含著八根金湯匙的高富帥貴族：末代印度總督蒙巴頓伯爵

文：黃偉雯（小瑪）

在電影《亂世傷痕：末代總督的秘密》播出後，許多人應該對蒙巴頓伯爵（Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten）不大陌生，他最為人熟知的頭銜就是印度末代總督兼任印度副王，當時的印度國王是英國國王喬治六世（George Ⅵ），也是蒙巴頓的表哥，這樣的家世背景應該不難看出蒙巴頓伯爵的尊貴，可他不僅是含著金湯匙出生，還是八根金湯匙。

這位英國超級頂級貴族有太多值得著墨的事蹟與軼事，不只是因為他本人高大帥氣而且沒有禿頭，還有他顯赫的背景、與法國交際花的緋聞，以及他老婆埃德溫納（Edwina Mountbatten）與印度獨立後第一位總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）的緋聞，全都是20世紀世人津津樂道的故事。

這位一生都生活在常人無法想像的豪奢特權超級貴族，連生命的結束都極具戲劇性，在79歲高齡時，蒙巴頓在自己的豪華遊艇上被愛爾蘭共和軍暗殺，結束他燦爛不凡的一生。

一口氣含著八根金湯匙的超級貴族

生於1900年的蒙巴頓，正逢大英帝國最輝煌鼎盛的年代，日不落國的「大不列顛及愛爾蘭聯合王國女王」的維多利亞女王（Queen Victoria）就是他的曾祖母，維多利亞女王也是第一位兼任印度女王的英國王室，顯赫無比的大英女王就是蒙巴頓的第一根金湯匙。

蒙巴頓出生在英國溫莎堡，他的父親路易斯・蒙巴頓（Louis Alexander Mountbatten），則是德國巴騰堡的親王，他娶了來自英國黑森和萊茵大公的長女維多利亞公主。為了娶英國妻子，來自德國的蒙巴頓親王放棄了德國籍。這對金童玉女在血緣上都屬於維多利亞女王的外孫，所以是一個堂妹嫁給堂兄的結合。親王父親與公主母親，成為蒙巴頓伯爵的第二及第三根金湯匙。

維多利亞女王去世後，王位繼承人先後歷經愛德華七世（Edward Ⅶ）、喬治五世（George Ⅴ），之後來到了溫莎王朝的愛德華八世（Edward Ⅷ）及喬治六世，喬治六世就是蒙巴頓的表哥。此外，他還有另外一位表哥是德意志帝國的皇帝威廉二世（Wilhelm Ⅱ），掌管歐洲重要國家的表哥們，成為蒙巴頓的第四根及第五根金湯匙。

此外，蒙巴頓的大姊嫁給希臘的安德烈親王（Prince Andrew），二姊嫁給瑞典國王古斯塔夫六世（Gustaf Ⅵ），看到這裡有沒有覺得蒙巴頓伯爵這位高富帥，簡直如有神助一般的橫空出世在這個世界上，連勝文、蔣萬安、郝龍斌什麼的根本就望塵莫及。

那麼蒙巴頓的最後一根金湯匙是誰呢？蒙巴頓念大學辦社團的時候，就能常邀請到溫斯頓・邱吉爾（Winston Churchill）來到學校演講，這位邱吉爾就是大家耳熟能詳的英國二戰名相，他也是蒙巴頓伯爵的好朋友。

印度總理尼赫魯（左）與蒙巴頓伯爵。｜Photo credit:AP/達志影像

官拜印度總督，卻是南亞政治紛爭的罪魁禍首

蒙巴頓的青年鼎盛時期恰好遇上二次世界大戰，當時的英國貴族都必須服役，而且最好是海軍，因為這是為國家效力及為自己累積聲望的最佳捷徑。蒙巴頓在13歲就進入皇家海軍學院。作為貴上加貴的皇親國戚，不難想像他在念書及服役期間，並沒有立下赫赫戰功，反而犯了不少小錯小誤鬧得雞飛狗跳。

不過，英國國王是他的表哥，英國首相邱吉爾是他的好朋友，後台很硬的蒙巴頓不僅沒被處罰，反而一路從驅逐艦艦長、巡洋艦艦長、航空母艦艦長高升至戰區司令官，1943年他更成為二戰時期東南亞戰場的統帥（與東亞統帥麥克阿瑟同一等級，只是轄區不同），同時還晉升為英國陸海空三軍中將，這一年他才40歲。

1945年8月二戰結束，蒙巴頓9月於新加坡接受了東南亞日軍的投降，因為這樣，二戰同盟國戰勝的部分勝利光環就落在蒙巴頓的頭上，1947年他就順理成章地被派任為印度總督兼任印度副王，由他負責解決複雜又箭在弦上的印度獨立問題。而他提出的「蒙巴頓方案」，就是造成印度與巴基斯坦克喀什米爾領土爭議的罪魁禍首，蒙巴頓對南亞土地的切割與劃分，直至今日依舊深深地影響著當代南亞政治與領土糾紛。

總督的桃色八卦，總督夫人也沒閒著

貴為高富帥的超級貴族，蒙巴頓自然少不了桃色八卦，最著名的莫過於他與法國交際花克勞蒂夫人（Madame Claude）的愛恨情仇。

「應召女郎」這一詞就是因為克勞蒂夫人才產生的，這位法國交際花早年在修道院長大，能說多國語言，貌美聰明而且很純潔。在克勞蒂18歲那年，蒙巴頓迷路誤闖修道院中改變了她的世界。

純情美麗的少女遇上超級高富帥貴族，是不可能不落入情網之中的，這段「一夜情」可能只是蒙巴頓的某一次「戰功」，卻是少女愛情的全部。日日思念蒙巴頓的克勞蒂，常常寫信給蒙巴頓但都沒有回音，直到四年後，克勞蒂收到蒙巴頓的回信邀請她至艦艇上參觀，滿懷欣喜的克勞蒂到了艦艇上，才知道原來她是蒙巴頓送給一位法軍上校的禮物，以此討好上校，幫助其在軍艦上的順利。

此時，大夢初醒的克勞蒂卻還是無法硬下心腸來拒絕蒙巴頓的各種要求，其中一項甚至是要她去成為後來的美國總統——甘迺迪（John F. Kennedy）的女伴。

在這段因為愛情而開始，有些半推半就的交際花生涯裡，克勞蒂明白了只有「性與食物」是人們會主動給予錢財或好處的交易。對愛情終於心灰意冷的她，開始建構屬於自己的貴族「遊樂場」。克勞蒂夫人的香閨成為頂級的應召站，全盛時期她的手下有超過400位妙齡女郎，穿梭在歐美的上流社會中。

蒙巴頓在外面捻花惹草的同時，他的元配埃德溫納夫人其實也沒有閒著，在陪同夫婿前往印度擔任總督及印度副王期間，聖雄甘地與印度國大黨領袖尼赫魯成為蒙巴頓夫婦的摯友。隨著甘地被暗殺，尼赫魯與蒙巴頓夫婦的關係更加緊密，時常到對方家作客。而埃德溫納夫人也就在這樣的情況下，與尼赫魯展開一場友達以上戀人未滿的情誼。

尼赫魯與埃德溫納夫人。｜Photo Credit: Royroydeb@Wiki Public Domain

據說尼赫魯與埃德溫納夫人時常通信，最神奇的是埃德溫納夫人從來不會刻意在丈夫面前隱藏對尼赫魯的好感。蒙巴頓甚至覺得自從他們密切通信之後，埃德溫納夫人的脾氣變得更加溫順。只不過當埃德溫納夫人死於一場前往東南亞的旅行途中之後，蒙巴頓伯爵立刻讓女兒重新閱讀妻子與尼赫魯往來的信件，這種反應比較接近一般正常人的舉動。

身為一位頂級貴族，蒙巴頓還是相當重視表面的和諧與人際關係的圓融，所以妻子還在世時，他選擇相信妻子與好友之間只有精神上的互相愛慕，並且認為這是可以被容許的。

以後再看到印度總督蒙巴頓，別再只記得那份悲傷的「蒙巴頓方案」，他的正史與軼事同樣精彩，或許這也是高富帥的超級貴族難以擺脫的宿命吧！像我滿腦子的Keypoint就是蒙巴頓好帥以及他的顯赫身世。偷偷告訴大家：他最喜歡的顏色是夢幻的粉紅色喔！

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本文經就是要印度授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航