設計人，你認識這些後現代的搖滾靈魂嗎？

創意工作者的靈感來源有很多種,無論是追蹤他人的IG或是Pinterest、隨手在紙張上的速寫、或是一場與陌生人的午後對話,都可以成為發想的起點。

1960年後期開始到現在21世紀的藝術,可以稱為「當代(Contemporary)」。想了解更多關於當代藝術,Widewalls Magazine是很容易互動的網站,內容定期更新年輕藝術家的作品;99U、Design Observer與It’s Nice That則可以幫助設計人收集靈感及掌握業界的動態。如果你的工作與創意有關,能夠歸納出自己的設計風格可以很快讓沒有合作過的人了解你。如:我的平面設計偏向極簡主義,作品內用了很多大膽的原色系,或我是一位波希米亞(Boho)的服裝設計師,我的設計浪漫輕柔符合女性需要。

以下介紹曼非斯(Memphis)和迷幻藝術(Psychedelic Art),兩者在設計上充滿自由搖滾精神,並被大量應用於平面與廣告中,但卻少人能真正分辨出之間的差別。

曼非斯Memphis(活躍年份:1981-1988年)

蘇菲亞.柯波拉(Sofia Coppola)曾經在W雜誌寫出從小對曼非斯藝術的熱愛。創始人Ettore Sottsass是義大利建築與設計師,並於1980年與多位友人在米蘭創立了曼非斯團體。聚會當天,背景音樂播放著巴布.狄倫《Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again》則是曼非斯的名稱由來。受到裝飾藝術與普普藝術影響,用色大膽鮮豔。物件則帶著荒謬與反傳統的幾何結構。團體於1988年解散,但依然影響90年代後期到至今的平面設計與藝術創作。

Photo Credit:On Contract

Ettore Sottsass於2007年逝世於米蘭,一位26歲的紐約藝術家Raquel Cayre策劃了他的Instagram,並快速累積8萬多名追蹤者,來看看吧:Follow Up #ettoresottsass

Natalie Du Pasquier是曼非斯風格的創始成員之一。生於法國波爾多,自1979年定居米蘭後以裝飾表面(Decorated Surfaces)創作一系列傢俱、地毯與織物。1989年起繪畫成為她主要的創作。在2014年,與美國服飾品牌American Apparel合作並設計ㄧ系列系列商品:

▼Nathalie Du Pasquier X American Apparel廣告短片

如果你看到這些......

水磨石地板:曼非斯的設計者將用於地板的耐磨材質,應用在檯燈與桌面。

Photo Credit: ®Papermint Photo Credit: ®Papermint

潦草、不規則圖案:1978年Sottsass設計Bacterio print,也成為曼非斯的招牌圖案。

Photo Credit: Pinterest Photo Credit: Pinterest

明亮的卡通色系:芝麻街的繽紛色彩。想一下有黃色把手,藍色椅背與紅色坐墊的沙發吧。

Photo Credit: Think Olio Photo Credit: Think Olio

古怪的幾何組合:1981年於Salone del Mobile Milao推出一系列傢具後大受好評。以傾斜的正方體、圓形與三角形解構結構。其中Carlton room成為經典。

Photo Credit: On Contract Photo Credit: On Contract

迷幻藝術Psychedelic Art(活躍年份:1960-1975年)

Psychedelic源自英國心理學家Humphry Osmond「內心的抗爭」。因此藝術家表達內心(Inner Mind)與精神世界(Psych)可視為「迷幻」。LSD藥物發明及服用者的誘發幻覺也帶來了迷幻藝術。二次大戰後經濟復甦帶來了7千6百萬的嬰兒潮,成年後的嬰兒潮在60年代後成為反主流的世代,並對物質主義與保守的社會氛圍提出質疑。1966年起他們在多項遊行中提倡平等與人權,並影響日後女性主義、黑人平權運動及嬉皮文化。位於舊金山灣區的藝術家Wes Wilson(圖上)和Victor Moscoso(圖下),他們海報作品成功與商業廣告結合,並將迷幻藝術推廣至大眾。至今迷幻藝術四字並不帶著歧義。

Photo Credit: Design is fine (圖上)Photo Credit: Design is fine

Photo Credit: Victor Moscoso.com (圖下)Photo Credit: Victor Moscoso.com

加入了拉加與西塔爾琴印度樂器,帶著異國色彩的迷幻搖滾與迷幻藝術成為60年代的文化代表。吉米.罕醉克斯(Jimi Hendrix)和披頭四(The Beatles)為其中搖滾音樂的指標。

▼Top 10 Psychedelic Bands十大迷幻樂團

如果你看到這些......

由外而內漩渦視覺:由苯胺紫與鮮豔重複的圖案,體現LSD服用後的視覺感。觀看者閱覽時也一併掉入視覺錯覺的效果。

Photo Credit: Culture Trip Photo Credit: Culture Trip

液體燈光秀(Liquid Light Show):用水、酒精、甘油(礦物油)與水性染料,搭配電子音樂的實驗表演。1963年發明的熔岩燈更多達200多種色彩變化。Google加州總部也保留幾盞當時的設計。

Photo Credit: Liquid Light Lab Photo Credit: Liquid Light Lab

▼The Joshua Light Show-Liquid Loops(1969)約書亞液體燈光秀

塑膠加熱般的熔解字體:受到新藝術(Art Nouveau)影響,字型的流動曲線並模仿自然界植物的生長動感。

Photo Credit: The Cut Photo Credit: The Cut

對稱與極盡複雜的細節:受到東方曼陀羅藝術影響,表現藝術家內心覺知與覺醒的過程。

Photo Credit: Melt Photo Credit: Melt

如果你熱愛色彩與不規則線條,可以從日常生活中汲取曼非斯與迷幻藝術中的優點,並加入自身的審美觀。把自己當成一座行動藝術品吧,從穿著中表達出觀點(View),恭喜你!你已經成功一腳走入設計與創意人的世界裡了。

