巴黎街友：寧願露宿街頭也不想去禁狗、暴力、沒安全感的收容所

作者：Jade Dussart

譯者：y.c.Hung

當歐洲媒體好幾天以來，都沈浸於為肆虐歐洲大陸的冷氣寒流詩意命名的樂趣中——巴黎的「莫斯科-巴黎」（Moscou-Paris）、英國的「東方來的野獸」（Bête venue de l’Est）以及在荷蘭的「西伯利亞熊」（l’Ours de Sibérie）等，街友（sans-abri，亦稱sans domicile fixe，無家可歸者，簡稱SDF）的處境正變得更加危急。

根據民間組織「路有屍骨」（Les Morts de la Rue）的調查顯示：從2018年的第一天至今，在全法國已經有將近70個街友死亡，其中約有15個案例發生在首都巴黎。

然而法國政府目前對於街友的人數並無確切的官方統計數字。「團結行動者協會」（Fédération des acteurs de la solidarité）總幹事佛羅倫・古根（Florent Gueguen）甚至表示「法國在處理這個問題上姍姍來遲。」法國國家統計與經濟研究所（INSEE）的最近一次調查則停留在2012年14萬2,000人的數據。而這個數據不僅為時久遠和偏頗外，並未明確指出露宿街頭的人數。

儘管缺乏可靠的數字統計，街友的問題在每年冬天依然浮上法國各個媒體版面。每年只要氣溫驟降，街友面對第一道寒流回歸的報導，沒有意外地一定會像「八月假期的道路壅塞」或「九月返校」的報導一樣出現在電視新聞上。今年，除了老調重彈的新聞報導之外，傳統及社群媒體都利用「共和前進黨」（la République en Marche）首次發表的一連串引人注目的聲明，而對街友所遭遇的窘境更加地大肆報導。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在2017年12月31日向民眾發表新年願景的晚會上，同時表達了其捍衛居住權利的決心：

我希望我們能夠為所有在今日仍然露宿街頭的人搭建一片屋頂。政府從好幾個月以來一直奮力地往這個方向進行，並且已經得到大幅改善，但仍有許多狀況有待改善。

馬克宏也重申2017年7月27日在奧爾良（Orléans）的一場演講中所應許的承諾：

第一場戰役：就是妥善地安頓所有人。我希望在年底之前不會再有人露宿街頭。

第一線（街友）救助人員和協會機構立即譴責這個不切實際且不可能實現的諾言——因為目前為爭取居住權利的資金並不足夠。政府發言人卡斯塔納（Christophe Castaner）在2017年12月29日接受BFM電視台訪問時，針對未能實現這一目標提出辯護：「街友們在救助者的協助下仍然拒絕住宿安排。」

這番貌似怪罪街友的言論引起了激烈反應：「夠了！不要因為某些無家可歸的人，拒絕被丟進缺乏衛廁設備或長期處於暴力狀態等令人無語的收容場所這類特殊案例，就可以為你沒有考慮到的重大危急狀況而自圓其說。有點尊嚴好嗎，拜託！」

2017年11月《十字報》（La Croix）的一篇文章即指出：在大巴黎地區只有25％的緊急居住申請。而根據「團結行動者協會」所提供的數據比例依據不同的省份則落在6％至39％不等。此外，許多收容中心的老舊狀況也遭到質疑：衛廁設備故障、發霉、漏水等。對於許多無家可歸者而言，選擇露宿街頭仍然較收容中心更為理想。其中有些人對收容中心不准他們帶狗同住表示惋惜；有些人則說有時夜間會發生暴力相向事件。而女性街友覺得在收容中心總是讓她們缺乏安全感。

然而，露宿街頭的生活情況仍是艱困的，加上冷冬、飢餓、路人的冷漠無視，還有法國各城市中心，一再地整治以驅離這些窮困的人使他們不被看見，這些無家可歸者反覆地遭受打擊。

「慈悲為懷」：在社群網路上呼籲團結一致

2017年12月，「皮耶神父基金會」（Fondation Abbé Pierre）和志工機構「愛夢予私團結」（Emmaüs Solidarité）在社群網路上發起了一場名為「#慈悲為懷」（#SoyonsHumains）的公眾意識運動，鼓勵網友一同舉發城市中為反街友而持續擴增的不友善設施；全國總計有上千推特用戶一同參與這項活動。

Dispositif anti-sdf bravo @LCL #soyonshumains 7 rue Jourdain à Paris pic.twitter.com/dOgMMX0gmH — Fanny Lepoivre (@FannyLepoivre) 2018年1月27日

三個月後，「#慈悲為懷」在網友的協助下於不斷更新的互動式線上地圖上標記了總計超過250處的反街友設施地點。在「#慈悲為懷」的運動中，一位網友克里斯丁・帕吉（Christian Page）在聖誕節推送的一張照片顯示，街友們平時用以取暖的水溝蓋暖氣出風口旁架滿了圍欄。

Salut à tous ?



Rue de Meaux 75019

Grilles d'air chaud ou parfois se posaient les #SDF. Sauf que maintenant voilà ???#soyonshumains @Abbe_Pierre



Sinon venez cet aprèm' à 15h M° Varennes avec le DAL... Histoire de se faire entendre ? @federationdal



Joyeux Noël ??? pic.twitter.com/DRSAMBmQzb — Page (@Pagechris75) 2017年12月25日

這張照片在經過逾2,000次的轉發後，終於引起了巴黎市長安娜・伊達戈（Anne Hidalgo）的注意，這些圍欄在兩天後隨即被撤除。這對克里斯・帕吉是個小小的勝利。他從兩年前開始分享巴黎街友們的生活點滴，「有好事當然也有鳥事。」

Paris : un dispositif anti-SDF retiré grâce à un tweet | https://t.co/K6YkmlFfIe #Paris #soyonshumains pic.twitter.com/ypAjVTT4oo — France 3 Paris (@France3Paris) 2017年12月27日

法國政府尚無街友的官方統計數字

2018年2月21日，巴黎市政廳的副市長布魯諾・朱利亞（Bruno Julliard）公佈了一項針對2月15、16二日巴黎露宿街頭人口的新型調查行動數據。當時正逢由社工或志工所帶領的「團結之夜」（Nuit de la Solidarité）活動期間，儘管在天氣如此寒冷的二月，仍然有將近3,000名街友匯聚於此，並被列入統計。

雖然法國政府當局已在68個省份啟動了（用以協助街友的）「冷冬計畫」（le plan Grand Froid），但關於城市中的居住權以及無家可歸者的窘境，仍然在網路上引起了不少激辯。對法國人民而言，這或許是個要求當地及全國政府採取更嚴謹的方式接待、重新安置與幫助這些街友的好契機。

►巴黎市民「團結之夜」：深夜徒步調查街友，開啟公民參與新模式

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航