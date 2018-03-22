玩Instagram必知：「限時動態」、「摯友」的英文怎麼說？

文：Crystal Wu

你是不是也跟小V一樣Instagram中毒，每天都要點開來滑一下、按個讚、發發廢文？那你知道「限時動態」、「摯友」的英文該怎麼說嗎？學會這些常用功能的英文說法，下次換你秀一波！

近幾年Instagram熱潮不退， 大家每天玩手機時都要特別點開來看一下、官方公司也陸續增加了很多新功能，讓本來只是單純分享照片與文字的IG滑起來更有樂趣！小V自己就成為限時動態功能的俘虜，沒事也會隨便拍張照片碎碎念一下。不過，你知道這些功能的英文是什麼嗎？「摯友名單」、「小盒子私訊」等，該怎麼講才是對的？快跟著小V的腳步一起來看看！

在開始之前，小V先帶大家複習一下以下這些較常使用的Instagram單字吧：

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限時動態 Story / Stories

是的，你沒看錯！24小時過後就會自動消失的「限時動態」在英文中就是story，「故事」這個單字。據Instagram官方表示：“Everyone has their own story.” ，因此 story這個功能就是能夠讓你短暫地記錄下每一天的精彩片段囉。

Before Shelly starts eating her meal, she would always take a picture of her food and make a Instagram story of it.

在 Shelly 開動之前，她總是會替自己的餐點拍照並分享到限時動態上。

私訊功能 Direct Message

這裡提到的私訊功能就是我們俗稱的「小盒子」了。不少在Instagram上面經營網拍帳號的賣家都會利用這個「小盒子」功能來跟買家聯絡，而這樣的私訊功能在英文裡就是「直接訊息」direct message喔。英文母語者常會將這兩個字簡寫為"dm"並當作動詞使用，用法如下。

If you want to know more about our services, dm me for business inquiries.

如果想要更加了解我們的服務，可以私訊我做商業諮詢。

精選動態 Story Highlights

可以將自己喜歡的限時動態保存到個人檔案裡的這個功能才剛推出，小V就已經看到不少朋友在使用了。在英文裡， highlight這個單字可當動詞或名詞，而作為名詞時指的就是「最精彩的部分」、「最重要的事情」，因此story highlights意思就是你的一系列限時動態中最為亮眼的那幾則。

I saw that you added our selfie to your story highlights! That’s so heart-warming.

我看到你把我們兩個的自拍照加到你的精選動態裡了！真令我覺得溫暖。

善用這些五花八門的功能，你也能變身IG達人！快來跟在Instagram有幾十萬追蹤著的網美一起學要怎麼利用Instagram賺錢養活自己！

摯友（名單）Close Friends（List）

如果想要分享一些比較私人的文字或相片、又不想被自己的幾百個追蹤者看光光的話，就得使用「摯友」功能了。這個功能在英文裡稱作close friends，本來用以形容距離很近的close在這邊的意思是「親近的」，而「親近的朋友」自然就是「摯友」了。

Of course my teammates wouldn’t see myInstagrampost complaining about them because I shared it only to my close friends.

我的組員當然不會看到我那篇在抱怨他們的IG貼文，因為我只有分享給摯友。

典藏 Archive

小V自己因「典藏」功能受益無窮，尤其是回過頭看到以前發的一些黑歷史貼文、想刪又捨不得刪時，就可以善用「典藏」保存起來只給自己看了。 archive這個字指的是「檔案」、「資料庫」，也可以當作動詞表「歸檔」、「存擋」，並且發音較特殊，後面的 “i” 在這裡是發長音 [aɪ] 而非短音。

I can’t find Joseph’s post with the picture of his girlfriend and him. He may have archived it.

我找不到 Joseph 那篇有他跟他女友合照的貼文，他可能已經典藏了。

探索 Explore

探索功能不只能夠讓你尋找朋友或家人的Instgram帳號，官方更會根據你平時的搜尋紀錄在explore page推薦你可能會喜歡的影片或照片類型。小V必須說這個功能真的不能小看，之前不過是在YouTube搜了一些歌手的名字，沒想到他們的影片居然跑到我的IG探索頁面，太驚人了！

The video you posted appeared on my explore page. That’s creepy!

你 po的影片出現在我的探索頁面上了。真令人毛骨悚然！

除了Instagram之外，Facebook現在也是一樣紅！然而Facebook其實有一些不為人知的有趣知識，相信你一定還不知道。看看影片，瞭解一下我們每天在使用的社群軟體究竟還藏了哪些秘辛吧！

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航