設計人，你認識這些後現代的搖滾靈魂嗎？

創意工作者的靈感來源有很多種，無論是追蹤他人的IG或是Pinterest、隨手在紙張上的速寫、或是一場與陌生人的午後對話，都可以成為發想的起點。

1960年後期開始到現在21世紀的藝術，可以稱為「當代（Contemporary）」。想了解更多關於當代藝術，Widewalls Magazine是很容易互動的網站，內容定期更新年輕藝術家的作品；99U、Design Observer與It’s Nice That則可以幫助設計人收集靈感及掌握業界的動態。如果你的工作與創意有關，能夠歸納出自己的設計風格可以很快讓沒有合作過的人了解你。如：我的平面設計偏向極簡主義，作品內用了很多大膽的原色系，或我是一位波希米亞（Boho）的服裝設計師，我的設計浪漫輕柔符合女性需要。

以下介紹曼非斯（Memphis）和迷幻藝術（Psychedelic Art），兩者在設計上充滿自由搖滾精神，並被大量應用於平面與廣告中，但卻少人能真正分辨出之間的差別。

曼非斯Memphis（活躍年份：1981－1988年）

蘇菲亞．柯波拉（Sofia Coppola）曾經在Ｗ雜誌寫出從小對曼非斯藝術的熱愛。創始人Ettore Sottsass是義大利建築與設計師，並於1980年與多位友人在米蘭創立了曼非斯團體。聚會當天，背景音樂播放著巴布．狄倫《Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again》則是曼非斯的名稱由來。受到裝飾藝術與普普藝術影響，用色大膽鮮豔。物件則帶著荒謬與反傳統的幾何結構。團體於1988年解散，但依然影響90年代後期到至今的平面設計與藝術創作。

Photo Credit：On Contract

Ettore Sottsass於2007年逝世於米蘭，一位26歲的紐約藝術家Raquel Cayre策劃了他的Instagram，並快速累積8萬多名追蹤者，來看看吧：Follow Up #ettoresottsass

Natalie Du Pasquier是曼非斯風格的創始成員之一。生於法國波爾多，自1979年定居米蘭後以裝飾表面（Decorated Surfaces）創作一系列傢俱、地毯與織物。1989年起繪畫成為她主要的創作。在2014年，與美國服飾品牌American Apparel合作並設計ㄧ系列系列商品：

▼Nathalie Du Pasquier X American Apparel廣告短片

如果你看到這些......

水磨石地板：曼非斯的設計者將用於地板的耐磨材質，應用在檯燈與桌面。

Photo Credit: ®Papermint Photo Credit: ®Papermint

潦草、不規則圖案：1978年Sottsass設計Bacterio print，也成為曼非斯的招牌圖案。

Photo Credit: Pinterest Photo Credit: Pinterest

明亮的卡通色系：芝麻街的繽紛色彩。想一下有黃色把手，藍色椅背與紅色坐墊的沙發吧。

Photo Credit: Think Olio Photo Credit: Think Olio

古怪的幾何組合：1981年於Salone del Mobile Milao推出一系列傢具後大受好評。以傾斜的正方體、圓形與三角形解構結構。其中Carlton room成為經典。

Photo Credit: On Contract Photo Credit: On Contract

迷幻藝術Psychedelic Art（活躍年份：1960－1975年）

Psychedelic源自英國心理學家Humphry Osmond「內心的抗爭」。因此藝術家表達內心（Inner Mind）與精神世界（Psych）可視為「迷幻」。LSD藥物發明及服用者的誘發幻覺也帶來了迷幻藝術。二次大戰後經濟復甦帶來了7千6百萬的嬰兒潮，成年後的嬰兒潮在60年代後成為反主流的世代，並對物質主義與保守的社會氛圍提出質疑。1966年起他們在多項遊行中提倡平等與人權，並影響日後女性主義、黑人平權運動及嬉皮文化。位於舊金山灣區的藝術家Wes Wilson（圖上）和Victor Moscoso（圖下），他們海報作品成功與商業廣告結合，並將迷幻藝術推廣至大眾。至今迷幻藝術四字並不帶著歧義。

Photo Credit: Design is fine （圖上）Photo Credit: Design is fine

Photo Credit: Victor Moscoso.com （圖下）Photo Credit: Victor Moscoso.com

加入了拉加與西塔爾琴印度樂器，帶著異國色彩的迷幻搖滾與迷幻藝術成為60年代的文化代表。吉米．罕醉克斯（Jimi Hendrix）和披頭四（The Beatles）為其中搖滾音樂的指標。

▼Top 10 Psychedelic Bands十大迷幻樂團

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由外而內漩渦視覺：由苯胺紫與鮮豔重複的圖案，體現LSD服用後的視覺感。觀看者閱覽時也一併掉入視覺錯覺的效果。

Photo Credit: Culture Trip Photo Credit: Culture Trip

液體燈光秀（Liquid Light Show）：用水、酒精、甘油（礦物油）與水性染料，搭配電子音樂的實驗表演。1963年發明的熔岩燈更多達200多種色彩變化。Google加州總部也保留幾盞當時的設計。

Photo Credit: Liquid Light Lab Photo Credit: Liquid Light Lab

▼The Joshua Light Show－Liquid Loops（1969）約書亞液體燈光秀

塑膠加熱般的熔解字體：受到新藝術（Art Nouveau）影響，字型的流動曲線並模仿自然界植物的生長動感。

Photo Credit: The Cut Photo Credit: The Cut

對稱與極盡複雜的細節：受到東方曼陀羅藝術影響，表現藝術家內心覺知與覺醒的過程。

Photo Credit: Melt Photo Credit: Melt

如果你熱愛色彩與不規則線條，可以從日常生活中汲取曼非斯與迷幻藝術中的優點，並加入自身的審美觀。把自己當成一座行動藝術品吧，從穿著中表達出觀點（View），恭喜你！你已經成功一腳走入設計與創意人的世界裡了。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航