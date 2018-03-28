電影都快下檔了才想到還沒有告別：《跟爺爺說再見》角色側寫

前情提要（無雷有料）

《跟爺爺說再見》（おじいちゃん、死んじゃったって），日文片名直譯即口氣輕挑的「爺爺死了！」片中仍洋溢日式慣有的點到為止、含蓄矜持，表面看似平凡無奇的家庭悲喜劇，但影片並非循名導演小津安二郎淡然的「昭和時代風」，抑或山田洋次多愁善感「懷舊人間劇」。單看海報，又不禁令人聯想到擅於視覺氛圍營造的岩井俊二，然事實上，森垣侑大導演的這齣戲，是穿插著突兀卻又令人失守嘴角的人生探索敘事，恰似一杯水面搖曳著金箔笑點的和式綠茶。

電影運用有如MV般的視覺美感，以日本特有的情緒滿點演繹，配上爭吵時不忘最高原則的精確走位法，勾勒出一場告別式中的家族糾結。

《跟爺爺說再見》海報（左）

Photo Credit：采昌 《青春電幻物語》（右）

Photo Credit：Nihon Eiga Satellite Broadcasting

在家人間溝通無效並各懷心思的情景下，失控的情緒與怒罵成了家族成員最後的發聲籌碼。彼此的衝突透過反覆摩擦來升達最高溫，但抵達熔點燒掉的不只是衝突與負面，更迎來了一般人對於家族「團結」的渴望。

但建議您不用試著與家人衝刺至熔點，因為你我都了解可能會換來「老死不相往來」與更多的財務問題⋯⋯

在這場收集親人輪廓的告別式，映照出日文成語的「十人十色」，同時也方便你我在觀賞時能在內心為至親好友對號入座，在恩情主義的亞洲人際圈中，不難在其中發現我們熟識的臉龐。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航