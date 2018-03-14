吃蛋怕有膽固醇、「全脂奶」一定比較不健康？國健署發「飲食指南」打破迷思

國健署13日公布最新版「每日飲食指南」，顛覆民眾對於飲食的「刻板印象」，除了指出吃蛋和增加膽固醇、心血管等疾病的關聯性低，年長者不用再害怕吃蛋，另外也一反「全脂牛奶」一定比較不健康的刻板印象，不再強調乳品要選低脂或脫脂。

衛福部國民健康署在2011年公布「每日飲食指南」等文件，隨著國際飲食指標趨勢改變，13日再提出2018年的「最新版」，提供均衡飲食的營養建議。

（中央社）國健署社區健康組組長林莉茹上午在記者會表示，最新版「每日飲食指南」強調均衡飲食的意義，並教導民眾實際做法。修正重點包括將「全穀根莖類」用詞修正為「全榖雜糧類」，調整蛋在蛋白質食物來源的順序、不再強調乳品要選低脂或脫脂：

還雞蛋清白：和膽固醇、心血管疾病關聯低

選擇蛋白質食物時應有的優先順序，過去建議是「豆>魚>肉>蛋類」，新版修訂為「豆>魚>蛋>肉類」。

更動順序的原因是新的科學證據發現，蛋的攝取與血液中膽固醇濃度、心血管疾病風險的關聯性低；「蛋」所含的脂肪組成並無飽和脂肪對身體危害疑慮，加上蛋營養豐富，攝食選擇時優先於肉，年長者也不用再害怕吃蛋。

不再強調乳品「低脂」或「脫脂」比較好

另一個修正重點為將「低脂乳品類」名稱改成「乳品類」。台灣營養學會理事長王果行表示，過去低脂乳品被認為有減少脂肪攝取好處，但近年許多研究發現，並不會因為攝取全脂乳品提升慢性病風險或造成體重增加。

王果行說，全脂與低脂乳品好處相同，是很好的蛋白質及鈣質的攝取來源，鈣質對人體相當重要，建議每日攝取1.5至2杯乳品類，增進鈣質攝取，保持骨質健康。

《聯合報》報導，董氏基金會營養組主任許惠玉表示，過去外界都把膽固醇汙名化，認為雞蛋裡面有很高的膽固醇，為了擔心膽固醇過高，因此會限制自己吃蛋，比如1周吃3個就好，或者不要吃蛋黃等等。但現在的醫學認為，雞蛋並沒有這麼罪大惡極，蛋裡面雖然有膽固醇，但也有豐富的卵磷脂，太過強調雞蛋裡的膽固醇不好，卻忽略了卵磷脂的更多好處，反會營養不均衡。

許惠玉也說，牛奶也是一樣，每人每天頂多喝1杯或1.5杯，就正常地喝，不用再去強調低脂或脫脂 ，若因此擔心飽和脂肪酸，不如少吃點加工的培根、奶油、香腸等等。

「全穀根莖類」修正為「全榖雜糧類」

王果行指出，很多民眾容易對過去的全穀根莖類產生誤會，如白蘿蔔、紅蘿蔔澱粉含量少，屬於蔬菜，卻被誤會為根莖類；南瓜、馬鈴薯有豐富的澱粉，屬五穀雜糧類，卻常被誤會是蔬菜，新版指南改名為「五穀雜糧」應有助釐清。

六大食物攝取指標 全穀雜糧：飲食的主食，如糙米飯、燕麥、南瓜、紅豆、綠豆、栗子等（ 每日建議攝取量為1.5-4碗） 豆魚蛋肉類：提供蛋白質，包含黃豆、毛豆、魚類、海鮮等（ 每日建議攝取量為3-8份，一份約一個手掌大） 乳品類：為牛羊乳汁製品，如鮮乳、保久乳、奶粉、優酪乳、優格、起士等（ 建議攝取量為1.5-2杯，一杯為240毫升） 蔬菜類：包含各式青菜、海菜類（ 建議至少攝取3份，應有三分之一為深色，一份約半碗） 水果類：各種新鮮水果 （建議攝取2 - 4份，一份約半碗至一碗） 油脂與堅果種子類：包含各種烹調用油、抹醬、花生、瓜子、芝麻等（建議攝取油脂3-7茶匙，堅果種子類1份）

台灣人飲食營養調查：牛奶喝不夠、蛋白質卻超標最多

依國健署2013 - 2016國民營養健康狀況變遷調查結果，發現台灣19至64歲成人平均乳品攝取不足的比例最高（每日喝不到1.5杯的人高達99.8%），同樣地，台灣人對堅果種子類的攝取也不夠（每日吃不到1份的為91%），另外也有八成的民眾，蔬菜和水果的攝取量沒有到達標準。

不過，調查結果也發現，台灣人飲食在蛋白質的超標最為嚴重。以每日攝食熱量2000大卡計算，成人每日平均豆魚蛋肉攝取超出6份占53％、全榖雜糧攝取超出3碗占49％、油脂攝取超標占39％，顯示國人攝取六大類飲食失衡。

飲食不均衡可能導致營養不良，包括營養素缺乏、過多或不均衡而導致體重過輕、過重、肥胖、慢性病等健康問題。根據世界衛生組織（WHO）估計，水果及蔬菜攝取不足，造成全球約14%胃腸道癌症死亡，11%缺血性心臟病死亡及9%中風死亡，攝取足量的蔬菜及水果，可以預防如心臟疾病、癌症、糖尿病和肥胖等慢性疾病。

《聯合報》報導，國健署長王英偉說，均衡飲食能降低慢性病與死亡率，此次修正也增列「糖」攝取上限，攝取量不宜超出一日總熱量的10％，以及每日飲酒男性不宜超出2杯、女性不宜超出1杯。

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核稿編輯：楊士範