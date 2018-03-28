- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「用愛『陪伴』孩子築夢」 、
- 「沈春華關鍵秀」
電影都快下檔了才想到還沒有告別：《跟爺爺說再見》角色側寫
我們想讓你知道的是
日文片名直譯即「爺爺死了！」的森垣侑大導演新片《跟爺爺說再見》，電影運用有如MV般的視覺美感，以日本特有的情緒滿點演繹，配上爭吵時不忘最高原則的精確走位法，勾勒出一場告別式中的家族糾結。
前情提要（無雷有料）
《跟爺爺說再見》（おじいちゃん、死んじゃったって），日文片名直譯即口氣輕挑的「爺爺死了！」片中仍洋溢日式慣有的點到為止、含蓄矜持，表面看似平凡無奇的家庭悲喜劇，但影片並非循名導演小津安二郎淡然的「昭和時代風」，抑或山田洋次多愁善感「懷舊人間劇」。單看海報，又不禁令人聯想到擅於視覺氛圍營造的岩井俊二，然事實上，森垣侑大導演的這齣戲，是穿插著突兀卻又令人失守嘴角的人生探索敘事，恰似一杯水面搖曳著金箔笑點的和式綠茶。
電影運用有如MV般的視覺美感，以日本特有的情緒滿點演繹，配上爭吵時不忘最高原則的精確走位法，勾勒出一場告別式中的家族糾結。
在家人間溝通無效並各懷心思的情景下，失控的情緒與怒罵成了家族成員最後的發聲籌碼。彼此的衝突透過反覆摩擦來升達最高溫，但抵達熔點燒掉的不只是衝突與負面，更迎來了一般人對於家族「團結」的渴望。
但建議您不用試著與家人衝刺至熔點，因為你我都了解可能會換來「老死不相往來」與更多的財務問題⋯⋯
在這場收集親人輪廓的告別式，映照出日文成語的「十人十色」，同時也方便你我在觀賞時能在內心為至親好友對號入座，在恩情主義的亞洲人際圈中，不難在其中發現我們熟識的臉龐。
|電影臉孔大頭貼
|家族側寫小檔案
|
岩松了 飾演
|
光石研 飾演
|
岸井雪乃 飾演
|
小野花梨 飾演
|
水野美紀 飾演
|
岡山天音 飾演
|
松澤匠 飾演
|
美保純 飾演
|
大方斐紗子 飾演
|
側寫特派員結語
人生無時不刻都在「抉擇」，會通往何處往往跟自己瞬息萬變的思緒與決定有關。自以為隨波逐流即可步向康莊大道的幸運兒，實則缺乏身在人世的自覺。
女主角在祖父離世後有著「做愛後罪惡感傷」的愧疚感，然而時間轉瞬即逝，該吃仍要吃、該睡仍得睡，人間冷暖需用一輩子去體會，但不變的就像該片宣傳語：「即使沒有人哭泣，我們仍是一家人。」
責任編輯：游千慧
核稿編輯：翁世航