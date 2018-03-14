「工作忙翻天，家裡的髒亂完全不想面對…」現代人的生活忙碌，尤其職業婦女要顧工作還要顧一家老小，時間根本不夠用。許多家庭開始將清潔打掃的工作外包，透過專業職人的巧手，不僅將家裡打掃乾淨，更因其專業手法，縮短許多清潔時間，高效又省時。

Photo Credit: 台灣大車隊

台灣大車隊集團旗下品牌「生活大管家」，即以提升消費者生活品質，為消費者省下更多時間為初衷，成立「媒合專業職人服務平台」，從線上預約、多元付款、媒合管家、到府服務的一站式服務，不論是居家清潔、專業除塵螨、家電清洗（冷氣、抽油煙機、洗衣機）、美甲美睫、紓壓按摩等服務，讓越來越忙碌的現代人，一指輕鬆解決生活大小事！

Photo Credit: 台灣大車隊

計程車跨領域服務，以專業媒合者的角度出發，台灣大車隊過去是媒合司機與乘客，生活大管家則是媒合專業服務工作者與消費者，2年經營以來深受顧客信賴與支持，除專業服務外，上市公司經營秉持公開價格、付款安全、開立發票等原則，並專注顧客服務體驗，為業界唯一備有24小時客服專線的平台，讓消費者安心免煩惱。

台灣清潔市場混亂，部分廠商更以削價競爭犧牲了品質，生活大管家旗下超過500名管家，每位都經層層面試審核、一一簽約，不僅須執業一年以上，更不斷地進修研討，無經驗者也須經培訓、實習、考核方能成為管家，並定期進行考核與篩選，從服務品質的把關開始，希望將專業又有品質的居家生活服務帶給消費者。

把時間留給自己，繁瑣耗時的居家清潔工作就交給專業管家，即日起至2018/04/30，預約生活大管家定期居家清潔最高享8折優惠，再送專業除塵蟎、冷氣清洗服務共折價1000元，還有ez訂電影票折價600元，享受簡單生活，聰明消費。詳細活動辦法可於line官方帳號搜尋「生活大管家」洽詢，或撥24小時客服專線55688。

馬上搶優惠>> https://www.55688life.com.tw/Home/InquiryForm/2

【立即下載55688APP】>> https://goo.gl/FokSrD