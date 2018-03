神奇的「長壽飲食」？以低碳水飲食治療糖尿病行得通嗎？

過去史考特談了相當多低碳水化合物飲食在減重、健康應用上的科學。我一度以為低碳水的風潮已經到達頂點,沒想到越來越多健身同好開始使用低碳水飲食減脂,YouTube頻道「台客劇場」更將目光放在「逆轉糖尿病」上,引起廣泛討論。

大家應該看得出來,我對低碳水飲食的觀念是開放樂觀的,但我對台客劇場的影片還是有一點不同意。我不認為醫學界有像影片裡特定人士說的那樣保守陳舊,甚至故意不讓病人好起來。

營養學說穿了還是一門「科學」,科學問題就要用科學方法來解決。

本篇將用科學研究來解答三個問題:

(請注意!糖尿病患在進行任何飲食治療前應先諮詢醫師營養師意見,以避免嚴重副作用產生。本文僅為傳遞科學新知用,不得用來取代醫師的診斷與治療。)

在過去低脂飲食是健康飲食的唯一代名詞,脂肪不分種類地被妖魔化,反而許多加工加糖的「低脂健康食品」橫行在市面上。這在人類飲食歷史上,確實是不大光彩的一頁。回溯同一時期的歷史文獻,1986年美國糖尿病醫學會建議病患50-60%總熱量來自碳水化合物,總脂肪不得超過熱量的30%,也反映出這個低脂至上的想法。

但時代會演進,科學也會改變,以低碳水化合物飲食治療糖尿病已經不能算科學新知了,美國糖尿病醫學會2008年的飲食指引中就談到:「在低熱量的前提下,低碳水或低脂飲食都能幫助糖尿病患減重。」

我知道這不算是甚麼令人興奮的口號,但在近10年前官方機構就已經注意到低碳水化合物飲食的潛力,實在很難說低碳水飲食是「跌破專家眼鏡」的科學新發現。

2005年發表在《營養與新陳代謝》期刊上的研究,就發現低碳水化合物飲食的效用。該研究招募84位肥胖糖尿病患者,隨機分配至生酮飲食(最極端的低碳水化合物飲食,每日碳水量低於20公克)以及低升糖指數飲食(且必須製造每日500大卡熱量赤字)。

儘管低碳水飲食沒有熱量限制,在體重、血糖控制、與藥物減量上仍然表現出比低升糖飲食優異的成績。

許多低碳水飲食組的受試者大幅降低糖尿病藥物及胰島素的用量,有一位病患甚至從每日90單位的胰島素進步到完全不用打針。只可惜該研究有一個重大缺點:遵從性極差,僅有不到六成病患撐到研究結束,讓研究可信度打了折扣。

低碳水化合物飲食在短期內的效果顯著,能讓糖尿病患自發性地降低熱量攝取、提高胰島素敏感度,就連美國糖尿病醫學會所屬期刊《Diabetes》上的研究都認為,低碳水化合物能在五周內有效控制血糖。

許多學者質疑低碳水化合物的長期效果不彰,或是對安全性存疑。目前糖尿病患使用低碳水化合物的長期研究數量並不多,同樣發表在《營養與新陳代謝》上一篇研究顯示低碳水化合物飲食能幫助長期體重控制,且糖化血色素在44個月內保持穩定。

有趣的是,研究者發現低碳水組的23位糖尿病患中有兩例明確的心血管疾病,但高碳水組的五位中有四位心臟病發作,其中兩位已離世。這比例相差甚鉅(2/23 vs. 4/5),但我認為在母數過小的情況下,低碳水飲食是否能降低死亡率還有待商榷。

在日本也有兩年的資料,認為低碳水化合物對血糖及體重控制,比傳統飲食更有效。也難怪各大官方機構紛紛改寫其飲食建議,將低碳水化合物飲食納入糖尿病患飲食選項之一。

如果低碳水化合物飲食那麼好,是否應該成為新的標準?是否每個糖尿病患都應該限制碳水化合物攝取?這點就比較有爭議了。

上述提到了不少支持低碳水飲食效用的研究,但它們都有時間短、收案人數少的缺點。我們把目光拉遠一些看看目前整體的科學研究,其實尚無法明確地認定低碳水飲食就是最好的糖尿病飲食。2009年《糖尿病照護》期刊比較低脂與低碳水兩種飲食對糖尿病患的影響:

在研究初期,低碳水飲食在體重與血糖控制上稍微佔上風,但這個差距在一年時幾乎完全消失。

今年(2017)一篇最新的統整性分析研究整理了2004年以來10篇糖尿病患使用低碳水化合物的研究,發現低碳水化合物飲食雖然一年之內在血糖控制佔了優勢,但一年期滿兩組間的差距消失,在體重與血脂上低碳水飲食表現也沒有比較好。

如果各位對減重的科學研究有興趣,對這樣的現象應該不陌生。在飲食控制的初期,體重總是快速地滑落,接著進入撞牆期。運氣好一點的在停滯點維持不動,更多的情況是體重又開始慢慢地回升。這是因為,要長期改變人們的飲食習慣,真的很難。

當人們雄心壯志地想開始改善自己飲食,訂下種種嚴苛的目標,在短期內或許能乖乖遵守。但隨著時間過去,痛苦值上升且誘惑開始出現,幾乎所有人都會動搖,就算史考特本人也不例外。因為人的意志力是有限的,用跑百米的速度去跑馬拉松,很快就會精疲力盡而放棄。

這也是為什麼低碳水飲食一開始的減重控糖效果很好,但在一年後與傳統飲食差別不大。

或許有人會說低碳水飲食本身是有效的,無法維持是病患的問題。但把責難全部推給病人可不是有建設性的態度,最終問題還是沒解決。我大可說,如果每個人每天都只吃500大卡就不會有糖尿病了,但這樣的建議實際嗎?

我們該想的是如何改革營養教育、改變餐飲環境、讓病患更容易維持健康飲食,並將這些方法應用在未來的研究裡,看看是否能更好地治療糖尿病。以現在的科學研究看來,低碳水化合物飲食是一個有效的糖尿病飲食,但未必是「最好的」糖尿病飲食。

三大營養素中,最能刺激胰島素分泌的是碳水化合物。因此有一派理論認為,長期過量的碳水化合物重複刺激胰島素大量分泌,導致身體對胰島素的作用不敏感,胰島素阻抗就產生了。

胰島素阻抗與第二型糖尿病的關係甚密,可以說是糖尿病的重要推手,所以支持低碳水的群眾以這個假說作為基礎,認為限制碳水化合物攝取即可治療,甚至逆轉糖尿病。

熱量過剩會造成肥胖、胰島素阻抗、甚至糖尿病,這點比較沒有爭議。但碳水化合物比較糟糕嗎?脂肪怎麼吃都無害嗎?吃奶油比吐司健康嗎?答案比許多人想得更複雜。

2001年荷蘭學者Bisschop做了一篇相當有趣的研究,他讓六名健康男性輪流吃三種不同脂肪/碳水比例的餐點。在吃了11天身體適應後,進行精密的胰島素敏感度試驗。

結果發現,高脂低碳飲食的胰島素敏感度為三者中最差(註1、註2)

這方面的研究相當分歧,也有研究發現低碳水化合物飲食能改善糖尿病患的胰島素敏感度。以目前的證據我們只知道:降低總熱量攝取、減重,就能改善胰島素敏感度。至於吃糙米還是豬油比較好,則未有定論。

讓我們換個角度思考碳水化合物的問題:今天假說是「碳水化合物吃多了會得糖尿病」,那有沒有例子可以推翻這個假說?世界上有沒有人吃很多碳水化合物卻又瘦又健康的?

原來例子還不少。著名的瑞典醫師研究員Staffan Lindeberg針對新幾內亞熱帶小島上的原始部落Kitava做了一系列調查,並在1991年發表其研究成果。

Photo credit: By Fluff (Own work) [CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Staffan Lindeberg