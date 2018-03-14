【插畫】給你房子住，你是我寵物

Photo credit: 厭世動物園

臉書粉絲專頁「Eliza Tseng 之愛嬌聊天室」發文描述一段與孩子溝通過程的文章，文末以「爸爸賺錢買房子給孩子住，所以孩子本來就沒有隱私權」，引起了網路上一陣爭論。

缺乏知識的教養文中評論，「這不是Eliza Tseng第一次言行惹議，早在2016年，她便以『兩個孩子的媽』的名義，掩飾自己從基督教出發的反對婚姻平權立場。」

「作者認為，平心而論，這對父母確實有往這個方向嘗試，比如他們有提醒孩子要把不給碰的東西收好。但問題是，這段對話中，他們不斷釋放錯亂的道德信號，這對孩子的影響是很惡劣的。」

厭世動物園的作者也以圖文創作發表幾日來的想法：「這幾天一直想畫這件事，但找不到時間。我其實蠻訝異現在還是有人這樣教育小孩——『出錢的最大。』」

房子是爸爸買的，所以孩子的房間、隱私都是「恩典」、「福利」，隨時都可以被收回。

那生命呢？小孩的生活所需，也是家長給予的恩典嗎？因為家長花了錢養小孩，所以就擁有小孩的生命嗎？

本文經厭世動物園授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：黃郁齡

核稿編輯：翁世航