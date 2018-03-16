「輕度認知功能障礙」尚未發展為失智症時，該用藥嗎？

文：林玫妮

六年前，一位丈夫因不忍年邁妻子受巴金森氏症與行動不便所苦，竟在妻子的早餐裡面下藥，再用螺絲起子將釘子釘入她的頭顱內殺害，落網後，聲稱因臺灣無法安樂死，才會狠下心來，想幫助妻子解脫，脫離苦海。

如此駭人聽聞的新聞，並不是第一次。三年前在高雄，一位中年男子因承受不住長期照顧父親的辛苦，親手將父親打到中傷住院，而住院期間這名父親吵鬧不願意入睡，兒子最後竟用枕頭將他活活悶死。

以上兩個悲劇案例，都可能與失智症或老年憂鬱症有關係。

現行的制度裡，針對尚未發展為失智症而只是所謂「輕度認知功能障礙（Mild cognitive impairment，MCI）」，健保並沒有補助用藥，須由醫生診斷確認為輕度阿茲海默型失智症時，才開始有給付。其實醫界一直有在探討有關此議題：如果能早一點發現失智症，在最輕微的時候就用藥物治療，是否能給患者、家屬雙方更好的平衡與生活品質呢？

先服用半年觀察

衛生福利部雙和醫院失智症病房主任李耀東解釋，若病情尚未到輕度失智症，只屬於輕度認知功能障礙（MCI），健保是沒有給付用藥的，如果想要及早控制病情，可能要考慮先自費失智症藥物使用，就治療效果而言，真的有幫助嗎？

「如果經濟狀況允許，通常我們會先請患者自費服用幾個月的藥物，若是真的有效，就建議繼續服用；反之，要是沒有改善的效果，即不須繼續服用，或許是藥物沒效，又或許個案並不是失智症，須持續追蹤下去才可能有水落石出的一天。」李耀東醫師說。

從民眾觀點來看，倘若本身家庭負擔較大，每月自費藥物，稍顯吃力，但如果不給患者藥物治療，又擔心使其病情加重，一來一往間，往往充滿矛盾。李耀東醫師建議，有相關困擾的民眾，應密切觀察患者的功能表現，並與主治醫師持續追蹤討論，可利用哪些藥物以外的療法協助，或是醫生評估，自費藥物服用時間，盡量減輕家屬的負擔。

以藥物延緩病情退化

事實上，健保的制度是有它的道理的，必須在有限的健保總預算中，達到最有效的治療效果，並不能說不補助MCI患者用藥，就是錯誤。而臨床研究證實，使用藥物來減緩退化，也是目前沒有辦法中的辦法。

另外，醫學研究發現，長期服用精神控管的相關藥物，會有增加心臟負擔的副作用，短時間則可能會有四肢無力的情形發生，增加年摔倒、骨折的風險，所以臨床上非不得已使用此類藥物時照顧者一定要特別小心。

醫師與家屬間的全力配合

因此，了解正確的用藥範疇，是病患家屬與醫生間的重要課題。醫學研究證實，早期用藥前六個月效果最好，六個月後效果會逐漸遞減，而健保局也規定患者每一年需做一次MMSE檢測，如果通過了便可以補助失智用藥一年份。李耀東建議家屬，應該完整記錄失智症者每次用完藥的行為表現，長時間的觀察，才能更正確的發覺患者狀況，而每個階段的用藥、服藥方式與劑量，醫生應該要傳達給家屬正確的觀念，兩者的合作下，才可創造雙贏局面。

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本文經退休好幸福授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航