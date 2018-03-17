臺北、臺中歷史地圖散步：用App查查一百年前你家長什麼樣子

《歷史地圖散步》團隊專訪

「很多讀者拿到書和App的第一步，會先找自己家在哪裡，然後發現自己的家一百年前可能是墓仔埔、或在河道裡面。」中研院的「歷史地圖散步」系列製作團隊，結合耐人尋味的老照片、臺灣百年歷史地圖、與現今的Google地圖街景，將整個城市變成故事展覽館。

做這個專案的職業病是，古今地名混用。有時候會在電話中跟別人說：「我下禮拜要去榮町……」

《臺北歷史地圖散步》專案企劃黃冠華，打趣地說。榮町在哪？其實是日治時期臺北最繁榮的區域，古時又稱「臺北銀座」，範圍在現今臺北車站附近的衡陽路、博愛路、寶慶路一帶。

圖片來源：作者提供 臺北館前路、衡陽路的老照片、與現今Google地圖街景對照。（圖片來源│臺北歷史地圖App）

而場景來到臺中，可看見《臺中歷史地圖散步》主編賴萱珮奔波的身影。「我請家人開車載我到各個老照片地點，搶在不會逆光的時間，拍下一張張當今地景對照、收入書中。」

有了古今照片之後，就換編輯賴國峰等成員大顯身手，將老照片美美地套入Google地圖定位。「但有時候Google街景就是會跑掉……」這個bug成為團隊的頭痛來源。

要怎麼知道這張老照片的地點是在現今Google地圖哪個位址呢？有賴中研院人社中心地理資訊科學研究專題中心執行「地圖與遙測影像數位典藏計畫」，累積了各城市大量不同時期的地圖，研究副技師廖泫銘說明。

這群團隊為什麼要那麼大工程，製作「歷史地圖散步」系列圖書與App呢？

地圖尬故事，迸出新滋味

地圖只是媒介，App也只是載體，為的是讓這些故事從檔案館走到你身邊。

廖泫銘笑著說：「許多人看不懂地圖，但是搭配手機的GPS，手機會告訴使用者你在哪裡、該怎麼走，眼前這個地景曾經發生什麼事。」

「歷史地圖散步」系列的元素分為兩部份：第一部份為中研院數位典藏的臺灣百年歷史地圖，第二部份才是延伸地圖史料、加上故事，做成「歷史地圖散步」系列App與圖書。中研院人社中心的地理資訊科學研究專題中心，在臺灣百年歷史地圖的數位化過程，就花費了十多年功夫。

圖片來源：作者提供 廖泫銘透露，地理資訊科學研究專題中心典藏了40萬餘張歷史地圖。「歷史地圖散步」系列收錄的地圖數量，只是冰山一角，但就已經有說不完的故事。（攝影│張語辰）

中研院收藏的歷史地圖，可在地圖數位典藏整合查詢系統供大眾瀏覽，繪製時間從19世紀末到現在，地理版圖橫跨東亞，其中以中國大陸及臺灣數量最為豐富。

更難得的是，這40萬餘張地圖都是現代化的測繪地圖，用於軍事、工程、地籍等紀錄，有經緯度、講究精準，因此可與現今的Google地圖進行古今套疊，了解該區域不同時期的樣貌，不同於傳統類似山水畫、非科學性的古代輿圖。

黃冠華表示，他們觀察到許多古地圖與老照片，這兩者的共通點是「地理位置」，因此想把它們結合起來，開發成生活中會使用到的手機App，進入大家的生活中，例如國外有Historypin網站，透過老照片連結社群和當地歷史。

這一張張的老照片、地圖就像食材一樣，把它們炒在一起，成為一道道香噴噴的料理。

但團隊在「炒菜」過程發現，若老照片和地圖缺乏解說，使用者會無法理解背後的故事，因此有了出版《臺北歷史地圖散步》、《臺中歷史地圖散步》系列書籍的構想，像是「導覽手冊」，為讀者導覽App裡古今地圖的故事脈絡。

圖片來源：作者提供 《臺中歷史地圖散步》封面暗藏玄機，翻開書衣會看見女學生穿越回到日治時期的臺中，凸顯古今地圖對照的特色。（圖片來源│中研院數位文化中心）

從臺北到臺中的變化

從2016年9月初《臺北歷史地圖散步》出版，到2018年1月初發行的《臺中歷史地圖散步》，時間相隔了一年多。

黃冠華表示，兩本書的明顯差異在於文字量變少。他手指掐著《臺北歷史地圖散步》的書背笑說：「我們原本只想做這本三分之一的厚度，殊不知每位作者提供的文字量都超出預期地豐富！」

至於書籍內容是如何規劃，賴萱珮說明，團隊是先企劃主題，設定方向後再與作者談合作，明確告知撰稿角度為歷史普及，並希望在2,500字內完成。「有些長期學術寫作的老師甚至會擔心：從來沒有寫過這麼短的稿子！會不會被覺得不專業……」

《臺北歷史地圖散步》的主題從食衣住行著手，並加入重大事件；而《臺中歷史地圖散步》除了排除與臺北相似的主題，團隊也投入更多臺中在地的歷史研究。

相對於發展歷史悠久的臺北、臺南，臺中較缺乏老照片、古地圖等素材，因為臺中是日治時期依都市計畫建立的現代化城市，發展並不是很久。因而《臺中歷史地圖散步》多將焦點放在戰後時期，戰後的故事比例與《臺北歷史地圖散步》相較起來高出許多，例如美軍基地、特種行業等等。

圖片來源：作者提供 上方為1970年代臺中市街觀光圖，可看到當時美軍常去的酒吧。下方為今日地圖對照。（圖片來源│《臺中歷史地圖散步》）

賴國峰補充，臺中歷史地圖App中，約有一半的老照片為戰後時期，但臺南歷史地圖App就有較多戰前的照片，且年代可追溯更早以前。廖泫銘也說明，如果城市發展沒有太大變化，當時的出版社或政府就不需要重新繪製地圖，因此古地圖的張數也反映了城市變化的速度。

在製作《臺中歷史地圖散步》書籍的酒家主題時，團隊意外取得許多「酒家」的照片，其中余立先生提供了他父親余如季當時所攝的許多老照片，意外尋出一條當年父親拜訪拍攝過的酒家路線……

圖片來源：作者提供 1963年開業、當年叱吒臺中的白雪大舞廳，至今仍在營業中。（圖片來源│《臺中歷史地圖散步》原始出處│昔：余如季攝影、余立提供；今：李品寬攝影）

團隊蒐集史料的過程也會發現「群聚經濟」的現象，例如某一條街都是百貨、某一區域都是公家單位。「像臺中的中區就很可惜，在1990年代商圈移轉後便沒落了，製作書籍的過程也會覺得有點感慨～」賴萱珮回憶起這些地方往日的輝煌。

雖然臺南歷史地圖App已發行，但目前書籍尚未誕生。聽到「臺南」這個地名，團隊直呼：「戒慎恐懼！研究臺南歷史的神人太多了，光是糕餅、蜜餞，可能就有人寫過一本書。」團隊尚在苦惱蒐集選題，準備齊全後，再前進臺南歷史界這個高手齊聚的武林。

缺素材、授權不易、Google街景難掌控

圖片來源：作者提供 問及製作過程遇到的考驗，團隊的心路歷程，宛若淘淘江水。（攝影│張語辰）

賴國峰說，《臺北歷史地圖散步》原本想將南機場的老照片與故事放進書中，但因素材不足而放棄。賴萱珮也分享她的遺珠之憾：身為臺中人的她，認為豐原區的糕餅業值得書寫，但蒐集資料過程發現，能找到的老照片很少。另外，臺中舊市區(今自由路一帶)的百貨業也十分值得一提，在盛況時期多達十幾間百貨，然而百貨業是私人產業，資料難以尋得，如今也已沒落，在缺乏老照片、研究文獻的困難下只好放棄這個題材。

除了缺乏素材，臺灣公部門資料的授權狀況更是大難題。

「歷史地圖散步」團隊在談素材授權時，會經由兩種途徑：一為私人，另一個是公部門。私人授權會有既定的價錢與流程，處理起來較快速；但公部門的文獻、圖片等資料，散落在不同的博物館與研究機構，除了公文跑流程十分緩慢，廖泫銘也提到，甚至有一個尷尬的狀況是，有些圖或照片根本找不到最原始的版權擁有者。

賴國峰以「歷史地圖散步」團隊與日本合作取材的經驗建議，日本機構會定期檢視所有物的版權，而超過百年的書籍便有機會開放版權給大眾使用，這才讓檔案重新有了靈魂，而不只是冷冰冰地躺在資料櫃。例如，團隊向日本國會圖書館申請許多臺灣日治時期的照片素材，無需到日本，只要透過線上申請即可。

製作「歷史地圖散步」系列App也有一些困境待解決，由於App使用Google街景作為背景，讓古地圖與老照片在上面套疊，以便讀者理解古今的對照。然而，賴國峰冒汗說，Google街景定位不是每公尺都拍攝，導致有些老照片無法精準地放於現今的建物上。另外，Google街景版本的改變、更新的速度、還有手機版型的差異，都會導致App的體驗品質有所落差。

現在的臺中歷史地圖App是先放入150張老照片地點，賴國峰提到，未來還可以持續加入新的素材，就像Pokémon GO遊戲更新，一直把新的怪獸放進地圖中，讓「歷史地圖散步」系列App持續充滿生命力。

但通常使用者打開「歷史地圖散步」系列App，第一件做的事情是什麼？

尋找一百年前自己的家

很多讀者拿到書和App的第一步，會先找自己家在哪裡，然後發現自己的家一百年前可能是墓仔埔、或在河道裡面。

黃冠華提到，由於下載「歷史地圖散步」系列App不需要付費，有些社區大學導覽課程的老師會請學生下載App來進行教學。賴國峰也補充，過往在書展展示的經驗，有些長輩下載了App後很開心，因為裡面的老照片、歷史地圖，都是他們的回憶。

談到書的銷量，團隊謙虛地表示，《臺北歷史地圖散步》進入第四刷，應該算是賣得不錯。由於「歷史地圖散步」系列的前置工程浩大，目的不可能是獲利，獲利僅是達到「推廣歷史故事」這個目標的方式。

我們的目標是推動文史工作，讓產業界看見圖文書發展的可能性。

由於東販出版的書籍多為漫畫、輕小說，在刻板印象中，東販這類書籍不太出現在中研院的學術館藏中，而《歷史地圖散步》系列書籍是中研院與東販出版的開創性合作。借助東販的出版專業，經營中研院不擅長的鋪貨銷售，讓中研院的地圖典藏、文史檔案，得以透過圖文書的形式，現身在全臺書店及線上販售，這是公部門在推廣與營銷上的改變。

「算是走出象牙塔，做出更接地氣的嘗試，」團隊說明，「我們將歷史洪流中典藏在檔案館、博物館、圖書館的圖像資料，放回現代人的生活中，並且標上時間、空間(GPS位置)與故事，讓整個城市都是歷史文化的展覽館！」

本文經研之有物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航