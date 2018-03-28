2018/03/28, 藝文

電影都快下檔了才想到還沒有告別：《跟爺爺說再見》角色側寫

Photo Credit：鹿鹿桑
我們想讓你知道的是

日文片名直譯即「爺爺死了！」的森垣侑大導演新片《跟爺爺說再見》，電影運用有如MV般的視覺美感，以日本特有的情緒滿點演繹，配上爭吵時不忘最高原則的精確走位法，勾勒出一場告別式中的家族糾結。

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前情提要（無雷有料）

跟爺爺說再見》（おじいちゃん、死んじゃったって），日文片名直譯即口氣輕挑的「爺爺死了！」片中仍洋溢日式慣有的點到為止、含蓄矜持，表面看似平凡無奇的家庭悲喜劇，但影片並非循名導演小津安二郎淡然的「昭和時代風」，抑或山田洋次多愁善感「懷舊人間劇」。單看海報，又不禁令人聯想到擅於視覺氛圍營造的岩井俊二，然事實上，森垣侑大導演的這齣戲，是穿插著突兀卻又令人失守嘴角的人生探索敘事，恰似一杯水面搖曳著金箔笑點的和式綠茶。

電影運用有如MV般的視覺美感，以日本特有的情緒滿點演繹，配上爭吵時不忘最高原則的精確走位法，勾勒出一場告別式中的家族糾結。

海報併列

《跟爺爺說再見》海報（左）
Photo Credit：采昌

《青春電幻物語》（右）
Photo Credit：Nihon Eiga Satellite Broadcasting

在家人間溝通無效並各懷心思的情景下，失控的情緒與怒罵成了家族成員最後的發聲籌碼。彼此的衝突透過反覆摩擦來升達最高溫，但抵達熔點燒掉的不只是衝突與負面，更迎來了一般人對於家族「團結」的渴望。

但建議您不用試著與家人衝刺至熔點，因為你我都了解可能會換來「老死不相往來」與更多的財務問題⋯⋯

在這場收集親人輪廓的告別式，映照出日文成語的「十人十色」，同時也方便你我在觀賞時能在內心為至親好友對號入座，在恩情主義的亞洲人際圈中，不難在其中發現我們熟識的臉龐。

電影臉孔大頭貼 家族側寫小檔案
01
岩松了 飾演
Ryô Iwamatsu

【大哥絕對正義】
總有一個老大哥，依靠自我地位所背負的價值觀壓著周遭的人。搶話搶地位求表現為核心思考，能有面子就先緩緩裡子。

美其名叫「不善表達愛的傳統男人」，現代分析可謂「缺乏尊重的亞洲男人」。
02
光石研 飾演
Ken Mitsuishi

【當兵的最高原則】
能閃就閃，事不關己為重任，充分享受老二哲學。碰見與自身安逸有關的議題，便會積極於處理。

對於想做的事情相當有效率，執行效率時卻也不忘低調。
03
岸井雪乃 飾演
Yukino Kishii

【假文青的浪漫】
感受度極高，總是充滿疑惑與困惑，發問能帶有章法卻可故意跳tone。極重視情緒與時節的協調性，內心充滿矛盾時連食物的味覺都能統一規格化。

生活的抑鬱需要一個能分心的意外來調節，順帶解決自我對性愛對屍體對人生的想像。通常為坐在螢幕前看著這篇文章的您！
04
小野花梨 飾演
Karin Ono

【記不住那位親人】
每次相聚都會被他的年紀與行為所震懾！

因自身大腦記憶體容量不足，每每錯將他訂為小學生的背景設定。會抽菸的國小生當然讓人嚇到吃手手（大驚）
05
水野美紀 飾演
Miki Mizuno

【缺席的成功人士】
能將廣告中的精品現實化，這位親人總是幫助你看到你買不起的高檔品。

一舉一動都提醒著在場的大家，古有出於泥而不染，今有出平戶而獨富的我。你我都會想要攀近的親戚，但絕大多數的家人都沒有他的聯絡方式。
06
岡山天音 飾演
Okayama Amane

【總被嫌疑的魯蛇】
大多為特定時期的狀態，過了此時期便會轉檯到其他編號。

對於出席家族事宜只會帶來嘲笑有著深刻體悟，此人往往都被要求反省自我的失敗，而不是追朔帶有功利主義眼鏡的加害者。
07
松澤匠 飾演
Takumi Matsuzawa

【野心虛華陳世美】
人往高處爬是最高行為指導原則，深怕家人或其財務會拖累大好前景。

大多在一線城市求發展，返鄉時略有得意之情。服裝時尚大多是此類人區隔你我之差的依據，視品味為圭臬。
08
美保純 飾演
Jun Miho

【溫良恭儉挑擔者】
多數為你我的母親，吵不還嘴、打不還手。大多因為妯娌的罷工或離職，而有更多雜事需處理。

為口語傳播中的「正確的女性」，發怒次數隨著孩子年齡成反比。家族事務發怒的點可能是最後關頭，但現實的母親大多醃漬在傳統道德中怒火難上檯面。
波波
大方斐紗子 飾演
Okata Hisako

【最深愛孩子們的待報廢人間】
當家族支離崩解時，便進入空等死神呼喚的活死人狀態。

被家人默默視為不知如何安置的人球案主角，為了孩子付出一輩子的牛馬之功，卻未必有對等的回報。雖說不痴不聾，不作家翁，但有些事情是真的痴了聾了不知道比較好⋯⋯
鹿鹿桑
側寫特派員結語

人生無時不刻都在「抉擇」，會通往何處往往跟自己瞬息萬變的思緒與決定有關。自以為隨波逐流即可步向康莊大道的幸運兒，實則缺乏身在人世的自覺。

女主角在祖父離世後有著「做愛後罪惡感傷」的愧疚感，然而時間轉瞬即逝，該吃仍要吃、該睡仍得睡，人間冷暖需用一輩子去體會，但不變的就像該片宣傳語：「即使沒有人哭泣，我們仍是一家人。」

責任編輯：游千慧
核稿編輯：翁世航

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