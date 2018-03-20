超過三個月的慢性咳嗽不可輕忽，當心COPD找上你

文：林玫妮

季節交替，除了惱人的過敏問題外，是否常常覺得喉嚨癢癢的，動不動就想咳嗽呢？出現這種症狀時，多數人會以「感冒」來處理，以為多喝熱開水，或是上藥房買個感冒藥就能徹底根治。但，你確定看似尋常的咳嗽、咳痰，真的只是一般的感冒嗎？

根據世界衛生組織（WHO）統計，慢性阻塞性肺病全球死亡排名第4位，共有2.1億人罹患；在台灣死亡排名則為第七位，40歲以上平均每六人就有一人罹患。

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease）簡稱COPD，是一種常見的呼吸道系統疾病。振興醫院呼吸道治療科主任陶啟偉表示，COPD隨著年齡增長，才慢慢出現的慢性肺功能退化、發炎，由於初期症狀不明顯，有許多病人往往到了後期才發現，延誤黃金治療時間。

因此，陶啟偉醫師表示，40歲以後，每年健檢最好增加肺功能檢測項目，而65歲以上者，建議施打免費肺炎鏈球菌疫苗，以防後顧之憂。如有患病疑慮者，可透過全肺功能檢查器和肺流量計的檢測，加上平常的生活習慣（如：飲食、吸菸史等）觀察，即可判定是否為COPD。如果罹患COPD，不僅長期有咳嗽、咳痰、胸悶、喘不過氣等困擾外，在人際關係與生活品質上，相對也會受到影響。

值得注意的是COPD的共病症廣泛，當兩種病狀同時發作時，身體極度不適外，也增加了死亡的機率。

最大元凶：吸菸

陶啟偉醫師說明，引起慢性阻塞性肺病最大的原因，就是吸菸。長期吸菸，會使肺功能下降，原本像海綿一樣緊密的肺泡，會變得肥大沒有彈性，使呼吸出現障礙，無法順利調節，臨床上的症狀多為久咳、咳痰、胸悶、氣喘與運動時呼吸困難等情況，多半好發於清晨或冬季。

另外，台灣人因宗教信仰的習慣，常常到寺廟燒香；加上二手菸、老化而造成的肺部退化，與近年空氣汙染PM2.5危害，種種因素都是COPD的成因。其中以吸菸罹患該病占最多數，研究發現，40歲以上的老菸槍，約有五成以上患有COPD。

咳嗽三週以上 不可輕忽

以「流感」為例，通常三至五天咳嗽和流鼻水的症狀會減緩，如果症狀持續兩年，每年至少有三個月以上的慢性咳嗽症狀，且伴隨著咳痰、胸悶、氣喘，就很有可能是COPD。

林口長庚紀念醫院胸腔內科系呼吸道疾病科主治醫師黃建達則表示，一般感冒若是就醫後，超過三週仍不見改善，且出現呼吸困難、咳嗽不止、痰多的狀況，就應立即就醫檢查，如果病狀持續八週，且為老菸槍，極有可能為慢性阻塞性肺病。

適時運動 避開甜食

要維持肺部的健康，應保持均衡的飲食與規律運動，少吃甜食、過油過鹹的食物。針對COPD患者的治療，目前是以支氣管擴張劑的藥物與長效型吸入劑（LABA＋LAMA＋類固醇）為主，陶啟偉醫師強調，療程的進行中，千萬不要覺得症狀減緩了，就自行停止用藥。COPD患者最常見的狀況，就是氣吸得進去、但吐不出來，情況嚴重時甚至要隨身攜帶氧氣機，生活品質大受影響。因此，在飲食上，陶啟偉醫師會建議病人增加飲食中「脂肪」的攝取量，提升因呼吸所需耗費的熱量。

此外，也鼓勵COPD患者要多運動、散步，安排呼吸訓練、增進中軸肌肉耐力，努力調整、改善不良的生活習慣。

同場加映：肺容積減容手術

臨床治療上，可透過減容手術，減少20%至30%的肺容積，藉由呼吸量需求降低、減輕肺部負擔，改善COPD呼吸困難、胸悶的問題，不過，肺部問題並不會因此痊癒。黃建達醫師也說，此手術病發症多，並非適合所有人，建議應與醫師一起商討、仔細評估。

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本文經退休好幸福授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航