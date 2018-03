玩Instagram必知：「限時動態」、「摯友」的英文怎麼說？

文:Crystal Wu

你是不是也跟小V一樣Instagram中毒,每天都要點開來滑一下、按個讚、發發廢文?那你知道「限時動態」、「摯友」的英文該怎麼說嗎?學會這些常用功能的英文說法,下次換你秀一波!

近幾年Instagram熱潮不退, 大家每天玩手機時都要特別點開來看一下、官方公司也陸續增加了很多新功能,讓本來只是單純分享照片與文字的IG滑起來更有樂趣!小V自己就成為限時動態功能的俘虜,沒事也會隨便拍張照片碎碎念一下。不過,你知道這些功能的英文是什麼嗎?「摯友名單」、「小盒子私訊」等,該怎麼講才是對的?快跟著小V的腳步一起來看看!

在開始之前,小V先帶大家複習一下以下這些較常使用的Instagram單字吧:

貼文 post

按讚 like

留言 comment

收藏 save

追蹤 follow

取消追蹤 unfollow

粉絲 follower(s)

追蹤要求 follower request(s)

大頭貼 profile picture

限時動態 Story / Stories

是的,你沒看錯!24小時過後就會自動消失的「限時動態」在英文中就是story,「故事」這個單字。據Instagram官方表示:“Everyone has their own story.” ,因此 story這個功能就是能夠讓你短暫地記錄下每一天的精彩片段囉。

Before Shelly starts eating her meal, she would always take a picture of her food and make a Instagram story of it.

在 Shelly 開動之前,她總是會替自己的餐點拍照並分享到限時動態上。

私訊功能 Direct Message

這裡提到的私訊功能就是我們俗稱的「小盒子」了。不少在Instagram上面經營網拍帳號的賣家都會利用這個「小盒子」功能來跟買家聯絡,而這樣的私訊功能在英文裡就是「直接訊息」direct message喔。英文母語者常會將這兩個字簡寫為"dm"並當作動詞使用,用法如下。

If you want to know more about our services, dm me for business inquiries.

如果想要更加了解我們的服務,可以私訊我做商業諮詢。

精選動態 Story Highlights

可以將自己喜歡的限時動態保存到個人檔案裡的這個功能才剛推出,小V就已經看到不少朋友在使用了。在英文裡, highlight這個單字可當動詞或名詞,而作為名詞時指的就是「最精彩的部分」、「最重要的事情」,因此story highlights意思就是你的一系列限時動態中最為亮眼的那幾則。

I saw that you added our selfie to your story highlights! That’s so heart-warming.

我看到你把我們兩個的自拍照加到你的精選動態裡了!真令我覺得溫暖。

善用這些五花八門的功能,你也能變身IG達人!快來跟在Instagram有幾十萬追蹤著的網美一起學要怎麼利用Instagram賺錢養活自己!

摯友(名單)Close Friends(List)

如果想要分享一些比較私人的文字或相片、又不想被自己的幾百個追蹤者看光光的話,就得使用「摯友」功能了。這個功能在英文裡稱作close friends,本來用以形容距離很近的close在這邊的意思是「親近的」,而「親近的朋友」自然就是「摯友」了。

Of course my teammates wouldn’t see myInstagrampost complaining about them because I shared it only to my close friends.

我的組員當然不會看到我那篇在抱怨他們的IG貼文,因為我只有分享給摯友。

典藏 Archive

小V自己因「典藏」功能受益無窮,尤其是回過頭看到以前發的一些黑歷史貼文、想刪又捨不得刪時,就可以善用「典藏」保存起來只給自己看了。 archive這個字指的是「檔案」、「資料庫」,也可以當作動詞表「歸檔」、「存擋」,並且發音較特殊,後面的 “i” 在這裡是發長音 [aɪ] 而非短音。

I can’t find Joseph’s post with the picture of his girlfriend and him. He may have archived it.

我找不到 Joseph 那篇有他跟他女友合照的貼文,他可能已經典藏了。

探索 Explore

探索功能不只能夠讓你尋找朋友或家人的Instgram帳號,官方更會根據你平時的搜尋紀錄在explore page推薦你可能會喜歡的影片或照片類型。小V必須說這個功能真的不能小看,之前不過是在YouTube搜了一些歌手的名字,沒想到他們的影片居然跑到我的IG探索頁面,太驚人了!

The video you posted appeared on my explore page. That’s creepy!

你 po的影片出現在我的探索頁面上了。真令人毛骨悚然!

除了Instagram之外,Facebook現在也是一樣紅!然而Facebook其實有一些不為人知的有趣知識,相信你一定還不知道。看看影片,瞭解一下我們每天在使用的社群軟體究竟還藏了哪些秘辛吧!

