接任中情局長一職。若任命案獲參議院通過，蓬佩奧將成為第70位美國國務卿。

報導指出，在外交政策方面，蓬佩奧鷹派色彩鮮明，對伊朗尤其敵意高漲，他接掌國務院之後，美國與伊朗的核子協議有可能難以為繼。對北韓，蓬佩奧的姿態原本也相當強硬，還曾經以開玩笑口吻說要暗殺北韓領導人金正恩，不過在川普突然同意與金正恩會面之後，善於逢迎的蓬佩奧應該也會見風轉舵，他上任第一樁大考驗也將是安排「川金會」。

快炒提勒森，下任中情局長提名人曾是臥底間諜

提勒森被開除，國務卿將由美國中情局長接掌，而中情局長的空位，則可望由首位女性、現任中情局副局長哈斯佩爾（Gina Haspel）接任，不過，這兩項提名都需要經過參議院的審議。

哈斯佩爾是誰？在川普宣布提名她接任中情局長之後，這個名字頓時成了網路熱搜關鍵字。

哈斯佩爾現年61歲，1985年進入中情局工作至今，情報界資歷長達32年。根據《法新社》報導，哈斯佩爾1985年進入中情局，是中情局臥底間諜任務老手，在全世界各分站任職，2000年代後期在倫敦美國大使館待過。她於2013年被任命為中情局國家秘密行動處（National Clandestine Service）代理處長，旋即於數週內遭撤換，據說是因為她在後911偵訊行動的重要角色引起疑慮，這些行動包括水刑等虐囚方式。

《風傳媒》報導，2001年九一一恐怖攻擊事件之後，美國政府為規避國內法與國際法規範，在幾個盟邦境內設立「黑獄」（black site），對恐怖分子疑犯刑求逼供，包括惡名昭彰的「水刑」，其中一座位於泰國、代號「貓眼」（Cat’s Eye）的黑獄，就是由哈斯佩爾負責，她因此引發侵害人權的爭議。

《紐約時報》2017年2月報導指出，哈斯佩爾介入中情局的「特別引渡計劃」（extraordinary rendition program），根據該計劃，俘虜的武裝分子被交給外國政府並在秘密設施舉行，在那裡他們遭到機構人員的酷刑。

報導指出，哈斯佩爾2002年負責管理美國中情局 第一個海外拘留點，位於泰國的黑獄，該黑獄曾負責監督兩名來自沙特的 拘 留者 。 審訊涉及廣泛使用「強化訊問」技術，包括水刑和其他國際上被歸類為酷刑的訊問方法。其中一名拘留者，一個月內就被灌水83次、包括了用頭撞牆等苛刻的刑求 。

這些畫面被錄製成影像，不過2005年時，它們奉命被銷毀，而當時在銷毀命令的電報上，有著哈斯佩爾的名字。

哈斯佩爾對水刑的立場，也讓這次的任命案遭到質疑，網路上甚至有人指出，川普對哈斯佩爾的任命案，根本等同於「戰爭罪」等級。而揭露美國國家安全局關於稜鏡計劃監聽專案的秘密文件美國前中情局雇員史諾登（Edward Snowden）也在推特上表示，「CIA新任局長，是主導虐囚並隱瞞真相的關鍵人士。她的名字被列為最高機密，並下令銷毀相關影片以防被國會調查。妙極了。」

Interesting: The new CIA Director Haspel, who "tortured some folks," probably can't travel to the EU to meet other spy chiefs without facing arrest due to an @ECCHRBerlin complaint to Germany's federal prosecutor. Details: https://t.co/7q4euQKtm7 — Edward Snowden (@Snowden) 2018年3月13日

不過，哈斯佩爾卻備受華府情報界推崇。

《大紀元》報導，前國家情報總監克拉珀（James Clapper）以及前CIA局長海登（Michael Hayden）都對她的工作表現讚譽有加。川普在2017年2月任命哈斯佩爾擔任CIA副局長時，前情報總監克拉珀稱讚川普的決定。當時克拉珀說，川普萬中選一挑上廣受情報界好評的老將，是非常好的決定。海登也讚譽川普挑選哈斯佩爾是一個「絕佳的選擇」，稱讚哈斯佩爾是「一位值得信賴的朋友」，也是美國間諜活動遭遇困難時的「指引」。

而川普上任一年多以來，白宮幕僚班底不斷換血，《中央社》報導，高層官員流動率據統計達43%，創下白宮數十年來最高紀錄，離職要員包括了首任國家安全顧問佛林（Mike Flynn）、新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）、首任幕僚長蒲博思（Reince Priebus）、聯絡室主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）、首席策士巴農（Steve Bannon）和衛生部長普萊斯（Tom Price）。



報導指出，川普苦於難以補滿職缺，因為他不願任用被他視為不忠的共和黨人，而認為他反覆無常的共和黨人，也不願為他效力。而到川普麾下工作的人常常無法持久，因為環境變動性高，有時還得面對殘酷割喉競爭，總統的推文與法院的傳票使情況更加惡化，令人精力消耗殆盡。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範