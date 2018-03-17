電影《順雲》的啟示：命運沒有虧待，可惜我們總是百般刁難

文：王漪（心靈輔導老師）

莎士比亞的名言「性格決定命運」，大家可能都不陌生，但未必每個人都完全同意這句話。因為畢竟，構成命運的因素相當複雜，除了本身的基因、成長背景，還有很多外在的因素在牽扯著，不是三言兩語就能下定論的。當我自己反覆思索這句話的時候，反倒覺得「性格」是值得玩味的，性格到底是怎樣形成的？它又是怎樣影響著我們去做抉擇？無數個抉擇累積串連起來，似乎也就形成了某種看來像「命運」的東西。

人在年輕的時候，不太能清晰的看出命運，因為很多事情還沒發生，看不出全貌，但是當人年長之後，80％以上的人生已經走過，剩下的20％，除了老病死之外，也不可能有太戲劇化的改變了。這時候大致可以說：「啊，原來某某人的命運是這樣的......或是那樣的。」



儘管局外人可以隔靴搔癢地描述別人的命運如何，但命運還是很主觀的東西，同樣一個狀況，有人可以活得很幸福，也有人覺得活得很悲慘。

記得某一次，我去參訪一個濱海的養老院，看到一位老太太坐著輪椅，面對一扇面海的窗戶，凝視遠方，跟我同去的一個夥伴說：「好棒喔，老人家每天吃飯時都能看到海！」另一個說：「唉呀，他們老眼昏花，哪看得到什麼海，就算看到海，又有什麼用，他們還不是被囚禁在一個動彈不得的身體裡......」人生是苦是樂，常在一念之間。



從我四十多歲之後，身邊六十多歲的父母就開始邁向老年，他們在六七十歲時做的的許多決定，對事情的許多看法，都影響到他們現在八九十歲的生活品質，我的確在這些過程中看到了「性格決定命運」－不在於子女的人數，不是子女孝不孝順，不是有多少存款，是性格讓很多事情有了不同的發展。

命運沒有虧待，可惜我們總是百般刁難——電影《順雲》

談到這裡，我想跟大家分享一部電影，影片的名字叫做《順雲》，是由王明台導演，2017年11月在台灣上映，這部電影從景觀到故事內容，都是非常鬱悶的。

主角是一對中年獨身的女兒和老年患病的母親，她們彼此互賴互依，卻是無窮盡的對立爭吵，看這部電影的時候，我彷彿在看我們這個世代的故事。

父母的那一輩人，經歷過戰爭，無論本省外省，其實都是大難後的倖存者。生不逢時的感嘆累積成愛抱怨的習性，他們艱辛的把孩子拉拔大，幾乎每個家庭都希望能送一兩個子女出國讀書，光耀門楣，剩下那些沒有出國的孩子，可能當時會被認為比較不如人；而當父母年老時，恰是這些出不了國的子女留下來照顧年邁的父母。

影片中的順雲就是這樣的一個女兒，母親總是誇讚和思念在國外的子女，對身邊真正照顧她的順雲卻是百般的叫罵挑剔。看這部電影，真不能算是一種娛樂，我當時邊看邊想：其實客觀來說，順雲跟她母親的處境並不是特別悲慘的；她們有房子住，順雲還是個大學的退休職員，應當也有一些退休金，經濟上並不貧困。

但這對母女強硬尖銳的性格，卻使她們經常生活得像在地獄一樣，我也在反思，在我們自己或周遭人的生活中，是否也有類似的狀況，明明可以過得還不錯，但卻因為性格的衝突水火不容，命運並沒有虧待他們，但負面的性格使得某些人把一手還可以的牌，打成爛牌。

父母最後想要留給子女什麼？正面價值還是負面思考

性格究竟打哪兒來的？基因當然是個很重要的因素。有些特質，即使不生活在一起，有血緣關係的親人之間，有時還是很像。例如：我的外甥女在美國長大，我們每隔好幾年才會短暫的見面，但我妹妹常說他的女兒，有很多習性和思考方式很像我這個阿姨。基因決定出來的性格，可能我們很難改變，但是可以修正，我所觀察到的是：家庭，特別是父母的性格和價值觀，對子女性格的影響更大。

如果那些影響是負面的，將會持續到子女老年，而且情況只會越來越糟。因為人老了，自我控制的能力越來越差，性格中的陰暗面會越來越難以遮掩；而很不幸的，那些性格上的陰暗面正是讓某些老人遭人嫌惡，得不到好照顧的原因，因為身邊的人本能地想逃離他們。

上面這段話，簡單的總結就是：性格的確有可能決定命運，如果希望自己的「老運」好，那麼最好是在還不太老的時候，修正自己性格中的偏頗之處，修正掉一些惡習。例如：易怒、暴躁、言語尖刻、自私、傲慢等等，如果不修正，將來就可能成為不良老人，老運怎麼會好呢？

做父母的人，如果自己能夠有點修為，在孩子成長過程中形塑他們好的性格，那等於是送給他們一張最大的保單，在人生的旅途中有更多的機會，活得順暢如意。

如果人在年輕時沒有機會調整自己性格上的缺陷，到老還來得及改正嗎?

我看到的是，如果真願意修正，還是有機會的。

我的父親年輕時個性滿火爆的，到了七八十歲，稍稍祥和了一些，後來因為中風後遺症，需要專業的照顧，去到一個還不錯的護理之家。我們本來都擔心他到了那裡，可能會很抗拒，發脾氣，不跟醫護人員配合。

沒想到從一開始，他都滿平靜的，跟一些外籍的看護工也都相處得很好。有一次，我跟家人一起去看他，他雖然講話有點吃力，還是跟我們說：「我現在身體不好，我自己知道，我要自愛，不要跟人家亂鬧......」我們都感到驚訝，我那強悍不服輸的老爸，竟然也知道要調整自己的脾氣，不要讓工作人員討厭他，這樣他也可以得到更好一些的待遇。

莎士比亞的名言，是有他的幾分道理，性格決定命運，但命運不是一個已經寫好的劇本，等著人照劇本演出；性格，是可以經過學習而調整的。

命運，像是一個我們和上天一起合寫的劇本，如何發展，如何結局，你我都有很大的揮灑空間。

《順雲》電影預告片

雨不停歇的港口山邊，一棟即將拆除的老屋。年屆六十卻一生未嫁的韓順雲，剛從大學行政人員退休。兄姊結婚移民美國多年，只留她孤單照料著越漸老朽的母親。

她們的關係看似彼此依賴，更像是相互折磨。從內部自家的整潔維持，外部設施的整理修補，順雲不屈服地維護老屋的完整健全，一如她對待自己的生命。

儘管明知最終她仍會失去一切，但在那天尚未到來之前，她依然奮力捍衛，唯獨感情是她始終渴望，卻又遍尋不著的空白遺憾……。

本文經愛長照授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航