【圖輯】北農休市造成價崩？拆解台灣蔬果產銷現狀

Ｑ1：為何「一市打噴嚏，全台就感冒」？台灣的蔬果拍賣市場，全台共有37間。為何台北第一果菜市場短短幾天的休市，能造成這麼大的波動？

Ａ：前媒體人，出過書籍《水果政治學：兩岸農業交流十年回顧與展望》，長期專注台灣農業的焦鈞表示：「果菜批發市場的成立，就是希望產地生產的蔬果能夠在最快時間送到消費者手上，當然十年前成立時還未有物流系統，現在非常便捷快速，透過這樣形式，快速集中、快速分散，農產品的新鮮度能夠讓價格維持水平，甚至更好。」

「一市主要是蔬菜類，其他農產品就不如一市能扮演這麼重要的角色，至少從我剛講的概念，目前批發市場如何踏出下一步，現在正是個轉捩點。」

「台北人為何可以這麼方便買到物美價廉的蔬果，其實大台北地區真的要感謝有果菜批發市場，有非常老的歷史，大者恆大，消費人口也集中，近幾年飲食習慣改變，蔬果需求也增大，餐飲業的興起等，直銷通路的活絡，不僅量集中，好的東西也都往這邊送。」

根據農糧署年報顯示，台北第一果菜市場佔全台果菜批發總量的19.74%，加上台北第二果菜市場8.41%，超過全台四分之一，焦鈞認為：「北北基桃其實本來就佔了台灣快三分之一的人口，這樣的量其實也合理，但全部都集中在第一果菜市場，因為第一果菜市場歷史最擁久，包容性也最大，什麼菜來都賣得掉，全台果菜市場都會參考其價格來定價。」

Ｑ2：台灣果菜如何從產地到餐桌？

臺北農產運銷股份有限公司陸秘書主任表示：「目前會到貨台北第一果菜市場的量，每天約有蔬菜1600公噸、水果700公噸，每天來自各縣市產地，共有兩個體系，一個是農民團體，佔總量的70%，包含農會、新果社、農聯社、國聯社。另外約有30%的產品來自於個體戶的農作。」

「農產品在產地採收、分級、包裝後，委託貨運公司送到台北第一、第二果菜市場。批發市場會每日在網路上公開拍賣價格，再由大消費戶或零售市場轉賣到消費者手上。」

Ｑ3：台灣果菜價格，真的有因為連續休市暴跌？

以這次爆發大量討論的敏豆價格來看，以整年的敏豆價格數據作比較，事實上「量少價格高、量多價格低」是常態，長期而言，說2018連休兩次造成「量多價崩」，焦鈞認為：「部分報導以年節前最高售價與年節後因為氣候異常而大量產的敏豆比較，其實長期來看，不算是崩盤。」

Ｑ4：台灣農業果菜產銷，現在最重要問題是什麼？

Ａ：當下的氣候異常狀況所造成的生產過剩，聯合報導，為解決菜價波動，農委會副主委陳吉仲說：「最根本是沒有冷鏈系統，不然怎麼會在乎休市幾天。」

陳吉仲說，「農委會主委林聰賢也有指示農糧署今年推冷鏈體系，提供農會冷藏設備補助，相關預算可以從農糧署運銷加工組的預算支出；其次，還要成立價格小組，處理所有價格波動太高事務。」

焦鈞也表示：「如果有冷鏈體系，像菜葉類這樣的農產品，就可以像日本一樣維持在恆溫及做適當包裝。才不會導致現在這樣雙輸的局面。除此之外，不應單只關注於人事鬥爭或硬體上的改造，也應納入軟體思維，重新建立好的機制。」

核稿編輯：楊之瑜