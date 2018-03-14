當想到最常使用的通訊軟體，第一個想到應該非「LINE」莫屬，從生活中的視訊聊天、新聞內容資訊或是遊戲及購物等等，LINE完全深入台灣用戶的生活，成為生活上不可或缺的角色之一！台灣大車隊與LINE購物合作，透過LINE Beacon技術，並結合搭車服務，打造出移動式的行銷空間，串起搭車生活圈新服務。

什麼是LINE Beacon呢？當用戶開啟LINE Beacon服務時，官方帳號會透過LINE傳送商家設置的Beacon藍牙發射器發出優惠、特價資訊，或是特別情報，用戶無須安裝額外的應用程式，只要在 LINE Beacon 的範圍內開啟藍牙和 GPS，就能收到相關的優惠資訊。

今年，台灣大車隊更與LINE購物合作，運用LINE Beacon藍牙與搭車服務結合，在500台計程車上放置 LINE Beacon，並推出「LINE購物驚喜抽抽樂」，只要在活動期間內（2018/03/09~2018/03/21）於大台北地區搭乘有「LINE購物」廣告車身的台灣大車隊計程車，搭車時完成幾個簡單步驟，有機會將驚喜好禮一折買回家！

第一步，消費者在搭車時將藍牙與定位功能開啟

第二步．開啟LINE聊天室，點選上方圖片同意Beacon服務，並加入LINE購物官方帳號

第三步，設定完成後，收到最新訊息及參加驚喜活動

透過與LINE購物合作，讓科技為搭車服務帶來更多有趣的體驗，搭乘LINE購物計程車、開藍牙玩抽獎的活動詳情請見連結>>https://goo.gl/ycGBv2